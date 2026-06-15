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Reolink beveiligingscamera

Welke Reolink beveiligingscamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Reolink beveiligingscamera's en vergelijk de Reolink beveiligingscamera met andere beveiligingscamera's.
Laatste update van de test: 15 juni 2026
  • Reolink Elite Pro Floodlight PoE
    ReolinkElite Pro Floodlight PoE
    Buitencamera|7680x2160 pixels|180° horizontaal, 55° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Lumus Pro E450
    ReolinkLumus Pro E450
    Buitencamera|3840x2160 pixels|106° horizontaal, 56° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Duo 3 WiFi B750
    ReolinkDuo 3 WiFi B750
    Buitencamera|7680×2160 pixels|180° horizontaal, 55° verticaal

    € 190,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink B740X
    ReolinkB740X
    Buitencamera|5120x1440 pixels|180° horizontaal, 50° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Argus 4 Pro + Solar Panel
    ReolinkArgus 4 Pro + Solar Panel
    Buitencamera|5120x1440 pixels|180° horizontaal, 50° verticaal

    € 180,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink CX410
    ReolinkCX410
    Buitencamera|2560 x 1440 pixels|89° horizontaal, 46° verticaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Argus PT Ultra + Reolink Solar Panel 2
    ReolinkArgus PT Ultra + Reolink Solar Panel 2
    Buitencamera|3840x2160 pixels|90° horizontaal, 47° verticaal, 110° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink RLC-811A
    ReolinkRLC-811A
    Buitencamera|3840x2160 pixels|Tussen 31° en 105° horizontaal en 17° en 55° verticaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink RLC-1224A
    ReolinkRLC-1224A
    Buitencamera|4512x2512 pixels|93° horizontaal, 49° verticaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Argus 3 Pro
    ReolinkArgus 3 Pro
    Buitencamera|896x512 pixels|122° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Elite Pro Floodlight wifi
    ReolinkElite Pro Floodlight wifi
    Buitencamera|7680x2160 pixels|180° horizontaal, 55° verticaal
    Niet getest

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Niet getest

    Beeldkwaliteit

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

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