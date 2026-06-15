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Eufy-beveiligingscamera

Laatste update van de test: 15 juni 2026|

Bij Eufy kun je kiezen voor bedraad of draadloos je huis beveiligen. Ze hebben camera's voor binnen en voor buiten. Wil je een Eufy-camera kopen en weet je niet welke? Wij helpen je.

  • Eufy C35 2-cam kit + Homebase Mini
    EufyC35 2-cam kit + Homebase Mini
    Buitencamera|1920x1080 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy E40 Duo Pack + Homebase 3
    EufyE40 Duo Pack + Homebase 3
    Buitencamera|2688x1520 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy EufyCam S4
    EufyEufyCam S4
    Buitencamera|2688x3040 pixels|107° horizontaal, 57° verticaal, 130° diagonaal / 40° horizontaal, 23° verticaal, 46° diagonaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy SoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    EufySoloCam E42 2-Cam Kit +HomeBase 3
    Buitencamera|3840x2160 pixels|130°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam E30
    EufyIndoor Cam E30
    Binnencamera|3840x2160 pixels|125°

    € 80,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Solocam E30
    EufySolocam E30
    Buitencamera|2304x1296 pixels|120°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy EufyCam S3 Pro Duo Pack + Homebase 3
    EufyEufyCam S3 Pro Duo Pack + Homebase 3
    Buitencamera|3840x2160 pixels|112° horizontaal, 60° verticaal

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy 4G LTE Cam S330
    Eufy4G LTE Cam S330
    Buitencamera|3840x2160 pixels|360°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Solar Wall Light Cam S120
    EufySolar Wall Light Cam S120
    Buitencamera|2304x1296 pixels|120°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam S350
    EufyIndoor Cam S350
    Binnencamera|3840x2160 pixels|130°

    € 120,-

    Richtprijs

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy SoloCam S340
    EufySoloCam S340
    Buitencamera|2880x1660 pixels|135°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy S220 Solocam
    EufyS220 Solocam
    Buitencamera|2304x1296 pixels|Onbekend

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam C220
    EufyIndoor Cam C220
    Binnencamera|2304x1296 pixels|360°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy S330 (Eufycam 3) 2 cam kit
    EufyS330 (Eufycam 3) 2 cam kit
    Buitencamera|3840x2160 pixels|135°

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Solocam S40
    EufySolocam S40
    Buitencamera|2304x1296 pixels|Onbekend

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

  • Eufy Indoor Cam 2K (wit)
    EufyIndoor Cam 2K (wit)
    Binnencamera|2304x1296 pixels|Onbekend
    Expert review

    Ingebruikname en gebruiksgemak

    Beeldkwaliteit

Eufy-beveiligingscamera's getest

Van Eufy hebben we een aantal verschillende beveiligingscamera's in de test. Net als alle bewakingscamera's zijn ook die van Eufy uitvoerig getest op beeldkwaliteit, gebruiks- en installatiegemak, geluid en privacy. De resultaten lopen wat uiteen, dus bekijk ze goed voordat je jouw nieuwe Eufy-camera gaat kopen.

Eufy-beveiligingscamera kopen

Zoek je een Eufy-videodeurbel, een outdoor-camera, of een indoor-camera? Of ben je er nog niet uit. Wat handig is om te weten is dat welke camera je ook kiest, je de beelden niet in de cloud hoeft op te slaan, dus je betaalt geen abonnementskosten.

Met een Eufy-deurbelcamera houdt je de voorkant van je huis in de gaten. Je ziet wie er naar de deur loopt of aanbelt. En je kunt tegen die persoon praten door de terugspreekfunctie.

Om de achterkant of zijkant van je huis (ook) in de gaten te houden, kies je een Eufy camera voor buiten. De buitencamera is bestand tegen de regen en heeft nachtvisie.

Voor de beveiliging binnen in huis, of om je huisdier te kunnen zien, kies je een binnencamera. De indoor camera is op afstand draaibaar, zodat je met de persoon of hond kan meebewegen. 

Meestal hang je de bewakingscamera van Eufy draadloos op. Hij werk dan op batterijen en via wifi. Een enkele camera is bedraad. Houdt daar rekening mee als je een camera buiten of ver van een stroompunt wilt plaatsen.

Als de camera-set met een Homebase van Eufy werkt, heeft die Homebase stroom en internet via een kabel nodig. Deze plaats je dus dichtbij de router.

En omdat het oog ook wat wil zijn de Eufy-camera's zijn er in zwart en wit.

Eufy-beveiligingscamera's vergelijken

Om voor jou de beste Eufy-beveiligingscamera of camera-set te vinden, gebruik je de vergelijker. Je kunt filteren op zaken die voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld als je al weet welke soort je wilt, of op gezichtsherkenning of de beeldhoek. 

Dan vergelijk je de Eufy-camera's op testresultaten en op de specificaties, zoals de afmetingen, opslagmogelijkheden, en voeding. 

Beveiligingscamera's per merk