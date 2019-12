Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De waterbestendige Ring Spotlight Cam van eind 2017 is er in het wit en in het zwart. Bij de montage merk je dat de voedingskabel-met-stekker vast zit aan de camera: die werk je niet makkelijk weg via een gaatje in je muur. Wil je opnamen opslaan, dan heb je een betaald cloudabonnement nodig. Het Amerikaanse Ring (van Amazon) verzamelt veel persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de camera. De camera is te gebruiken met o.a. smartphone en windows computer. Op een bewolkte dag is het beeld van deze full-hd camera best gedetailleerd, maar bij beweging beeld een stuk minder. Als het wat donkerder wordt, is het beeld gewoon vaag. De ingebouwde lamp zou net wat sneller aan moeten gaan. Door die lamp is het nachtbeeld ook beter dan met alleen het infraroodlicht. Bewegingsdetectie kun je optimaliseren detectiezones, een weekschema en gevoeligheid van ‘alleen personen’ tot ‘alle activiteit’.