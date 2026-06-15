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Google beveiligingscamera

Welke Google beveiligingscamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Google beveiligingscamera's en vergelijk de Google beveiligingscamera met andere beveiligingscamera's.
Laatste update van de test: 15 juni 2026
  • Google Nest Cam Indoor 2nd gen.
    GoogleNest Cam Indoor 2nd gen.
    Binnencamera|1920x1080 pixels|135° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Google Nest Cam 2021 (outdoor of indoor, batterij)
    GoogleNest Cam 2021 (outdoor of indoor, batterij)
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Google Nest Cam met spotlight
    GoogleNest Cam met spotlight
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Google Nest Cam IQ Outdoor
    GoogleNest Cam IQ Outdoor
    Buitencamera|1920x1080 (highest quality setting) pixels|130°
    Expert review

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Google Nest Cam Outdoor
    GoogleNest Cam Outdoor
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Google Nest Cam IQ
    GoogleNest Cam IQ
    Binnencamera|1920x1080 pixels

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Google Nest Cam NC1102FD
    GoogleNest Cam NC1102FD
    Binnencamera
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Niet getest

    Beeldkwaliteit

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Google Nest Cam Duo Pack
    GoogleNest Cam Duo Pack
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|130
    Niet getest

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Niet getest

    Beeldkwaliteit

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Beveiligingscamera's per merk