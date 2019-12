Eerste indruk|De Nest Cam IQ is een nieuwe beveiligingscamera van Google Nest. Hij levert betere beeld- en geluidskwaliteit, maar is een stuk duurder dan de andere Nest camera’s. Is hij het geld waard?

Conclusie

De Nest Cam IQ is een gebruiksvriendelijke en goed werkende beveiligingscamera. Hij heeft meer mogelijkheden en betere beeldkwaliteit dan zijn voorganger. Maar de hoge aanschafprijs (€349) maakt hem erg duur als beveiligingscamera. Hij is flink duurder dan de Nest Cam Indoor (€199).

Bedenk daarom goed waar je de camera voor wilt gebruiken. Voor standaard beveiliging werkt de Nest Cam Indoor bijna net zo goed. Wil je de camera ook gebruiken om op de huisdieren te letten, of om de kinderen in de gaten te houden en toe te spreken, dan heb je meer aan de nieuwe functies.

Vergeet ook niet dat een abonnement op ‘Nest Aware’ noodzakelijk is voor opslag van beelden en alle functies, je kunt er anders een stuk minder mee. De kosten hiervoor zijn minimaal €10 per maand.

Google Nest

Met een Nest Cam houd je je huis in de gaten terwijl jij buiten de deur bent. De camera maakt opnames van een ruimte zodat je altijd kan zien wat er gebeurt. Via je laptop, tablet of smartphones bekijk en beheer je de camera en je kunt meldingen ontvangen als er iets gebeurt.

Eerder bekeken we al de Nest Cam Indoor. Er is ook een ‘outdoor’ variant verkrijgbaar die je buiten kunt gebruiken. Daarnaast kun je ook een aantal andere ‘slimme’ apparaten koppelen aan het Nest-systeem, zoals een thermostaat of rookmelder. De Nest Cam IQ is het nieuwste model Nest-camera. Diens voorloper Nest Cam Indoor is ook nog te koop..

IQ: gezichten herkennen en bewegingen volgen

Met de term ‘IQ’ wil Nest aangeven dat deze camera slimmer is dan zijn voorganger. Zo kan hij gezichten herkennen. Met de hulp van de gebruiker leert de camera wie ‘bekend’ is en wie niet. In de app kun je de gedetecteerde gezichten bekijken en aangeven wie je kent en als bekende wilt registreren. Helaas kun je niet aangeven dat je geen meldingen van bekenden wilt ontvangen. Daardoor krijg je nog steeds evenveel meldingen binnen met gezichtsherkenning. De detectie werkt vrij goed, maar voegt door het voorgaande nog weinig toe.

De Nest IQ kan ook bewegende figuren volgen en deze beter in beeld brengen. Wanneer er iemand langs de camera loopt of een deur opent zoomt hij gelijk digitaal in. Zo kun je gemakkelijker de kleine dingen zien die de camera heeft geregistreerd zonder zelf te zoeken, handig!

Indringers beter in beeld

De beeld- en geluidskwaliteit is erg goed. De camera heeft meerdere microfoons en een verbeterde camerasensor. Die zorgt ervoor dat je een goed plaatje krijgt. Ook geluid wordt vrij duidelijk opgenomen. Net als de Nest Cam Indoor kan de IQ in het donker filmen met infraroodlicht. De gefilmde ruimte is ook in het donker goed te bekijken.

Gemaakt voor de woonkamer

De Nest Cam IQ is wat groter geworden en heeft een nieuw, stijlvoller uiterlijk gekregen. Ook de ingebouwde speaker is onder handen genomen. Hiermee kun je via de app praten tegen de mensen die voor de camera staan. De speaker kan harder en klinkt beter.

De camera richt zich hiermee extra op het gebruik in woonruimtes, zoals de woonkamer. Op deze manier kun je bijvoorbeeld kijken wat de kinderen aan het doen zijn en tegen ze praten, of je huisdier in de gaten houden. Deze aanpassingen voegen minder toe als je de camera als ‘gewone’ beveiligingscamera wilt gebruiken.

Montage aan de muur of het plafond is lastiger bij de IQ. De Nest Cam Indoor heeft een magnetische voet waardoor je hem op een metalen ondergrond kan plakken. Met een bijgeleverd montageplaatje kan je hem ook op een andere ondergrond monteren. De Nest IQ heeft dat niet. Op de camera zit alleen een statiefschroefaansluiting, zonder ander montagemateriaal. De meeste mensen zullen hem daarom gewoon op de voet van de camera zetten.

Wat moet je verder nog weten

de installatie is zeer eenvoudig en werkt hetzelfde als bij zijn voorganger

de camera stuurt alle opgenomen beelden naar de cloud (een internetdienst). Je moet een ‘Nest Aware’ abonnement afnemen om deze beelden te bewaren. Voor €10 per maand bewaart Nest de beelden 10 dagen, voor €30 per maand 30 dagen. Voor een 2e camera betaal je €5 per maand minder (€5 per maand/10 dagen en €25 per maand/30 dagen)

zonder abonnement kun je tot 3 uur terugkijken, maar geen videoclips opslaan. Ook de gezichtsdetectie werkt alleen met abonnement

lees de eerste indruk van de Nest Cam Indoor voor meer informatie over het installatieproces en de cloudopslag van beelden

je kunt de locatie van je mobiel koppelen aan het Nest-systeem. De camera kan dan automatisch worden uitgeschakeld op het moment dat je thuis komt

