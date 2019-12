Eerste indruk|Je buren kunnen je huis niet 24 uur per dag in de gaten houden wanneer je op vakantie gaat. De D-Link DCS-930L kan dat wel. De bewakingscamera mailt foto's van inbrekers meteen door naar je telefoon of iPad. Al moet je voor zo'n alerte reactie wel enige moeite doen.

D-Link DCS-930L, wat is het?

De D-Link DSC-930L Wireless N Network Camera is een kleine bewakingscamera die zonder pc kan functioneren. Anders dan een 'domme' webcam heeft de netwerkcamera een eigen processor en geheugen.

De DCS 930L heeft wel een stopcontact nodig; het snoertje uit de meegeleverde adapter is anderhalve meter lang.

De netwerkcamera kan draadloos in contact staan met je netwerk via wi-fi (wireless N), maar kan ook met een standaard ethernetkabel aan het netwerk 'hangen'.

Belangrijke specificaties

Systeemeisen: Pc met Windows XP t/m 7 of Mac OS X, een cd-rom-/dvd-romstation, toegang tot een (draadloos) netwerk en breedband internet;

Netwerkaansluitingen: ethernetkabel (meegeleverd) en 802.11n draadloos netwerk ('wi-fi');

ethernetkabel (meegeleverd) en 802.11n draadloos netwerk ('wi-fi'); Bijzonderheden installatie: WiFi Protected Set-up (WPS) voor eenvoudige installatie met netwerkrouter die ook WPS ondersteunt. Met een druk op de WPS-knop leggen router en camera een beveiligde verbinding;

WiFi Protected Set-up (WPS) voor eenvoudige installatie met netwerkrouter die ook WPS ondersteunt. Met een druk op de WPS-knop leggen router en camera een beveiligde verbinding; Resoluties camera: 320 x 240 en 640 x 480 pixels;

320 x 240 en 640 x 480 pixels; Microfoon: ja, geïntegreerd;

ja, geïntegreerd; Beelden bekijken: via iedere pc met een webbrowser (met Java- of ActiveX-ondersteuning) waar ook ter wereld kunnen de beelden worden bekeken en is het geluid te horen. D-Link biedt gratis ook apps voor het bekijken van het live camerabeeld met Android-apparaten en iOS (Apple iPhones en iPads), maar dan wel zonder geluid;

via iedere pc met een webbrowser (met Java- of ActiveX-ondersteuning) waar ook ter wereld kunnen de beelden worden bekeken en is het geluid te horen. D-Link biedt gratis ook apps voor het bekijken van het live camerabeeld met Android-apparaten en iOS (Apple iPhones en iPads), maar dan wel zonder geluid; Motion detection: applicatie in de camera. Bewegingsdetectie werkt met in te stellen gevoeligheid (eventueel per beeldzone). Beweging in beeld kan leiden tot het e-mailen van een serie foto's. De bewegingsdetectie kan worden begrensd tot bepaalde tijdstippen en tot bepaalde dagen per week.

Prijs en beschikbaarheid

De DCS-930L verschijnt met een adviesprijs van €98 eind juni 2011 in een Nederlandse verpakking en met Nederlandse handleiding. In augustus 2011 volgt een model DCS-932L (adviesprijs €140). Deze kan net als het bekeken model via internet worden bediend en heeft als extra onder meer een voorziening om met (zichtbaar) infrarood een verduisterde kamer in de gaten te houden. Denk aan een babykamer of een garage met beperkt licht.

We hebben de D-Link DCS-930L een tijd in ons netwerk 'gehangen'. Lees onze bevindingen.

D-Link DCS-930L: review

Het 'spionnetje' heeft een eigen netwerkaansluiting waardoor hij geen (zoals een webcam) pc nodig heeft om te kunnen functioneren. De netwerkcamera biedt geïntegreerde toepassingen waaronder motion detection (bewegingsdetectie): als de camera beweging waarneemt, stuurt het toestel een serie foto's door naar een opgegeven e-mailadres.

Installatie een eitje

De slimme netwerkcamera kan bedraad of draadloos aan het thuisnetwerk worden gekoppeld. Installatie van de DCS-930L is een eitje als je netwerkrouter WPS ondersteunt (WiFi Protected Setup): netwerk en camera leggen automatisch een beveiligde verbinding als je op beide apparaten een toets indrukt.

Redelijk beeld

Het doorgegeven beeld van de vaste lens is redelijk, maar slechts 640 x 480 pixels. Standaard staat de camera zelfs op een nog lagere resolutie, dus het is wel een tip deze even aan te passen naar de hoogste waarde. Het geluid van de ingebouwde microfoon is goed. Je kunt digitaal zoomen maar dat leidt tot opgeblazen pixels; meer details zie je er niet door.

Inloggen via internet

De ware kracht van deze wakende gadget zit in het tegelijk gelanceerde Mydlink.eu. Na registratie kun je op de website het live beeld zien van je camera (tot 4 camera's per account). Dat de website en de D-Link-camera direct met elkaar kunnen praten, is niet uniek; de netwerkcamera's van bijvoorbeeld Panasonic kunnen het ook. In deze prijsklasse (€98) is het wel nieuw.

Telefoon en tablet

D-Link heeft voor het bekijken van de beelden op Androidtelefoon, iPhone, of iPad ook gratis apps. Het door ons bekeken 'Mydlink lite' op de iPhone biedt eenvoudige functies: een live videobeeld, een snapshot-functie (een foto maken van het live beeld) en een volledige schermweergave. Je ziet rechtsonder de app in actie, met de huiskamer van de tester.

Het geluid wordt (nog) niet doorgegeven via de apps. Ook kun je met de apps niet de instellingen van de camera aanpassen. Dat kun je wel (thuis) doen met behulp van de meegeleverde installatie-cdrom. Of je logt (thuis of onderweg) in op www.mydlink.eu en kiest 'Camera Settings' en vervolgens 'Camera web page'. Via beide wegen kom je op de beheerpagina van de camera.

Probleem én oplossing

Over beheer gesproken: het juist instellen van de motion detection (het mailen van foto's bij een waargenomen beweging) vergt wel wat technisch gepruts in de beheerpagina's van de camera.

Wat is het probleem precies? De camera heeft zelf geen mailserver om foto's te kunnen versturen; de DCS-930L vraagt daarom in de beheerpagina voor e-mail toegang tot de 'smtp-server' van je breedbandprovider (Simple Mail Transfer Protocol). Je moet het adres van deze smtp-server opgegeven (bijvoorbeeld smtp.ziggo.nl), maar ook je provider(mail)accountgegevens en via welke 'poort' je mailt via die smtp-server.

Dit klinkt allemaal erg technisch en dat is het natuurlijk ook. Het vervelende is dat veel providers hun smtp-server ook nog eens op slot zetten, om het spammers lastig te maken. Via Ziggo-kabelinternet kregen we bijvoorbeeld onze netwerkcamera niet aan het mailen.

Gelukkig doet de Google-maildienst niet zo moeilijk. Als je een Gmail-account hebt (of neemt), kun je je Gmail-accountgegevens invoeren in de beheerpagina van de camera. Het serveradres dat je daar moet opgeven is smtp.gmail.com en geef poortnummer 465 op, plus maak de keuze om in te loggen met 'SSL-TLS'. De laatste optie betekent dat je een beveiligde verbinding maakt.

Conclusie

De meeste functies van deze bewakingscamera zijn opmerkelijk gemakkelijk aan de praat te krijgen. Een verbeterpunt voor D-Link is heldere instructies geven voor het instellen van de e-mailfunctie.

Lees meer over de specificaties van de D-Link DCS-930L netwerkcamera

Update januari 2014:

Deze eerste indruk staat al sinds 2011 online. De netwerkcamera is echter nog steeds goed verkrijgbaar, voor een lagere prijs dan de adviesprijs destijds. Hij kost inmiddels rond de €40 (zie de webwinkelprijzen op Kieskeurig).