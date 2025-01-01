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UbiquitiUVC-G4-Instant

  • Soort:  Binnencamera
  • Maximale resolutie video:  2688x1512 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  152° horizontaal, 91° verticaal, 170° diagonaal

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Bewegingsdetectie en notificaties
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Geluidskwaliteit

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Expert review

'De Ubiquiti UVC G4 Instant is een beveiligingscamera voor binnengebruik. Buiten gebruiken zou ook kunnen, want hij is waterdicht. Ubiquiti heeft een speciale manier om beelden op te slaan. Dat is belangrijk om te weten voor je zo'n camera koopt. Hij heeft een hoge resolutie, maar dat zegt niet alles over de beeldkwaliteit. Want bij het snel wisselen van lichtomstandigheden geven dit soort camera's soms problemen. 

Yvo VerschoorExpert beveiligingscamera's bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Ubiquiti UVC-G4-Instant is een binnencamera met een medium beeldhoek en gemiddelde tonvormige vertekening. De camera werkt met een Android-app en met een iPhone-app.

Samenvatting

Soort
Binnencamera
Maximale resolutie video
2688x1512 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
152° horizontaal, 91° verticaal, 170° diagonaal
Beeldhoek horizontaal
101 ˚
Beeldhoek verticaal
55 ˚
Voeding van camera
Voeding via usb of met meegeleverde usb-adapter (adapter naar usb-aansluiting).

Prijzen