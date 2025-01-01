Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: Bij de Nest Cam Outdoor uit 2016 is een betaald abonnement noodzakelijk als je detectiezones in wilt stellen, bewegende beelden wilt terugkijken of downloaden. Hij is volledig afhankelijk van de cloud en dus van een goede internetverbinding, zeker als je de full-hd resolutie wilt benutten. Helaas zijn de opnamen minder scherp dan verwacht. Een smartphone is niet per se nodig: installeren en gebruiken via pc en e-mail gaat ook. De notificaties zijn heel duidelijk, ook als de verbinding wegvalt. Montage aan de muur gaat handig: eerst bevestig je een magneet op de muur, waarna het heel simpel is om de camera goed te richten en te monteren.