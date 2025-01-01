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RingSpotlight Cam bedraad - wit

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Buitencamera
  • Maximale resolutie video:  1920x1080 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  140°

Testresultaat

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Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: De waterbestendige Ring Spotlight Cam van eind 2017 is er in het wit en in het zwart. Bij de montage merk je dat de voedingskabel-met-stekker zit vast aan de camera: die werk je niet makkelijk weg via een gaatje in je muur. Als je opnamen wilt opslaan, heb je een betaald cloudabonnement nodig. Het Amerikaanse Ring (van Amazon) wil veel persoonlijke informatie, zoals het adres van de camera. Je kunt de camera gebruiken via o.a. smartphone en windows computer. Op een bewolkte dag is het beeld van deze full-hd camera best gedetailleerd, maar bij beweging beeld een stuk minder. Als het wat donkerder wordt, is het beeld gewoon vaag. De ingebouwde lamp zou net wat sneller aan moeten gaan. Door die lamp is het nachtbeeld ook beter dan met alleen het infraroodlicht. Bewegingsdetectie kun je optimaliseren detectiezones, een weekschema en gevoeligheid van ‘alleen personen’ tot ‘alle activiteit’.

Samenvatting

Soort
Buitencamera
Maximale resolutie video
1920x1080 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
140°
Beeldhoek horizontaal
138 ˚
Beeldhoek verticaal
83 ˚
Voeding van camera
Netsnoer