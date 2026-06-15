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Draadloze beveiligingscamera's op accu

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Een draadloze beveiligingscamera werkt met een accu en verbind je meestal met wifi. Zo heb je geen gedoe met kabels. Welke draadloze camera op accu het best is vind je uit bij ons.

  • Imou AOV PT 5MP
    ImouAOV PT 5MP
    Buitencamera|2880x1620 pixels|76° horizontaal, 41° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy C35 2-cam kit + Homebase Mini
    EufyC35 2-cam kit + Homebase Mini
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C645D Kit
    TP-LinkTapo C645D Kit
    Buitencamera|2304x1296 pixels|137,6° horizontaal, 73° verticaal, 165,1° diagonaal / 56.5° horizontaal, 30.6° verticaal, 65.5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy E40 Duo Pack + Homebase 3
    EufyE40 Duo Pack + Homebase 3
    Buitencamera|2688x1520 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy EufyCam S4
    EufyEufyCam S4
    Buitencamera|2688x3040 pixels|107° horizontaal, 57° verticaal, 130° diagonaal / 40° horizontaal, 23° verticaal, 46° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy SoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    EufySoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    Buitencamera|3840x2160 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Omajin Draadloze camera OWC-01-EU
    OmajinDraadloze camera OWC-01-EU
    Buitencamera|2952x1944 pixels|140°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op batterij
    RingBuitencamera Plus op batterij
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C460 KIT
    TP-LinkTapo C460 KIT
    Buitencamera|3840x2160 pixels|134° diagonaal, 113° horizontaal, 59° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C660 Kit
    TP-LinkTapo C660 Kit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|105° diagonaal, 88° horizontaal, 45° verticaal

    € 125,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Omajin Solar Camera OSC-01-EU
    OmajinSolar Camera OSC-01-EU
    Buitencamera|1920x1080 pixels|110°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op zonne-energie
    RingBuitencamera Plus op zonne-energie
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    € 140,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C410
    TP-LinkTapo C410
    Buitencamera|2304x1296 pixels|111° horizontaal, 56° verticaal, 125° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo TC82 Solar Panel
    TP-LinkTapo TC82 Solar Panel
    Buitencamera|2304x1296 pixels|111° horizontaal, 56° verticaal, 125° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo TC82
    TP-LinkTapo TC82
    Buitencamera|2304x1296 pixels|111° horizontaal, 56° verticaal, 125° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • EZVIZ BC1c 4K
    EZVIZBC1c 4K
    Buitencamera|3840x2160 pixels|113° horizontaal, 60° verticaal, 135° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo TC85
    TP-LinkTapo TC85
    Buitencamera|2560x1440 pixels|134° horizontaal, 77° verticaal, 150° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Solocam E30
    EufySolocam E30
    Buitencamera|2304x1296 pixels|120°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Draadloze beveiligingscamera’s getest

We hebben veel verschillende soorten bewakingscamera’s getest. De meeste camera’s zijn geheel of gedeeltelijk draadloos. Een geheel draadloze camera werkt op accu en met wifi. Deze moet dus een lang accuduur hebben én een goede wifi-verbinding. Ook moet de veiligheid van je beelden en je netwerk goed in orde zijn. Op deze dingen letten wij dus. En natuurlijk op de kwaliteit van de beelden en het geluid.

Draadloze beveiligingscamera kopen

Zoek je een camera voor buiten, dan is een volledig draadloze beveiligingscamera wel het handigst. Je hoeft dan geen stroom- en internetkabel naar buiten aan te leggen. Een draadloze beveiligingscamera met accu laad je eens in de zoveel tijd even op. En door de verbinding met wifi kun je de beelden van je camera altijd en overal online bekijken. Ook kunnen ze in de cloud, op je smartphone, op een geheugenkaartje of op het basisstation worden opgeslagen.

Welke wifi-camera op batterijen je kiest hangt af van jouw eisen. Let als je de camera gaat kopen op hoe goed hij is, hoe gemakkelijk in gebruik en hoeveel bijvoorbeeld het cloud-abonnement kost. En bekijk hoe vaak je de batterij van de beveiligingscamera moet opladen.

Wil je een groot deel van je tuin kunnen zien? Kies dan een camera met grote beeldhoek.

Je kunt ook kiezen voor wat extra mogelijkheden, zoals instelbare detectiezones, gezichtsherkenning, terugspreken, of een instelbaar weekschema.

Draadloze camera’s vergelijken

Voor draadloze beveiliging van je huis heb je een camera nodig met goed beeld in verschillende omstandigheden. In onze vergelijker kun je de draadloze beveiligingscamera’s bekijken en met elkaar vergelijken. Zo vind je snel uit welke draadloze camera op accu het best voor jou en je huis geschikt is. 

Beveiligingscamera's per merk