Gebruikstips voor printers

Wie altijd doorsnee papier uit een pak van 500 vel gebruikt, ziet nooit hoe mooi zijn printer kan afdrukken. Het loont de moeite om een stapeltje goed papier te hebben. Bijvoorbeeld voor zelfgemaakte uitnodigingen en tegoedbonnen, een cv of voor foto’s. Voor andere afdrukken, zoals e-tickets en routekaartjes is geen hoge afdrukkwaliteit nodig.

Mat of glanzend 'fotopapier'

Zwart is echt zwart, de kleinste details zijn messcherp en de kleuren lopen mooi in elkaar over. Je maakt opvallend mooiere afdrukken op ogenschijnlijk gewoon, dun, mat papier. Zelfs met standaardinstellingen. Het verschil met ‘gewoon’ papier is dat dit matte papier een inktabsorptielaag en een coating heeft. Daarom heet het fotopapier en is het wat duurder dan 'gewoon' mat papier.

Bij gewoon papier trekt de inkt in het papier. Het vloeit als het ware uit en de afdrukken worden nooit zo scherp als op fotopapier.

Bij fotopapier is er een voor- en achterkant. Bij glanzend papier is dat meteen duidelijk. Bij mat papier is de witste, gladdere, te bedrukken kant soms moeilijk te herkennen. Bewaar het papier dus op een manier waarop duidelijk blijft wat de voorkant is.