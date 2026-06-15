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TP-Link beveiligingscamera

Welke TP-Link beveiligingscamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van TP-Link beveiligingscamera's en vergelijk de TP-Link beveiligingscamera met andere beveiligingscamera's.
Laatste update van de test: 15 juni 2026
  • TP-Link Tapo C246D
    TP-LinkTapo C246D
    Buitencamera|2304x1296 pixels|107.8° horizontaal, 57.8° verticaal, 125.5° diagonaal / 57.8° horizontaal, 30.1° verticaal, 67.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C645D Kit
    TP-LinkTapo C645D Kit
    Buitencamera|2304x1296 pixels|137,6° horizontaal, 73° verticaal, 165,1° diagonaal / 56.5° horizontaal, 30.6° verticaal, 65.5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C460 KIT
    TP-LinkTapo C460 KIT
    Buitencamera|3840x2160 pixels|134° diagonaal, 113° horizontaal, 59° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C660 Kit
    TP-LinkTapo C660 Kit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|105° diagonaal, 88° horizontaal, 45° verticaal

    € 125,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C410
    TP-LinkTapo C410
    Buitencamera|2304x1296 pixels|111° horizontaal, 56° verticaal, 125° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo TC82 Solar Panel
    TP-LinkTapo TC82 Solar Panel
    Buitencamera|2304x1296 pixels|111° horizontaal, 56° verticaal, 125° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo TC82
    TP-LinkTapo TC82
    Buitencamera|2304x1296 pixels|111° horizontaal, 56° verticaal, 125° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo TC85
    TP-LinkTapo TC85
    Buitencamera|2560x1440 pixels|134° horizontaal, 77° verticaal, 150° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C220
    TP-LinkTapo C220
    Binnencamera|2560x1440 pixels|Niet duidelijk gespecificeerd door fabrikant

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C520WS
    TP-LinkTapo C520WS
    Buitencamera|2560 x 1440 pixels|Niet duidelijk gespecificeerd door fabrikant

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C425
    TP-LinkTapo C425
    Buitencamera|2560x1440 pixels|150° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link C325WB
    TP-LinkC325WB
    Buitencamera|2688x1520 pixels|127° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C500
    TP-LinkTapo C500
    Buitencamera|1920x1080 pixels|360° horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C225
    TP-LinkTapo C225
    Binnencamera|2560x1440 pixels|360° horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link TAPO C420S2
    TP-LinkTAPO C420S2
    Buitencamera|2560x1440 pixels|113° ongespecificeerd

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C320WS
    TP-LinkTapo C320WS
    Buitencamera|2560x1440 pixels|Onbekend

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C210
    TP-LinkTapo C210
    Binnencamera|2304x1296 pixels|360° horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C200
    TP-LinkTapo C200
    Binnencamera|1920 x 1080 pixels|Onbekend

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

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