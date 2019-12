Eerste indruk Somfy One ip-camera

Eerste indruk|De Somfy One is een ip-camera die behoorlijk wat lawaai kan produceren als er beweging wordt gedetecteerd. Hoe werkt zo'n (beveiligings)camera en welke accessoires heb je nodig?

De Somfy is simpel te installeren en samen met de bijbehorende app is deze beveiligingscamera makkelijk te gebruiken.

Bijzonder aan de Somfy is de luide sirene die afgaat bij beweging. Het alarm wordt automatisch uitgeschakeld als je thuiskomt en je de accessoires 'intellitag' en bijbehorende 'badge' erbij hebt gekocht. Deze accessoires staan in contact met de camera en zorgen ervoor dat de Somfy herkent dat jij binnenkomt en niet een vreemde.

De app kan ook detecteren dat je bijna thuis bent, maar doordat hij daarvoor continu je locatie op moet vragen gaat je smartphonebatterij wel een stuk sneller leeg.

De beeldkwaliteit is prima voor dit doeleinde, maar de geluidskwaliteit viel ons tegen. Video’s zijn eenvoudig te downloaden op je smartphone. Een abonnement is vereist als je langere of oudere video’s wilt downloaden.

De Somfy is prijzig (€249) en de accessoires doen daar niets voor onder (€49 voor een Intellitag en €29,99 voor een Key Fob).

De Somfy One is een beveiligingscamera waarmee je op afstand je huis in de gaten kunt houden. Het wordt ook wel een ip-camera genoemd, het beeld en geluid wordt namelijk via het internet verstuurd en wordt opgeslagen in de cloud van Somfy.

Op het eerste gezicht is de One een tikkeltje groter dan andere ip-camera’s, zoals de Google Nest. Dat neemt niet weg dat het een elegante camera is die je best op een kastje kunt zetten zonder je eraan te storen. Je kunt de Somfy niet aan de muur monteren en ook de camera zelf kun je niet richten, bijvoorbeeld naar beneden of boven.

Als je hem ergens op een kastje zet gaat het prima: de ruime beeldhoek van 130 graden zorgt ervoor dat je veel in beeld hebt. Net als veel andere ip-camera’s is hij alleen geschikt om binnenshuis te gebruiken.

Installeren is een eitje

Het installeren gaat soepel en snel. Je hebt geen dikke handleiding nodig. Volg de stappen uit de app en binnen een paar minuten is hij klaar voor gebruik. Je verbindt hem via de Somfy-app met een wifi-netwerk.

We storen ons wel aan het feit dat je bij de installatie onder andere je adres moet opgeven. Als je het niet invult, kun je niet verder met installeren. Dat lijkt ons onnodig.

Handige app

Met de app kun je onder andere:

het live beeld bekijken, bij ons met zo’n 6 seconden vertraging.

het alarm activeren of juist uitzetten.

de privacymodus aanzetten: een luikje sluit de camera dan af. Aan de ene kant een fijn idee dat als je thuis bent, je niet wordt gefilmd. Aan de andere kant roept het vragen op: hoezo is het niet privé als hij wél filmt? Ik ben toch de enige die toegang heeft tot de beelden?

in- en uitzoomen op de tijdlijn, stukjes video downloaden en screenshots maken.

Luide sirene

De meeste ip-camera’s hebben niet wat de Somfy wel heeft: een sirene van maar liefst 90 db. We namen natuurlijk even de proef op de som en lieten hem afgaan – dat doe je geen tweede keer. Een hard en indringend geluid dat vervolgens uit is te zetten via de app.

Je wordt op meerdere manieren op de hoogte gesteld van de ‘indringer’: een melding in de app, een sms en een mail met een screenshot van het camerabeeld.

Soms hadden we de behoefte aan een ouderwetse pincode van traditionele beveiligingssystemen. Als je thuis komt heb je nog een paar seconden om het alarm te deactiveren – stressvol als je telefoon onderin je tas ligt (of je batterij leeg is).

Een stil alarm is helaas niet mogelijk. De optie staat wel in de app maar is ‘nog niet beschikbaar’.

Accesoires: Intellitag en Key Fob

Er zijn allerlei accessoires te koop, zoals extra bewegingsdetectors, sirenes en camera’s. Wij probeerden de Intellitag en de Key Fob.

De Intellitag (€49,99) is een klein kastje dat wordt geplaatst op een deur of raam en kan waarnemen of deze opent. Zo beveilig je dus ook ingangen van het huis die de Somfy One niet in beeld heeft.

De Key Fob (€29,99) is een klein schijfje die je aan je sleutelbos hangt. Als je daarmee binnenkomt door een deur waar de Intellitag hangt, dan wordt het alarm automatisch uitgeschakeld. Dat is handig en eigenlijk gewoon nodig als je het alarm niet continue handmatig wilt uitschakelen. Stel je neemt 3 intellitags (voordeur, achterdeur en een raam) en voor 2 gezinsleden een badge, ben je wel zo’n €210 verder.

Het gratis ‘Smart Activation’ kan het alarm ook uitschakelen als je thuiskomt, Somfy houdt dan continue je locatie in de gaten. De batterij van je smartphone gaat daarmee wel een stuk sneller leeg. Deze optie hebben we dus snel weer uitgezet.

Gebrom

De beeldkwaliteit van de video’s zijn prima voor dit doeleinde (ook ’s nachts), maar het geluid viel tegen. Er is een continue brom te horen op de achtergrond, waardoor het geluid uit de kamer minder goed te horen is.

Dit is geen bekend probleem bij Somfy en ook de klantenservice kon ons helaas niet verder helpen.

Abonnementen

Zoals bij meer ip-camers het geval is, moet je een abonnement afsluiten als je de video’s langere tijd terug wilt kijken. Korte filmpjes bij beweging (10 sec) krijg je gratis.

Het kost volgens Somfy €4,99 om langere filmpjes (tot 10 min) te downloaden van de afgelopen 24 uur, maar dat lukt ons gek genoeg ook zonder abonnement.

Video’s van de afgelopen 7 dagen terugzien kost €9,99.

Nog niet helemaal af?

Naast de verwarring over het abonnement, viel ons dit op:

Hier en daar komen we spelfouten en slecht vertaalde zinnen tegen ('Sirene wordt 3 min lang in werking gezetutes').

In de app komen we mogelijkheden tegen die ‘binnenkort beschikbaar’ zijn.

Er is geen handleiding beschikbaar. Als je op de supportwebsite van Somfy terecht komt, werken sommige links niet en wordt de One steeds Link genoemd. Dit heeft ermee te maken dat Somfy het bedrijf MyFox heeft overgenomen en daarmee is begonnen met het verkopen van ip-camera’s.

