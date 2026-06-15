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Imou beveiligingscamera

Welke Imou beveiligingscamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Imou beveiligingscamera's en vergelijk de Imou beveiligingscamera met andere beveiligingscamera's.
Laatste update van de test: 15 juni 2026
  • Imou AOV PT 5MP
    ImouAOV PT 5MP
    Buitencamera|2880x1620 pixels|76° horizontaal, 41° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Versa
    ImouVersa
    Buitencamera|1920x1080 pixels|97° horizontaal, 52° verticaal, 114° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Rex 3D (3K)
    ImouRex 3D (3K)
    Binnencamera|2688x1620 pixels|77° horizontaal, 40° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Cell Go
    ImouCell Go
    Buitencamera|2304x1296 pixels|98° horizontaal, 54° verticaal, 121° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Knight 4K
    ImouKnight 4K
    Buitencamera|3840x2160 pixels|107° horizontaal, 56° verticaal, 127° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Cell 2
    ImouCell 2
    Buitencamera|2460x1440 pixels|110° horizontaal, 61° verticaal, 130° diagonaal

    Prijs niet beschikbaar

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou A1 (4MP)
    ImouA1 (4MP)
    Binnencamera|2560x1440 pixels|93° horizontaal, 48° verticaal, 115° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Rex 4MP
    ImouRex 4MP
    Binnencamera|2560x1440 pixels|92° horizontaal, 48° verticaal, 109° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Bullet 2S 4MP
    ImouBullet 2S 4MP
    Buitencamera|2560x1440 pixels|91° horizontaal, 47° verticaal, 109° diagonaal

    € 70,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Turret
    ImouTurret
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|114° horizontaal, 59° verticaal
    Niet getest

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Niet getest

    Beeldkwaliteit

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Beveiligingscamera's per merk