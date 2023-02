Beveiligingscamera’s voor binnen getest

We hebben in onze test beveiligingscamera’s camera’s voor buiten en voor binnen opgenomen. We testen ze allemaal op dezelfde wijze en beoordelen de bewakingscamera’s op een groot aantal punten. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe makkelijk het gebruik en de installatie gaan, hoe goed je privacy geborgd is en je beelden veilig zijn en natuurlijk hoe de kwaliteit van de beelden en het geluid zijn.

Beveiligingscamera voor thuis kopen

Als je een bewakingscamera voor in huis gaat kopen kun je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op de kleur van de camera, zodat hij niet zo opvalt of mooi in je interieur past. Meestal is de camera wit of zwart. Ook kun je letten op de instellingen van de camera en de app.

Een camera voor de beveiliging van je huis kan op stroom werken, of op een accu. De beelden kun je opslaan in de cloud, op een sd-kaartje in de camera, op de smartphone of op een NAS. Dit zijn zaken waar je rekening mee kunt houden als je een beveiligingscamera gaat kopen.

Camerabeveiliging voor binnen is iets makkelijker op netvoeding aan te sluiten dan buiten. Ook kun je in huis de camera vaak makkelijker met een ethernetkabel aansluiten. Dit kan zo zijn voordelen hebben. Je hoeft bijvoorbeeld de accu niet op te laden en het wifi-signaal kan niet geblokkeerd worden.

Natuurlijk zijn er veel verschillende merken die camera’s voor de beveiliging van je huis verkopen. Welke de beste camerabewaking binnen levert, vind je in onze vergelijker.

Beveiligingscamera’s voor binnen vergelijken

Filter de binnencamera’s op eigenschappen die voor jou van belang zijn. De selectie die overblijft vergelijk je op de verscheidene eigenschappen. Ingelogd met een Kies- & Koop of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten met elkaar. Zo vind je de beste binnencamera voor de beveiliging van jouw huis.