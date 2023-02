Foscam-beveiligingscamera kopen

Foscam heeft voor elke soort slimme beveiliging een oplossing. Of je nu een deurbel met camera zoekt, een buitencamera met infrarood- of gewoon licht, of een binnencamera.

Voor buiten heeft Foscam de videodeurbel, waarmee je via de app op je smartphone kunt zien wie er aan de deur staat. Je kunt ook meteen terugpraten tegen de bezoeker. Ook heeft Foscam outdoor-camera's die bestand zijn tegen een bui. Er zijn buitencamera's met lampen die aanspringen zodra er beweging gedetecteerd wordt, zodat de (ongewenste) bezoeker meteen in het licht gezet wordt. En Foscam heeft buitencamera's met infraroodlicht voor zicht in het donker. De beelden van de ip-camera kun je live zien of terugzien in je app. Enkele outdoor cams zijn op afstand draaibaar, waardoor je nog meer van de omgeving kunt zien.

Ook voor binnen heeft Foscam bewakingscamera's. Hiermee houd je niet alleen in de gaten of er geen indringers in je huis komen, maar kun je ook je huisdier volgen.

Ook met de Foscam buiten- en binnencamera's kun je vaak tegen de bezoeker, indringer of je hond praten via de ingebouwde speaker.

De beeldresolutie van de camera's is minstens HD. Maar staar je niet blind op zulke specificaties. Die zeggen niet altijd genoeg over de daadwerkelijke beeldkwaliteit.

Foscam-beveiligingscamera's getest

Om je te kunnen laten zien welke camera's van Foscam de beste beeldkwaliteit hebben, testen we dit in verschillende situaties. De ene camera heeft beter beeld bij weinig licht en de ander juist op een heldere dag.

We beoordelen ook de bewegingsdetectie en notificaties, aandacht voor veiligheid en privacy en de geluidskwaliteit. Met deze resultaten kun jij zien welke camera het meest geschikt is voor jouw situatie.

Foscam-beveiligingscamera's vergelijken

Vergelijk de testresultaten en de specificaties met elkaar om te zien welke Foscam-camera het best bij je past. Heb je er een gevonden? Bestel dan direct bij de webwinkel met de beste aanbieding.