Eerste indruk|De Nest Cam is een camera met ingebouwde wifi, waarvan je de beelden live kunt bekijken via een app op je smartphone, tablet of computer. Een microfoon en luidspreker zijn ingebouwd. De camera stuurt een bericht als hij activiteit registreert. Een slimme maar ook dure ip-camera. Hoe goed werkt hij?

Nest Cam: Review

Conclusie

De Nest Cam is een dure, mooi ontworpen en stevige camera, die gemakkelijk te installeren is en met een goede wifiverbinding een behoorlijk goed beeld levert, ook in het donker.

Het abonnement op de cloudopslag, nodig om alle functionaliteiten uit de camera te halen, kost extra. Dat maakt ook het gebruik van de Nest Cam duur. Er zijn IP-camera’s die veel goedkoper zijn en ongeveer hetzelfde kunnen, soms met lokale opslag van beelden.

De Nest Cam is vooral interessant in combinatie met de Nest Protect rookmelder en Nest Thermostaat. Dan heb je een compleet en intelligent woningmonitorsysteem.

Update maart 2017:

Wat zit er in de doos?

Een camera op een metalen draaibare, magnetische voet;

een usb-kabel;

een netstroomadapter;

een montageplaatje met schroeven om de camera bijvoorbeeld aan een wand te bevestigen (NB: de camera kan ook op een statief worden geschroefd);

een envelop met instructieblaadje en folders.

Wat kun je ermee?

Op de website van Nest wordt gesuggereerd dat de camera vooral geschikt is voor huiselijke situaties. Denk aan: je woning in de gaten houden als je niet thuis bent, controleren of je hond op de bank springt, of zien wie stiekem een hapje van de versgebakken taart neemt.

Je kunt hem ook gebruiken als babycamera. Als het donker wordt, springt hij automatisch in de nachtstand, wat met behulp van infraroodlampjes een vrij goede beeldkwaliteit oplevert.

Het knipperende statuslampje op de Cam vindt je baby waarschijnlijk heel interessant, want het geeft behoorlijk veel licht in de babykamer. Gelukkig kun je dit in de app uitzetten.

Beeld- en geluidskwaliteit

De beeldkwaliteit staat – om je wifiverbinding te ontlasten – standaard op 720p, maar is ook in te stellen op 360p en 1080p full hd. Die laatste stand viel ons eerlijk gezegd wat tegen: het beeld is minder scherp dan verwacht.

De kwaliteit van de ingebouwde microfoon is niet meer dan redelijk. Het geluid dat wordt opgepikt is vrij zacht. In de app zit een microfoonfunctie waarmee je via de Cam kunt spreken, bijvoorbeeld om je baby te sussen. Maar het geluid dat uit de camera komt, is zacht en klinkt blikkerig. Met een geluidsignaal kondig je desgewenst aan dat je iets gaat zeggen.

Door de flinke groothoek komt veel van de ruimte die je wilt observeren in beeld, al is dat beeld aan de randen logischerwijs wat vertekend. Je kunt ook digitaal inzoomen. Hoe verder je inzoomt, hoe onscherper het beeld. Opvallend: de Nest Cam wordt aan de achterkant erg warm. Dit is volgens Nest normaal.

Cloudopslag

Als je alle mogelijkheden van de Nest Cam wilt benutten, is abonneren op de cloudopslag Nest Aware noodzakelijk. Lokaal beelden opslaan is namelijk niet mogelijk. Via Nest Aware kun je in de cloud opgeslagen beelden terugkijken.

Zelfgemaakte filmpjes deel je via knoppen meteen op Facebook, YouTube of Twitter, of je kunt ze downloaden. Je kunt ook links van filmpjes mailen en een livestream delen.

Per abonnementsperiode kun je maximaal 3 uur aan filmpjes in je Nestaccount opslaan. Via versleuteling worden de beelden veilig opgeslagen.

Bijzonder is dat met Nest Aware de camera zichzelf leert om steeds accuratere meldingen door te geven. Cloudopslag en -rekenkracht zijn volgens Nest nodig om de beeld- en geluiddetectie te verbeteren.

De camera 'leert' om hoofdzaken (een indringer, een onverwacht hard geluid) en bijzaken (een boom in de wind, schaduwen, verkeerslawaai) in je woning te onderscheiden. We hebben dit niet uitgebreid getest.

Er zijn 2 abonnementen: 10 of 30 dagen per maand continu opnemen en terugkijken. De kosten zijn fors:

€10 voor 10 dagen (€100 als je een heel jaar 10 dagen afneemt)

€30 voor 30 dagen (€300/jaar).

Abonnementen worden - als je dat wilt - automatisch verlengd. Je kunt op elk moment opzeggen.

Eén melding per half uur

Met een Aware-abonnement kun je op het camerabeeld maximaal 4 zones tekenen waar de Nest Cam speciaal op moet letten, bijvoorbeeld een deur of een raam. Dit kan niet in de app, alleen op een computer.

Registreert de camera in die zone(s) activiteit, dan krijg je een bericht. Op de tijdlijn onder in beeld zijn deze momenten met een gekleurde stip gemarkeerd, zodat je ze gemakkelijk terug kunt vinden. Selecteer wel dat je alleen berichten over die zones wilt ontvangen.

Het gekke is dat je maar één keer per circa 30 minuten een bericht krijgt, en niet elke keer als er beweging wordt gedetecteerd en opgenomen. Via de ‘Geschiedenis’-knop in de app kun je een overzicht zien van alle geregistreerde bewegingen. In theorie heeft bijvoorbeeld een dief dus tot 30 minuten de tijd om je woning te bezoeken, voordat je een nieuw bericht krijgt.

Het is niet mogelijk om zelf in te stellen hoe vaak je een bericht wilt ontvangen. Op de Nest-site is ook niets te vinden over dit interval van ongeveer 30 minuten.

Update november 2015:

Eerder stelden we dat de Nest Cam hierdoor niet erg geschikt is als bewakingscamera. Volgens Nest is de Cam ook 'niet ontworpen om een beveiligingscamera te vervangen, maar juist om gebruikers, waar zij ook zijn, een oogje in het zeil te laten houden.'

In door Nest verzamelde feedback geven consumenten aan 'geen constante notificaties via hun telefoon te willen ontvangen. (..) Stel namelijk dat er continu een huisdier in huis rondloopt. (..) Het is daarom ook mogelijk om notificaties uit te zetten en deze momenten enkel op te nemen.'

Toch promoot Nest de Cam met de tekst 'What if someone breaks in?'. In onze test beveiligingscamera's hebben we de Nest niet afgerekend op het beperkte aantal meldingen. Wij hopen echter dat Nest het interval instelbaar maakt in de app.

Installatie zeer eenvoudig

De Nest Cam is heel gemakkelijk te installeren: je steekt de stekker in het stopcontact, je downloadt de app en volgt de stappen. Tijdens de installatie moet je met de app de QR-code achterop de camera scannen. Doe dit dus voor je hem in de hoek van de kamer vastschroeft.

Eenmaal verbonden met het netwerk, zie je meteen livebeelden. De app werkt overigens alleen op Android 4 en hoger, iOS 8.0 en hoger en niet op een Windows-telefoon.

Om de beelden op je computer te kunnen bekijken, moet je inloggen op een Nest-account. Het aanmaken daarvan is zo gebeurd.

Nest wil daarbij verplicht onder meer de precieze locatie van je woning weten, omdat dit ‘invloed kan hebben op weersomstandigheden en schema’s’. Dit lijkt meer van belang voor de Nest thermostaat dan de camera.

De camera zet je aan met de ‘Thuis’-knop en uit met de ‘Afwezig’-knop in de app. Je kunt ook een weekschema instellen met de tijden waarop de camera automatisch aan en uit moet gaan.

Goede verbinding nodig

Een goede internet- en wifiverbinding in de ruimte waar de Nest Cam staat, is noodzakelijk om een stabiele verbinding met de camera te krijgen en te houden. Heb je dit niet, dan wordt het beeld minder scherp, schokkerig en kan de vertraging oplopen tot 10 seconden.

Zelfs met de goede verbinding op ons kantoor, viel de verbinding met de camera af en toe weg of bevroor het beeld op de pc. De app heeft soms moeite om opnieuw live-verbinding te maken. Niet handig als je hem als babymonitor wilt gebruiken.

Wil je de hoogste kwaliteit live kunnen streamen (1080p HD), dan heb je volgens Nest gemiddeld 450 Kbps uploadbandbreedte nodig, wat voor de meeste consumenten wel haalbaar is.

Abonnees van de opslagdienst Nest Aware moeten bij die kwaliteit rekenen op gemiddeld 140 GB per maand aan dataverkeer.

Nestfamilie

Behalve de camera bestaat de Nestfamilie uit een zelflerende thermostaat en een rook/CO-melder (‘Protect’). Deze apparaten kunnen via wifi met elkaar communiceren. En dat is interessant.

Zo kan de Protect bij het signaleren van rook aan de camera vertellen dat hij moet gaan filmen. De oorzaak van de brand wordt dan wellicht vastgelegd.

De Auto-Away functie van de thermostaat kan de camera aansturen: ga je volgens de sensoren in de thermostaat weg van huis, dan gaat de camera automatisch opnemen.

Wat is de Nest Cam?

De Nest Cam is een camera met ingebouwde wifi. Via een app kun je de beelden live bekijken op je smartphone, tablet of computer. De camera heeft een microfoon en een luidspreker; je hoort dus niet alleen de geluiden, maar kunt ook van afstand praten via de Nest Cam.

De camera stuurt een bericht naar je smartphone als hij activiteit registreert. Als je alle mogelijkheden van de Nest Cam wilt benutten, is abonneren op de cloudopslag 'Nest Aware' noodzakelijk. De camera werkt het best met een goede wifiverbinding.

Specificaties:

Camera

3-megapixelsensor van 1/3 inch.

Video

H.264-codering, tot 1080p (1920 x 1080) bij 30 frames/sec;

Gezichtsveld: 130° diagonaal;

Nachtzicht: 8 infrarood-ledlampen met hoog vermogen (850 nm) en infraroodfilter;

Luidspreker;

Microfoon;

RGB LED.

Afmetingen en gewicht

Gewicht: 203 g;

Hoogte: 11,4 cm;

Breedte: 7,3 cm;

Diepte: 7,3 cm.

Systeemvereisten

Wifiverbinding;

Mobiel of tablet met iOS 8 of hoger of Android 4 of hoger;

Gratis Nest-account;

Software-updates via wifi;

Bluetooth met laag energieverbuik (BLE).

Voeding

Wisselstroomadapter:

input: 100-240 VAC 0,2 A,

output: 5 VDC 2,0 A;

input: 100-240 VAC 0,2 A, output: 5 VDC 2,0 A; Camera-input: 5 VDC, 1,0 A.

Garantie

2 jaar beperkte garantie.

