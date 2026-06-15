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Beveiligingscamera's met microfoon

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Met een beveiligingscamera met microfoon heb je niet alleen beeld, maar ook geluid van wat er om je huis gebeurt. We helpen jou een camera met microfoon vinden.

  • TP-Link Tapo C246D
    TP-LinkTapo C246D
    Buitencamera|2304x1296 pixels|107.8° horizontaal, 57.8° verticaal, 125.5° diagonaal / 57.8° horizontaal, 30.1° verticaal, 67.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Imou AOV PT 5MP
    ImouAOV PT 5MP
    Buitencamera|2880x1620 pixels|76° horizontaal, 41° verticaal, 91° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy C35 2-cam kit + Homebase Mini
    EufyC35 2-cam kit + Homebase Mini
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • TP-Link Tapo C645D Kit
    TP-LinkTapo C645D Kit
    Buitencamera|2304x1296 pixels|137,6° horizontaal, 73° verticaal, 165,1° diagonaal / 56.5° horizontaal, 30.6° verticaal, 65.5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Elite Pro Floodlight PoE
    ReolinkElite Pro Floodlight PoE
    Buitencamera|7680x2160 pixels|180° horizontaal, 55° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G6 Turret wit
    UbiquitiG6 Turret wit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|109.9° horizontaal, 56.7° verticaal, 134.1° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Somfy Outdoor Camera 2 antraciet
    SomfyOutdoor Camera 2 antraciet
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Floodlight Cam Pro (2nd gen)
    RingFloodlight Cam Pro (2nd gen)
    Buitencamera|3840x2160 pixels|140° horizontaal, 85° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy E40 Duo Pack + Homebase 3
    EufyE40 Duo Pack + Homebase 3
    Buitencamera|2688x1520 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy EufyCam S4
    EufyEufyCam S4
    Buitencamera|2688x3040 pixels|107° horizontaal, 57° verticaal, 130° diagonaal / 40° horizontaal, 23° verticaal, 46° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy SoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    EufySoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    Buitencamera|3840x2160 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Synology BC800Z
    SynologyBC800Z
    Buitencamera|3840x2160 pixels|112,1° horizontaal, 58° verticaal, 137,5° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ubiquiti G5 Flex
    UbiquitiG5 Flex
    Binnencamera|2688x1520 pixels|102,4˚ horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • LSC Smart Connect draaibare camera
    LSCSmart Connect draaibare camera
    Binnencamera|2304x1296 pixels|100°

    € 18,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Omajin Draadloze camera OWC-01-EU
    OmajinDraadloze camera OWC-01-EU
    Buitencamera|2952x1944 pixels|140°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam E30
    EufyIndoor Cam E30
    Binnencamera|3840x2160 pixels|125°

    € 80,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Reolink Lumus Pro E450
    ReolinkLumus Pro E450
    Buitencamera|3840x2160 pixels|106° horizontaal, 56° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op batterij
    RingBuitencamera Plus op batterij
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Beveiligingscamera met microfoon kopen

Een beveiligingscamera met microfoon is een goede oplossing voor het bewaken van je huis of bedrijf. Deze ip-camera's hebben niet alleen de mogelijkheid om beelden op te nemen, maar ook geluid. Hierdoor krijg je nog meer inzicht in wat er zich afspeelt in de ruimte of omgeving waar de camera is geïnstalleerd. Dankzij de microfoon kunt u ook gesprekken opnemen, wat handig is voor het bewijs in geval van een inbraak of een andere verdachte situatie. Op een camera met spraakfunctie zit er naast de microfoon ook een luidspreker op de camera. Met zo'n camera met microfoon en speaker kun je terugpraten tegen degene die bij je huis staat. 

Wanneer je een camera met microfoon gaat kopen, kun je kiezen voor een draadloze camera met wifi en accu. Dan hoef je geen kabels naar buiten te trekken en is de installatie makkelijker. Wel moet je regelmatig de accu opladen en een goed wifi-signaal hebben.

Met de mogelijkheid om beelden te bekijken via je smartphone of tablet kun je altijd en overal inzicht krijgen in wat er zich in of rondom je huis afspeelt. Daarnaast kun je de opgenomen beelden opslaan om ze later terug te kijken. Hoe en waar je dat doet, hangt af van de camera. Let daar dus op.

Beveiligingscamera's met microfoon getest

In onze test van beveiligingscamera's hebben we een groot aantal camera's met microfoon. We beoordelen onder meer of de bewakingscamera's gemakkelijk te installeren en te bedienen zijn, of ze beveiligd zijn en of ze een hoge beeldkwaliteit bieden. En natuurlijk beoordelen we de geluidskwaliteit. Je bekijkt en vergelijkt de testresultaten als je ingelogd bent met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

Beveiligingscamera's met microfoon vergelijken

Vergelijk de bewakingscamera's op specificaties als de beeldhoeken, waterdichtheid, verbindingen en het hebben van een speaker, nachtvisie en instelbare detectiezones. En vergelijk de testresultaten. Zo vind je de beste bewakingscamera met microfoon voor jou.

Beveiligingscamera's per merk