Gebruikstips voor printers

Met gewoon printerpapier zie je niet hoe mooi een printer kan afdrukken. Leg daarom ook een stapeltje beter papier klaar. Bijvoorbeeld voor zelfgemaakte uitnodigingen, tegoedbonnen of foto’s. Voor simpele afdrukken zoals e-tickets is hoge afdrukkwaliteit niet nodig.

Mat of glanzend 'fotopapier'

Zwart is echt zwart, details zijn messcherp en kleuren lopen mooi in elkaar over. Op dun, mat fotopapier maak je opvallend mooiere afdrukken. Zelfs met standaardinstellingen.

Dit papier lijkt op gewoon mat papier, maar heeft een inktabsorptielaag en coating. Daarom heet het fotopapier en is het duurder. Bij gewoon papier trekt de inkt in het papier. De inkt vloeit uit en de afdruk wordt minder scherp.

Fotopapier heeft een voor- en achterkant. Bij glanzend papier zie je dat meteen. Bij mat papier is de witste, gladde kant soms lastig te herkennen. Bewaar het papier dus zo dat duidelijk blijft wat de voorkant is.