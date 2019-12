Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Foscam FI9900P is al sinds 2015 op de markt. De installatie is een beetje ingewikkeld, maar alles wordt goed uitgelegd in de documentatie, ook al is die soms wat technisch. Je moet een Foscam account maken en dan kun je beelden opslaan op een geheugenkaartje of in de cloud van Foscam. Het eerste jaar worden de beelden gratis 8 uur bewaard, maar na een jaar zul je een betaald abonnement moeten nemen om bij je videogeschiedenis te kunnen. Het gestreamde videobeeld is niet echt full-hd: het wordt opgeschaald. Het opgenomen beeld wel: op een bewolkte dag is dat ook prima, maar bij weinig light is het vaag. Uit het oogpunt van veiligheid is het product niet netjes gemaakt. Foscam vindt dat ze het nodige hebben gedaan mbt encyptie, terwijl onze security-expert geen reden ziet om niet gewoon alles te versleutelen. Tussen onze test en publicatie ervan is er een update van de app gekomen om de notificaties te verbeteren.