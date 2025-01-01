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FoscamFI9900P

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Buitencamera
  • Maximale resolutie video:  1920x1080 pixels
  • Beeldhoek volgens fabrikant:  96° horizontaal

Testresultaat

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Testoordeel
Ingebruikname en gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Bewegingsdetectie en notificaties
Aandacht voor veiligheid en privacy
Geluidskwaliteit

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Test 2019: De Foscam FI9900P is al sinds 2015 op de markt. De installatie is een beetje ingewikkeld, maar alles wordt goed uitgelegd in de documentatie, ook al is die soms wat technisch. Je moet een Foscam account maken en dan kun je beelden opslaan op een geheugenkaartje of in de cloud van Foscam. Het eerste jaar worden de beelden gratis 8 uur bewaard, maar na een jaar zul je een betaald abonnement moeten nemen om bij je videogeschiedenis te kunnen. Het gestreamde videobeeld is niet echt full-hd: het wordt opgeschaald. Het opgenomen beeld wel: op een bewolkte dag is dat ook prima, maar bij weinig light is het vaag. Uit het oogpunt van veiligheid is het product niet netjes gemaakt. Foscam vindt dat ze het nodige hebben gedaan mbt encyptie, terwijl onze security-expert geen reden ziet om niet gewoon alles te versleutelen. Tussen onze test en publicatie ervan is er een update van de app gekomen om de notificaties te verbeteren.

Samenvatting

Soort
Buitencamera
Maximale resolutie video
1920x1080 pixels
Beeldhoek volgens fabrikant
96° horizontaal
Beeldhoek horizontaal
97 ˚
Beeldhoek verticaal
59 ˚
Voeding van camera
Netsnoer