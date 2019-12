Eerste indruk|Met de König Electronic SEC-CAMIP40 bewakingscamera houd je van een afstand je huis in de gaten. Bijzonder is dat hij communiceert via het stroomnet in huis. Je schroeft de camera in een lampfitting en hij begint met uitzenden.

Wat is de König Electronic SEC-CAMIP40?

De König Electronic SEC-CAMIP40 zou je een homeplugcamera kunnen noemen. De bewakingscamera is niet via wifi of via een ethernetkabel met de router verbonden, maar via een homeplugverbinding over het stroomnet in huis.

De homeplugtechniek zit geïntegreerd in de opvallende voet met schroefdraad (zie foto). Deze schroefdraad past in een standaard lampfitting.

Heb je geen staande of hangende lamp beschikbaar, dan schroef je hem in de meegeleverde voet die via een stroomkabel in het stopcontact kan.

Via de fitting wordt de camera niet alleen van energie voorzien maar ook van de verbinding met het netwerk en internet (via de router). Met een app of met een pc kun je inloggen op het beeld van de camera.

Specificaties

Resolutie camerabeeld: 640 x 480 pixels (of 320 x 240);

Maximaal 30 frames per seconde;

Geluidsdoorgifte: niet;

Videocompressietechniek: MJPEG;

Kijkhoek: handmatig in te stellen;

Homeplug: 200 Mbps (1 los meegeleverd, 1 geïntegreerd in de camera);

IR-afstand (nachtzicht): maximaal 5 m;

Bedrijfsspanning: 100 ~ 240 V AC;

Bedoeld voor gebruik binnen (niet vochtbestendig).

Systeemeisen

De Windows-software voor configuratie en beheer van de König camera('s) vereist Windows XP, Vista of 7, 1 GB intern geheugen, een beeldschermresolutie van minimaal 1024x768 pixels en Internet Explorer om met de browser het camerabeeld te kunnen bekijken.

Er moet ook een 100 Mbps Ethernet in huis zijn. De netwerkrouter moet een vrije positie hebben (aan de achterzijde van de router). Daar moet de meegeleverde netwerkkabel in (die leidt naar de homeplug).

Productpagina van de fabrikant: http://www.konigelectronic.com/nl_nl/1118053

Benieuwd naar onze bevindingen met de König SEC-CAMIP40? Lees onze review.



Konig Electronic SEC-CAMIP40: review

De SEC-CAMIP40 is een complete oplossing voor videobewaking op afstand. Je bekijkt het live beeld op een pc, of via een app op een smartphone. Ook kan de camera zelfstandig beelden aan je e-mailen als zij beweging waarneemt.

Uit de verpakking komen onder meer:

de bewakingscamera met een opvallende schroefdraad aan de voet;

een basisstation om hem in te schroeven (als je geen lamp met standaard fitting over hebt);

een cd-rom met de besturingssoftware en handleiding in pdf-formaat;

een netwerkkabel;

een zogeheten 'homeplug' (rechts op de foto).

Een homeplug legt zonder gedoe een computernetwerkverbinding met een andere homeplug over het 220v-stroomnet in huis. Zoals de homeplug die (onzichtbaar) geïntegreerd is in de bewakingscamera van König. Dat laatste is slim bedacht! Een netwerkverbinding via homeplugs heeft als voordeel dat je er filnke afstanden mee kunt overbruggen, veel meer dan draadloos met wifi mogelijk is: vele tientallen meters; dwars door muren en vloeren heen. De enige voorwaarde is dat beide homeplugs op hetzelfde stroomnet aangesloten zijn en ook dezelfde homeplugstandaard gebruiken.

De König homeplugcamera en losse homeplug beloven beide maximaal 200 megabit/s doorvoersnelheid; voldoende voor videobeeld.

Installatie

Dankzij de homeplugtechniek heeft de installatie weinig om het lijf. De losse homeplug prik je in de buurt van je router in het stopcontact. Daarna de homeplug en router verbinden met de netwerkkabel. Hierna schroef je de waakcamera ergens in huis in een lampfitting, welke kamer maakt niet uit. Dat klinkt flexibel en dat is het ook. Je pc nog even voorzien van de besturingssoftware en je kunt de camera vanaf de pc instellen.

Instellen

De 'IPCamSystem' software om de camera in je netwerk te vinden en in te stellen (in principe eenmalig) is Engelstalig en bevat hier en daar wat taalfoutjes, de beknopte handleiding in pdf-formaat op de cd-rom is Nederlands en wat houterig maar wel informatief. Volg de stappen met heldere afbeeldingen en binnen 10 minuten is de bewakingscamera naar wens ingesteld en beveiligd met een wachtwoord.

Het enige waar de beknopte handleiding niet over informeert is hoe je de beeldresolutie van een magere 320 x 240 pixels omschakelt naar de acceptabele 640 x 480 resolutie die deze camera ook kan leveren. Hoe dit moet staat wél in de uitgebreide Engelstalige handleiding die ook op de cd-rom staat. We hadden de functie natuurlijk ook zelf kunnen ontdekken; hij zit wat verborgen in een tabblad rechts in de software. Aan de linkerzijde van de IPCamSystem-software zie je trouwens het live beeld van 1, 4 of wel 16 camera's. In ieder cameraframe kun je de datum en tijd stansen; dat is vast handig voor dit doel.

Op afstand kijken

Je zou met de camera je voordeur of babykamer in de gaten kunnen houden terwijl je zelf in huis bent. Veel kopers zullen met het apparaat een kamer of garage op afstand in de gaten willen houden; als ze van huis zijn.

Dat is mogelijk en wel op twee manieren:

Met een willekeurige pc, via www.allmycloud.com.

Met de P2P IP Cam Lite app, op een iPhone of Android smartphone.

Je moet bij het inloggen (eenmalig) een pincode opgeven die op de achterkant van de camera staat afgedrukt. Die code dus niet vergeten mee te nemen als je op vakantie gaat!

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de camera (zij geeft geen geluid door) is matig. Kleuren zijn verschoten naar paars en groen. De groothoek lens levert een behoorlijk kromgetrokken beeld. Maar voor bewaking zijn de lelijke kleuren niet zo'n punt en de groothoek heeft als belangrijk voordeel dat je een groter deel van de kamer ziet.

Nachtzicht

Een logische vraag is: als je de camera in een lampfitting draait, in plaats van een gloei- of spaarlamp, hoe kan zij dan filmen? Het is dan immers heel erg donker. De camera geeft daarop antwoord door zichzelf bij donkerte automatisch in nachtstand te schakelen. Een ring van infrarood-oogjes rond de lens zorg ervoor dat hij in (een soort van) zwartwit kan filmen. Het geeft een wat spookachtige effect maar maakt snel duidelijk wat er aan de hand is in de kamer.

Nadeel is wel dat de infrarood lampjes goed zichtbaar zijn; je ziet ze (zachtjes) gloeien. Het nadeel kan ook een voordeel zijn: als een inbreker of insluiper de waakcamera ziet, kiest hij mogelijk eerder het hazenpad - en dat is toch wat je het liefste wil.

Bewegingsdetectie

De hele tijd een kamer of garage op afstand in de gaten houden is niet te doen. Zoals de meeste netwerkcamera's heeft de König SEC-CAMIP40 een programma voor bewegingsdetectie. Een in te stellen mate van (waargenomen) beweging resulteert in het e-mailen van een serie van foto's aan een eerder opgegeven e-mailadres. Je zal dan mogelijk even willen inloggen op het live videobeeld.

Het instellen van de e-mailnotificatie heeft wel wat voeten in aarde. In een eerste indruk van de netwerkcamera D-Link DCS930L geven we een stappenplan hoe de mailfunctie werkend te krijgen, onder het tussenkopje 'Probleem en oplossing'.

Bespaartip

Over tips gesproken: een netwerkcamera van €225 is aan de prijs. Eenvoudiger bewakingscamera's, zoals de DLink DCS930L, heb je al vanaf zo'n €70. Nu gaat het bij König wel om een complete oplossing, inclusief een losse homeplug. De reviewer ontdekte iets opvallends: hij gebruikt al een setje eenvoudige homeplugs (TP-Link TL-PA210 Starter Kit à €60). Die bleken prima te werken met de König-camera.

De homeplug van König zelf is dus niet per se nodig. Heb je (zoals de reviewer) al een stel 200 Mbps homeplugs in huis, dan kun je prima de homeplugcamera bestellen in de 'kale' uitvoering zonder König homeplug. Deze is voor ca. €165 te bestellen onder modelnummer SEC-CAMIP40EC. Er zit geen configuratie-/besturingssoftware bij maar deze is wel van de König-website te downloaden. Zo bespaar je €60.

Conclusie

König levert met de SEC-CAMIP40 een innovatieve oplossing voor het bewaken van een ruimte in je huis. Hij is, dankzij communicatie via het stroomnet in huis, eenvoudig te plaatsen daar waar je een oogje in het zeil wilt houden. Een grotere afstand van de camera tot de netwerkrouter is geen belemmering. Een nadeel is de stevige prijs vergeleken met eenvoudiger bewakingscamera's.

Lees meer over de specificaties in 'Wat is de SEC-CAMIP40?'