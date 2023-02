Ring Stick it Up Elite toevoegen aan je favorieten

Stick it Up Elite

Ring-beveiligingscamera's getest

In onze test van beveiligingscamera's hebben we verschillende soorten camera's van Ring opgenomen. Zo kun je zien welke Ring-camera het best beveiligt, het handigst te installeren en gebruiken is en waarmee je de beste privacy hebt. Maar daarmee ben je er nog niet. Het hangt af van je situatie welke camera jij nodig hebt.

Ring-beveiligingscamera kopen

Van Ring kun je een deurbel met camera kopen, een binnencamera, of een buitencamera. Bedenk dus eerst waar jij voor de beveiliging van je huis het meest aan hebt. Een Ring-deurbel is handig om te zien wie er aan de deur staat, of langs de deur loopt.

Een Ring-binnencamera zet of hang je in huis, om bijvoorbeeld de gang of woonkamer in de gaten te houden. Zo kun je zien wie er binnenkomen, of wat je huisdier uitspookt.

Met een outdoor-camera heb je zicht op de buitenboel, bijvoorbeeld de achtertuin, of de zijkant van je huis.

Een Ring draadloze camera buiten is handig als je geen kabels naar de camera wilt trekken. Vind je het veiliger om de Ring-camera buiten bedraad op te hangen, dan kan dat natuurlijk ook. Er zijn buitencamera's met nachtzicht of met extra lampen die aanspringen zodra er beweging gedetecteerd wordt.

Heb je eenmaal een camera of deurbel van Ring met de app, dan kun je daar ook een extra camera aan toevoegen. Zo kun je je Ring-beveiliging steeds uitbreiden tot een compleet camera-systeem.

Ring-beveiligingscamera's vergelijken

Heb je een camera van Ring in de aanbieding gezien? Bekijk en vergelijk de resultaten in onze vergelijker.

In de vergelijker vind je de verschillende soorten beveiligingscamera's van Ring. Je kunt filteren op het soort camera dat je wilt en op andere eisen, zoals de beeldhoek of bepaalde opties. Vergelijk dan de Ring-camera's om te zien welke het best bij jouw huis en wensen past.