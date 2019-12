D-Link DCS-932L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze D-Link uit 2011 wordt gepresenteerd als een betaalbare beveiligingscamera voor thuis. Hij is redelijk makkelijk in gebruik en de notificaties zijn okee. Of de video's van 640x480 pixels bruikbaar zijn, zie je in onze test. De standaard instelling van 320x240 hebben we maar aangepast. Voor de installatie via de pc is - heel ouderwets - een cd meegeleverd.