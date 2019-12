Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Ezviz Husky Air (C3W) is best een oké product, maar de digitale veiligheid kan beter. Het grootste probleem van is dat Ezviz nauwelijks versleuteling gebruikt: we zagen in onze test zelfs onversleutelde jpeg-bestanden voorbijkomen. Het Chinese bedrijf ‘overweegt om de door ons gevonden punten te verbeteren’, maar na begin mei hebben we al bijna 2 maanden niks gehoord. Dat vlak na onze test de installatieprocedure is aangepast, staat los van onze test.