De simpele plastic voet van de spatwaterdichte D-Link DCS-2670L uit 2018 lijkt kwetsbaar voor installatie buiten. Op digitaal vlak is de camera ook kwetsbaar. Het is een typisch voorbeeld van een ip-camera waar later de (cloud)mogelijkheid van livestreamen is toegevoegd, zonder de standaardconfiguratie goed te beveiligen. Na onze test zou D-Link begin mei 2019 de kwetsbaarheden hebben opgelost met firmwareversie 2.01, maar eind juni is die er nog steeds niet. Deze camera heeft geen cloudopslag: je kunt de full-hd beelden opslaan op een sd kaart (los kopen) of in de smartphone app mydlink Lite. De beeldhoek is heel groot, maar je kunt het beeld opdelen in 25 blokjes en kiezen in welke blokjes bewegingsdetectie actief moet zijn. Je kunt ook instellen dat je een melding krijgt als het geluid een bepaalde dB-drempel overschrijdt.