Goedkope cartridges

Grote prijsverschillen originele inkt

Originele merkcartridges en merktoners kun je het best online kopen. Deze zijn een stuk goedkoper dan in de winkel. Dat blijkt uit een grote prijspeiling die we voor de Consumentengids van juli/augustus 2019 deden. De goedkoopste winkels zijn allemaal webwinkels gespecialiseerd in inkt. 123inkt.nl, Sneltoner.nl en Printabout zijn voor originele cartridges het goedkoopst en hebben een groot assortiment.

De volledige tabel Hoeveel je precies kunt besparen, hangt af van je printer en de gebruikte cartridge-serie. Bekijk de volledige tabel en zoek jouw printer op. De goedkoopste alternatieven zijn in groen aangegeven. Bekijk de tabel (png)

Bespaar met klooninkt

Met klooncartridges voor inkjetprinters bespaar je gemiddeld 50% ten opzichte van originele cartridges. Er zijn ook steeds meer alternatieve toners voor laserprinters te koop. Bij Brother- of Epson-printers is dat zelfs al een ruim aanbod. Bij Canon-printers is de besparing het minst, maar nog altijd gemiddeld 35%.

Een concreet voorbeeld: een originele zwarte HP 301XL cartridge van 8 ml kost gemiddeld zo'n €32. Bij 123inkt.nl betaal je voor de originele cartridge €24,50. Dat scheelt al 24%. Het huismerk is nog goedkoper (€21,50) en bevat meer inkt (15 ml). Bij elkaar opgeteld een besparing van maar liefst 64%.

Wat moet je verder nog weten

In de vergelijker staan bij elke printer richtprijzen voor de bijbehorende, originele XL- cartridges. Je kunt er ook op filteren.

Kijk bij de aanschaf van een nieuwe printer verder dan de aanschafprijs: Goedkope printer of goedkoop printen.

Als je met originele HP cartridges wilt printen, overweeg dan een HP Instant Ink abonnement: dat kan heel voordelig zijn.

In september 2016 testten en vergeleken wij verschillende inktcartridges van huismerken voor 4 veelgebruikte inktjetprinters. Bekijk de resulaten: Test inktcartridges 2016.

Benieuwd wat consumenten vinden van de kwaliteit van klooncartridges? Bekijk onze paneltest uit 2014 over de kwaliteit van klooncartridges.

Video: Trucs om goedkoper te printen

