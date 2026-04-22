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Printers vergelijken

Laatste update van de test: 22 april 2026|

Vergelijk geteste printers en vind een printer die bij je past. Printer gevonden? Zoek de laagste prijs en bestel direct. 

Keuzehulp

  • HP DeskJet 2920
    HPDeskJet 2920
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP DeskJet 2921
    HPDeskJet 2921
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP DeskJet 4320
    HPDeskJet 4320
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP DeskJet 4310
    HPDeskJet 4310
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    € 95,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7230
    HPEnvy Photo 7230
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7231
    HPEnvy Photo 7231
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    € 120,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7234
    HPEnvy Photo 7234
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7930
    HPEnvy Photo 7930
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7931
    HPEnvy Photo 7931
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    € 140,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

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  • HP Envy Photo 7934
    HPEnvy Photo 7934
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon i-Sensys LBP646Cdw
    Canoni-Sensys LBP646Cdw
    Kleur|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Canon i-Sensys LBP246dw II
    Canoni-Sensys LBP246dw II
    Zwart|Laser|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • Canon i-Sensys LBP647Cdw
    Canoni-Sensys LBP647Cdw
    Kleur|Laser|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 6005
    HPSmart Tank 6005
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • HP Smart Tank 6006
    HPSmart Tank 6006
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Brother MFC-J6760DW
    BrotherMFC-J6760DW
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja

    Gebruiksgemak

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  • Epson EcoTank ET-3950
    EpsonEcoTank ET-3950
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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  • Epson EcoTank ET-3956
    EpsonEcoTank ET-3956
    Alles-in-1 - kleur|Inkjet|Wifi: Ja
    Expert review

    Gebruiksgemak

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 Test printers

We testen vooral printers van Brother, Epson, Canon en HP. Deze merken verkopen 9 op de 10 printers in Nederland. We testen natuurlijk hoe goed en hoe snel de printer tekst, afbeeldingen en foto's afdrukt, maar ook hoeveel dat kost in de praktijk. We testen belangrijke details, bijvoorbeeld of een kleurenprinter nog werkt als 1 kleur op is. Zo vind jij de printer die bij je past.

Printer kopen

Welk soort printer je het best kunt kopen, hangt af van hoeveel je print en wat je wilt doen. Bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig printen. Een goedkope kleurenprinter kost in de praktijk uiteindelijk vaak meer dan een dure inkttank- of ecotankprinter. Zeker als je foto's print.

Inkjetprinters werken met inkt, laserprinters met toner/poeder. Printers die kunnen scannen en kopiëren zijn handig en heten 'all-in-one' of 'alles-in-1'. Maar misschien is een simpele laserprinter die alleen in zwart print voor jou wel de beste keuze.

Printers vergelijken

Vergelijk printers en koop de beste eenvoudige printer of alles-in-1-printer. Filter op hoeveelheid prints, de prijs van nieuwe cartridge of de beschikbaarheid van andere merken inkt.

Vergelijk ook de uitkomsten van onze test voor inktkosten/tonerkosten. Bekijk onze scores voor tekst-, kleuren- en fotoprints en hoeveel je kunt printen met 1 set cartridges of flesjes.

Je kunt printers vergelijken op printsnelheid en gebruiksgemak, maar ook op kwaliteit en mogelijkheden om te scannen en te kopiëren. Vergelijk belangrijke specificaties van cartridges, papier en draadloos of dubbelzijdig printen. Zo koop je de printer die het beste bij je past.

Printers per merk