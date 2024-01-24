Goedkope cartridges

Ferry Ploeg PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:26 augustus 2025
We hebben de prijzen van inktcartridges vergeleken en de prijsverschillen zijn groot. Twee bekende winkels zijn zelfs meer dan 20% duurder dan het gemiddelde.
Met huismerkcartridges bespaar je behoorlijk ten opzichte van originele cartridges. Bij sommige winkels zijn huismerkcartridges erg voordelig.
Brother, Canon, Epson en HP verkopen ook inktcartridges in multipacks. Dit zijn zwarte en kleurencartridges in één verpakking. En voordeliger dan wanneer je de cartridges los koopt.
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De prijsverschillen voor inktcartridges zijn groot. De goedkoopste winkels zijn 13% goedkoper dan het gemiddelde. Bij de duurste winkel betaal je 25% meer dan het gemiddelde voor Brother, Canon, Epson en HP printerinkt.