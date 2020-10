Foscam G4P-B

De Foscam G4P is een ip-camera met een traditioneel uiterlijk. De B staat voor zwart (black), er is namelijk ook een witte. De voedingskabel kan worden gebruikt door een gat achter de camera en moet altijd verbonden blijven. Heeft de G4P echt 'uitstekend nachtzicht' zoals Foscam zegt? En hoe veilig is hij?