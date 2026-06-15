Je huis slim beveiligen met Arlo? Of je nu een binnencamera, buitencamera of deurbel zoekt, er is genoeg keuze uit beveiligingscamera's bij Arlo.

Arlo-beveiligingscamera's getest

In deze vergelijker zie je alle bewakingscamera's van Arlo. In de test hebben we camera-deurbellen, outdoor- en indoor-camera's opgenomen. Als je de resultaten vergelijkt zie je hoe goed ze je huis beveiligen, hoe makkelijk ze te installeren en gebruiken zijn en welke de beste privacy biedt. Maar om de juiste beveiliging voor jouw huis te kopen, moet je op meer dingen letten.

Arlo-beveiligingscamera kopen

Je kunt bij Arlo dus kiezen uit verschillende soorten ip-camera's. Welke je kiest hangt af van wat je ermee wilt. Met een Arlo-deurbel zie je wie er aan de deur staat, en kun je vaak ook terugpraten.

Met een Arlo camera buiten houdt je je tuin, of de omgeving van je huis in de gaten. Door ingebouwd infrarood-licht heb je ook 's nachts zicht. Maar met een camera met floodlight zet je degene die langs je camera loopt meteen in het licht. Dit schrikt af en je hebt beter beeld van de eventuele indringer.

Een camera van Arlo binnen gebruik je om ook je huis van binnen te beveiligen, of om te zien wat bijvoorbeeld je hond doet terwijl je niet thuis bent.

De meeste Arlo-bewakingscamera's werken op batterijen, waardoor ze volledig draadloos zijn. Hierdoor plaats je ze waar je maar wilt en zitten er geen kabels in de weg.

Je koppelt Arlo beveiligingscamera aan de Arlo app, zodat je een notificatie krijgt als er beweging geregistreerd wordt. Ook kun je de Arlo beveiligingscamera koppelen met Alexa en Google Assistant.

Arlo-beveiligingscamera's vergelijken

In de vergelijker kies je voor welk soort camera je zoekt. Heb je echt geen idee, dan vergelijk je ze allemaal met elkaar. Je vergelijkt natuurlijk de testresultaten, maar ook de specificaties. Bijvoorbeeld de beeldresolutie en -hoek, de voeding, zaken die met detectie te maken hebben en meer. En voor de beste aanbieding sorteer of vergelijk je op prijzen.