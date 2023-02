Beveiligingscamera met microfoon kopen

Een beveiligingscamera met microfoon is een goede oplossing voor het bewaken van je huis of bedrijf. Deze ip-camera's hebben niet alleen de mogelijkheid om beelden op te nemen, maar ook geluid. Hierdoor krijg je nog meer inzicht in wat er zich afspeelt in de ruimte of omgeving waar de camera is geïnstalleerd. Dankzij de microfoon kunt u ook gesprekken opnemen, wat handig is voor het bewijs in geval van een inbraak of een andere verdachte situatie. Op een camera met spraakfunctie zit er naast de microfoon ook een luidspreker op de camera. Met zo'n camera met microfoon en speaker kun je terugpraten tegen degene die bij je huis staat.

Wanneer je een camera met microfoon gaat kopen, kun je kiezen voor een draadloze camera met wifi en accu. Dan is hoef je geen kabels naar buiten te trekken en is de installatie makkelijker. Wel moet je regelmatig de accu opladen en een goed wifi-signaal hebben.

Met de mogelijkheid om beelden te bekijken via je smartphone of tablet kun je altijd en overal inzicht krijgen in wat er zich in of rondom je huis afspeelt. Daarnaast kun je de opgenomen beelden opslaan om ze later terug te kijken. Hoe en waar je dat doet, hangt af van de camera. Let daar dus op.

Beveiligingscamera's met microfoon getest

In onze test van beveiligingscamera's hebben we een groot aantal camera's met microfoon. We beoordelen onder meer of de bewakingscamera's gemakkelijk te installeren en te bedienen zijn, of ze beveiligd zijn en of ze een hoge beeldkwaliteit bieden. En natuurlijk beoordelen we de geluidskwaliteit. Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Beveiligingscamera's met microfoon vergelijken

Vergelijk de bewakingscamera's op specificaties als de beeldhoeken, waterdichtheid, verbindingen en het hebben van een speaker, nachtvisie en instelbare detectiezones. En vergelijk de testresultaten. Zo vind je de beste bewakingscamera met microfoon voor jou.