Draadloze beveiligingscamera's op accu

Een draadloze beveiligingscamera werkt met een accu en verbind je meestal met wifi. Zo heb je geen gedoe met kabels. Welke draadloze camera op accu het best is vind je uit bij ons.

Draadloze beveiligingscamera’s getest

We hebben veel verschillende soorten bewakingscamera’s getest. De meeste camera’s zijn geheel of gedeeltelijk draadloos. Een geheel draadloze camera werkt op accu en met wifi. Deze moet dus een lang accuduur hebben én een goede wifi-verbinding. Ook moet de veiligheid van je beelden en je netwerk goed in orde zijn. Op deze dingen letten wij dus. En natuurlijk op de kwaliteit van de beelden en het geluid.

Draadloze beveiligingscamera kopen

Zoek je een camera voor buiten, dan is een volledig draadloze beveiligingscamera wel het handigst. Je hoeft dan geen stroom- en internetkabel naar buiten aan te leggen. Een draadloze beveiligingscamera met accu laad je eens in de zoveel tijd even op. En door de verbinding met wifi kun je de beelden van je camera altijd en overal online bekijken. Ook kunnen ze in de cloud, op je smartphone, op een geheugenkaartje of op het basisstation worden opgeslagen.

Welke wifi-camera op batterijen je kiest hangt af van jouw eisen. Let als je de camera gaat kopen op hoe goed hij is, hoe gemakkelijk in gebruik en hoeveel bijvoorbeeld het cloud-abonnement kost. En bekijk hoe vaak je de batterij van de beveiligingscamera moet opladen.

Wil je een groot deel van je tuin kunnen zien? Kies dan een camera met grote beeldhoek.

Je kunt ook kiezen voor wat extra mogelijkheden, zoals instelbare detectiezones, gezichtsherkenning, terugspreken, of een instelbaar weekschema.

Draadloze camera’s vergelijken

Voor draadloze beveiliging van je huis heb je een camera nodig met goed beeld in verschillende omstandigheden. In onze vergelijker kun je de draadloze beveiligingscamera’s bekijken en met elkaar vergelijken. Zo vind je snel uit welke draadloze camera op accu het best voor jou en je huis geschikt is.