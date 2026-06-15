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Ring-beveiligingscamera

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Je hele huis beveiligen kan met Ring. Er is veel keuze uit beveiligingscamera's. Wij helpen je kiezen wat bij jou past.

  • Ring Floodlight Cam Pro (2nd gen)
    RingFloodlight Cam Pro (2nd gen)
    Buitencamera|3840x2160 pixels|140° horizontaal, 85° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op batterij
    RingBuitencamera Plus op batterij
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus met stekkeradapter
    RingBuitencamera Plus met stekkeradapter
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    € 100,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus op zonne-energie
    RingBuitencamera Plus op zonne-energie
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    € 140,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Buitencamera Plus met PoE-adapter
    RingBuitencamera Plus met PoE-adapter
    Buitencamera|2560x1440 pixels|160° diagonaal, 140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Draai- en kantelbare binnencamera
    RingDraai- en kantelbare binnencamera
    Binnencamera|1920 x 1080 pixels|143° horizontaal, 59° verticaal, 143° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Indoor Camera (2nd Gen)
    RingIndoor Camera (2nd Gen)
    Binnencamera|1920x1080 pixels|143° horizontaal, 59° verticaal, 143° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Spotlight Cam Plus Battery
    RingSpotlight Cam Plus Battery
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|140° horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Spotlight Cam Plus Plug-in
    RingSpotlight Cam Plus Plug-in
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|140° horizontaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Spotlight Cam Pro Solar
    RingSpotlight Cam Pro Solar
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|140° horizontaal, 80° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Stick Up Cam Battery Gen3
    RingStick Up Cam Battery Gen3
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|110° horizontaal, 57° verticaal, 130° diagonaal
    Expert review

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Ring Floodlight Cam Wired Pro (wit)
    RingFloodlight Cam Wired Pro (wit)
    Buitencamera|1920 x 1080 pixels|140˚ horizontaal, 80˚ verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Ring-beveiligingscamera's getest

In onze test van beveiligingscamera's hebben we verschillende soorten camera's van Ring opgenomen. Zo kun je zien welke Ring-camera het best beveiligt, het handigst te installeren en gebruiken is en waarmee je de beste privacy hebt. Maar daarmee ben je er nog niet. Het hangt af van je situatie welke camera jij nodig hebt.

Ring-beveiligingscamera kopen

Van Ring kun je een deurbel met camera kopen, een binnencamera, of een buitencamera. Bedenk dus eerst waar jij voor de beveiliging van je huis het meest aan hebt. Een Ring-deurbel is handig om te zien wie er aan de deur staat, of langs de deur loopt. 

Een Ring-binnencamera zet of hang je in huis, om bijvoorbeeld de gang of woonkamer in de gaten te houden. Zo kun je zien wie er binnenkomen, of wat je huisdier uitspookt. 

Met een outdoor-camera heb je zicht op de buitenboel, bijvoorbeeld de achtertuin, of de zijkant van je huis. 

Een Ring draadloze camera buiten is handig als je geen kabels naar de camera wilt trekken. Vind je het veiliger om de Ring-camera buiten bedraad op te hangen, dan kan dat natuurlijk ook. Er zijn buitencamera's met nachtzicht of met extra lampen die aanspringen zodra er beweging gedetecteerd wordt.

Heb je eenmaal een camera of deurbel van Ring met de app, dan kun je daar ook een extra camera aan toevoegen. Zo kun je je Ring-beveiliging steeds uitbreiden tot een compleet camera-systeem.

Ring-beveiligingscamera's vergelijken

Heb je een camera van Ring in de aanbieding gezien? Bekijk en vergelijk de resultaten in onze vergelijker.

In de vergelijker vind je de verschillende soorten beveiligingscamera's van Ring. Je kunt filteren op het soort camera dat je wilt en op andere eisen, zoals de beeldhoek of bepaalde opties. Vergelijk dan de Ring-camera's om te zien welke het best bij jouw huis en wensen past.

Beveiligingscamera's per merk