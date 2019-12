Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Foscam C1 is een goedkope ip-camera met nachtvisie en infraroodsensor. Installeren m.b.v. QR-code. Werkt met iOS- en Android-app en heeft micro-sdkaartslot (max 32GB). LET OP: Mei 2018 lek gevonden, waarvoor handmatige firmwareupdate nodig is.