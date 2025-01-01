'De Ubiquiti UVC G4 Instant is een beveiligingscamera voor binnengebruik. Buiten gebruiken zou ook kunnen, want hij is waterdicht. Ubiquiti heeft een speciale manier om beelden op te slaan. Dat is belangrijk om te weten voor je zo'n camera koopt. Hij heeft een hoge resolutie, maar dat zegt niet alles over de beeldkwaliteit. Want bij het snel wisselen van lichtomstandigheden geven dit soort camera's soms problemen.