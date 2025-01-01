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GoogleNest Cam Outdoor

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Buitencamera
  • Maximale resolutie video:  1920x1080 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  130° diagonaal

Testresultaat

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Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: Bij de Nest Cam Outdoor uit 2016 is een betaald abonnement noodzakelijk als je detectiezones in wilt stellen, bewegende beelden wilt terugkijken of downloaden. Hij is volledig afhankelijk van de cloud en dus van een goede internetverbinding, zeker als je de full-hd resolutie wilt benutten. Helaas zijn de opnamen minder scherp dan verwacht. Een smartphone is niet per se nodig: installeren en gebruiken via pc en e-mail gaat ook. De notificaties zijn heel duidelijk, ook als de verbinding wegvalt. Montage aan de muur gaat handig: eerst bevestig je een magneet op de muur, waarna het heel simpel is om de camera goed te richten en te monteren.

Samenvatting

Soort
Buitencamera
Maximale resolutie video
1920x1080 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
130° diagonaal
Beeldhoek horizontaal
116 ˚
Beeldhoek verticaal
65 ˚
Voeding van camera
Netsnoer