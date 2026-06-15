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Binnencamera's

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Wil je je huisdier in de gaten houden als je niet thuis bent, of wil je een beveiligingscamera voor thuis voor de veiligheid? Met een goede bewakingscamera voel je je zeker. Wij helpen je kiezen.

  • Ubiquiti G5 Flex
    UbiquitiG5 Flex
    Binnencamera|2688x1520 pixels|102,4˚ horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • LSC Smart Connect draaibare camera
    LSCSmart Connect draaibare camera
    Binnencamera|2304x1296 pixels|100°

    € 18,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam E30
    EufyIndoor Cam E30
    Binnencamera|3840x2160 pixels|125°

    € 80,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Synology CC400W
    SynologyCC400W
    Binnencamera|2560x1440 pixels|125° horizontaal, 72° verticaal, 145° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Bosch Eyes binnencamera II
    BoschEyes binnencamera II
    Binnencamera|1920x1080 pixels|145° (niet gespecificeerd)

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Instant
    UbiquitiG6 Instant
    Binnencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Draai- en kantelbare binnencamera
    RingDraai- en kantelbare binnencamera
    Binnencamera|1920 x 1080 pixels|143° horizontaal, 59° verticaal, 143° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C220
    TP-LinkTapo C220
    Binnencamera|2560x1440 pixels|Niet duidelijk gespecificeerd door fabrikant

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam S350
    EufyIndoor Cam S350
    Binnencamera|3840x2160 pixels|130°

    € 120,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Philips Hue Secure Camera bedraad met voet
    PhilipsHue Secure Camera bedraad met voet
    Binnencamera|1920x1080 pixels|141°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou Rex 3D (3K)
    ImouRex 3D (3K)
    Binnencamera|2688x1620 pixels|77° horizontaal, 40° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Indoor Camera (2nd Gen)
    RingIndoor Camera (2nd Gen)
    Binnencamera|1920x1080 pixels|143° horizontaal, 59° verticaal, 143° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam C220
    EufyIndoor Cam C220
    Binnencamera|2304x1296 pixels|360°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Foscam C5M
    FoscamC5M
    Binnencamera|3072x1728 pixels|111,4° horizontaal, 60° verticaal, 135° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Arlo Essential 2K Indoor Camera
    ArloEssential 2K Indoor Camera
    Binnencamera|2560x1440 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C225
    TP-LinkTapo C225
    Binnencamera|2560x1440 pixels|360° horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti UVC-G4-Instant
    UbiquitiUVC-G4-Instant
    Binnencamera|2688x1512 pixels|152° horizontaal, 91° verticaal, 170° diagonaal
    Expert review

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Foscam X5
    FoscamX5
    Binnencamera|2560x1920 pixels|89°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Beveiligingscamera’s voor binnen getest

We hebben in onze test beveiligingscamera’s camera’s voor buiten en voor binnen opgenomen. We testen ze allemaal op dezelfde wijze en beoordelen de bewakingscamera’s op een groot aantal punten. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe makkelijk het gebruik en de installatie gaan, hoe goed je privacy geborgd is en je beelden veilig zijn en natuurlijk hoe de kwaliteit van de beelden en het geluid zijn.

Beveiligingscamera voor thuis kopen

Als je een bewakingscamera voor in huis gaat kopen kun je op een aantal dingen letten. Bijvoorbeeld op de kleur van de camera, zodat hij niet zo opvalt of mooi in je interieur past. Meestal is de camera wit of zwart. Ook kun je letten op de instellingen van de camera en de app.
Een camera voor de beveiliging van je huis kan op stroom werken, of op een accu. De beelden kun je opslaan in de cloud, op een sd-kaartje in de camera, op de smartphone of op een NAS. Dit zijn zaken waar je rekening mee kunt houden als je een beveiligingscamera gaat kopen. 

Camerabeveiliging voor binnen is iets makkelijker op netvoeding aan te sluiten dan buiten. Ook kun je in huis de camera vaak makkelijker met een ethernetkabel aansluiten. Dit kan zo zijn voordelen hebben. Je hoeft bijvoorbeeld de accu niet op te laden en het wifi-signaal kan niet geblokkeerd worden.

Natuurlijk zijn er veel verschillende merken die camera’s voor de beveiliging van je huis verkopen. Welke de beste camerabewaking binnen levert, vind je in onze vergelijker.

Beveiligingscamera’s voor binnen vergelijken

Filter de binnencamera’s op eigenschappen die voor jou van belang zijn. De selectie die overblijft vergelijk je op de verscheidene eigenschappen. Ingelogd met een Kies- & Koop of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten met elkaar. Zo vind je de beste binnencamera voor de beveiliging van jouw huis.

Beveiligingscamera's per merk