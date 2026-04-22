Vergelijk geteste printers en vind een printer die bij je past. Printer gevonden? Zoek de laagste prijs en bestel direct.

Test printers

We testen vooral printers van Brother, Epson, Canon en HP. Deze merken verkopen 9 op de 10 printers in Nederland. We testen natuurlijk hoe goed en hoe snel de printer tekst, afbeeldingen en foto's afdrukt, maar ook hoeveel dat kost in de praktijk. We testen belangrijke details, bijvoorbeeld of een kleurenprinter nog werkt als 1 kleur op is. Zo vind jij de printer die bij je past.

Printer kopen

Welk soort printer je het best kunt kopen, hangt af van hoeveel je print en wat je wilt doen. Bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig printen. Een goedkope kleurenprinter kost in de praktijk uiteindelijk vaak meer dan een dure inkttank- of ecotankprinter. Zeker als je foto's print.

Inkjetprinters werken met inkt, laserprinters met toner/poeder. Printers die kunnen scannen en kopiëren zijn handig en heten 'all-in-one' of 'alles-in-1'. Maar misschien is een simpele laserprinter die alleen in zwart print voor jou wel de beste keuze.

Printers vergelijken

Vergelijk printers en koop de beste eenvoudige printer of alles-in-1-printer. Filter op hoeveelheid prints, de prijs van nieuwe cartridge of de beschikbaarheid van andere merken inkt.

Vergelijk ook de uitkomsten van onze test voor inktkosten/tonerkosten. Bekijk onze scores voor tekst-, kleuren- en fotoprints en hoeveel je kunt printen met 1 set cartridges of flesjes.

Je kunt printers vergelijken op printsnelheid en gebruiksgemak, maar ook op kwaliteit en mogelijkheden om te scannen en te kopiëren. Vergelijk belangrijke specificaties van cartridges, papier en draadloos of dubbelzijdig printen. Zo koop je de printer die het beste bij je past.