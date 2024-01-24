Goedkope cartridges

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Goedkope inktcartridges

Test
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Je kunt een hoop besparen door prijzen te vergelijken van inktcartridges. En je kunt nog meer besparen door huismerkcartridges te gebruiken. Bij welke winkels ben je het goedkoopst uit?
ferry ploeg

Ferry Ploeg   PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:26 augustus 2025

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Wat opvalt in de test goedkope inktcartridges

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    Grote prijsverschillen originele printerinkt

    We hebben de prijzen van inktcartridges vergeleken en de prijsverschillen zijn groot. Twee bekende winkels zijn zelfs meer dan 20% duurder dan het gemiddelde.

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    Goedkopere klooninkt

    Met huismerkcartridges bespaar je behoorlijk ten opzichte van originele cartridges. Bij sommige winkels zijn huismerkcartridges erg voordelig.

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    Multipacks

    Brother, Canon, Epson en HP verkopen ook inktcartridges in multipacks. Dit zijn zwarte en kleurencartridges in één verpakking. En voordeliger dan wanneer je de cartridges los koopt.

Deze winkels hebben we onderzocht:

  • 123inkt.nl
  • Action
  • Amazon.nl
  • Bol.com
  • Bruna
  • Computerzaak.nl
  • Coolblue
  • Expert
  • Goedkoopprinten.nl
  • Handyman
  • Informatique.nl
  • Inktweb.nl
  • MediaMarkt
  • Megekko.nl
  • Officecentre.nl
  • Parts
  • PrintAbout.nl
  • Sneltoner.nl
  • Uwcartridgewinkel.nl

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Grote prijsverschillen

De prijsverschillen voor inktcartridges zijn groot. De goedkoopste winkels zijn 13% goedkoper dan het gemiddelde. Bij de duurste winkel betaal je 25% meer dan het gemiddelde voor Brother, Canon, Epson en HP printerinkt.

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