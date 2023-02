Eufy-beveiligingscamera's getest

Van Eufy hebben we een aantal verschillende beveiligingscamera's in de test. Net als alle bewakingscamera's zijn ook die van Eufy uitvoerig getest op beeldkwaliteit, gebruiks- en installatiegemak, geluid en privacy. De resultaten lopen wat uiteen, dus bekijk ze goed voordat je jouw nieuwe Eufy-camera gaat kopen.

Eufy-beveiligingscamera kopen

Zoek je een Eufy-videodeurbel, een outdoor-camera, of een indoor-camera? Of ben je er nog niet uit. Wat handig is om te weten is dat welke camera je ook kiest, je de beelden niet in de cloud hoeft op te slaan, dus je betaalt geen abonnementskosten.

Met een Eufy-deurbelcamera houdt je de voorkant van je huis in de gaten. Je ziet wie er naar de deur loopt of aanbelt. En je kunt tegen die persoon praten door de terugspreekfunctie.

Om de achterkant of zijkant van je huis (ook) in de gaten te houden, kies je een Eufy camera voor buiten. De buitencamera is bestand tegen de regen en heeft nachtvisie.

Voor de beveiliging binnen in huis, of om je huisdier te kunnen zien, kies je een binnencamera. De indoor camera is op afstand draaibaar, zodat je met de persoon of hond kan meebewegen.

Meestal hang je de bewakingscamera van Eufy draadloos op. Hij werk dan op batterijen en via wifi. Een enkele camera is bedraad. Houdt daar rekening mee als je een camera buiten of ver van een stroompunt wilt plaatsen.

Als de camera-set met een Homebase van Eufy werkt, heeft die Homebase stroom en internet via een kabel nodig. Deze plaats je dus dichtbij de router.

En omdat het oog ook wat wil zijn de Eufy-camera's zijn er in zwart en wit.

Eufy-beveiligingscamera's vergelijken

Om voor jou de beste Eufy-beveiligingscamera of camera-set te vinden, gebruik je de vergelijker. Je kunt filteren op zaken die voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld als je al weet welke soort je wilt, of op gezichtsherkenning of de beeldhoek.

Dan vergelijk je de Eufy-camera's op testresultaten en op de specificaties, zoals de afmetingen, opslagmogelijkheden, en voeding.