Ezviz-beveiligingscamera's getest

Ezviz heeft verschillende slimme beveiligingscamera's in het assortiment die op afstand te beheren zijn. Wij hebben er een aantal van getest. In onze test beoordelen we de beveiligingscamera's op de beeldkwaliteit, de app, privacy en meer. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap bekijk en vergelijk je de testresultaten. Zo zie je meteen welke camera van Ezviz het best scoort.

Ezviz-beveiligingscamera kopen

Natuurlijk is het ook belangrijk om een Ezviz-bewakingscamera te kiezen die past bij jouw situatie. Een weersbestendige buitencamera van Ezviz is bijvoorbeeld uitermate geschikt om de omgeving rondom je huis te beveiligen. Via de Ezviz-app krijg je een notificatie zodra er iemand je tuin inloopt en kun je live meekijken. Of zelfs tegen die persoon praten.

Een camera voor buiten kun je soms draadloos plaatsen. Ezviz heeft namelijk outdoor camera's op batterij. En doordat ze met wifi werken, zijn ze zonder kabel verbonden met internet.

Een Ezviz-binnencamera kun je aan je plafond hangen of ergens anders plaatsen om juist je huis van binnen te beveiligen. Vaak kun je de camera ook op afstand draaien. De camera's werken op stroom, dus je zit nooit met een lege batterij.

Bij de voordeur hang je een Ezviz deurbel met camera. Zo zie je op je smartphone wie er aanbelt en kun je direct reageren.

Ezviz-beveiligingscamera's vergelijken

Kies in de vergelijker wat ip-camera's van Ezviz die je aanspreken. Vergelijk ze dan met elkaar op de grote hoeveelheid eigenschappen en testoordelen. Zo bepaal je welke buiten- of binnencamera van Ezviz het best past bij jouw beveiligingswensen.