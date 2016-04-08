Gebruikstips voor printers

Hoe bespaar je op je cartridgekosten? Wat moet je doen met je oude printer? En hoe werkt printen vanaf een smartphone of tablet precies? We geven je een aantal handige tips.
Originele cartridges leveren de beste kwaliteit en de minste problemen, maar zijn wel het duurst. Drie tips om te zorgen dat je niet te veel betaalt:
Inktcartridges van een ander merk: daarmee ben je gemiddeld 67% goedkoper uit:
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Test printerinkt
Goedkope cartridges (prijsonderzoek)
Printers waarvoor navullingen van een ander merk te koop zijn (voor leden).
Met de meeste printers kun je makkelijk van een smartphone of tablet iets afdrukken.
Met Android kun je op 2 manieren printen:
Je kunt afdrukken vanuit apps zoals Chrome, Gmail of Drive.
Met elke iPhone of iPad kun je via Apple Airprint eenvoudig afdrukken zonder iets in te stellen.
Lukt het niet? Check dan eerst of je mobiele apparaat en printer op hetzelfde wifinetwerk zitten.
Met gewoon printerpapier zie je niet hoe mooi een printer kan afdrukken. Leg daarom ook een stapeltje beter papier klaar. Bijvoorbeeld voor zelfgemaakte uitnodigingen, tegoedbonnen of foto’s. Voor simpele afdrukken zoals e-tickets is hoge afdrukkwaliteit niet nodig.
Zwart is echt zwart, details zijn messcherp en kleuren lopen mooi in elkaar over. Op dun, mat fotopapier maak je opvallend mooiere afdrukken. Zelfs met standaardinstellingen.
Dit papier lijkt op gewoon mat papier, maar heeft een inktabsorptielaag en coating. Daarom heet het fotopapier en is het duurder. Bij gewoon papier trekt de inkt in het papier. De inkt vloeit uit en de afdruk wordt minder scherp.
Fotopapier heeft een voor- en achterkant. Bij glanzend papier zie je dat meteen. Bij mat papier is de witste, gladde kant soms lastig te herkennen. Bewaar het papier dus zo dat duidelijk blijft wat de voorkant is.
Het is belangrijk dat je software-updates op je printer installeert. Ze verhelpen veiligheidsproblemen en fouten. Soms voegen ze apps, functies of een nieuw ontwerp toe. Ook kunnen ze printen vanaf je smartphone verbeteren.
Bij printers met aanraakscherm en internetverbinding controleer je op de printer zelf op updates. Of kijk op de website van de fabrikant. Daar staat of er updates zijn en hoe je ze installeert. Dat verschilt per printer.
Check ook of er een nieuwe versie is van het printerstuurprogramma op je computer. Installeer die ook.
Let op: sommige cartridgeverkopers raden updates af, omdat huismerkcartridges daarna kunnen weigeren. Dat probleem hoort niet bij jou te liggen. Installeer updates wel en meld een eventuele weigering bij de verkoper. Een goede verkoper lost dit op, bijvoorbeeld met nieuwe, aangepaste cartridges.
Cartridges kun je meestal als e-waste inleveren. Er zit bijna altijd een chip in. Exemplaren zonder elektronica haalt de sorteerder eruit.
Veel cartridges kun je inleveren bij een winkel of inleverpunt, van bijvoorbeeld Wecycle of Eeko. Je steunt dan vaak ook een goed doel.
Je kunt cartridges ook opsturen naar bijvoorbeeld Recycleclub.com of 123inkt. Of laten ophalen door InkCollect. In beide gevallen kun je een vergoeding, afhankelijk van het aantal en type cartridges.
Printerfabrikanten hebben ook recyclingprogramma’s. Meestal sturen ze je een envelop waarmee je cartridges gratis opstuurt.
Lees meer over:
Waar kan ik cartridges inleveren?
Printerinkt
Doe je je printer weg, bijvoorbeeld omdat je een nieuwe hebt gekocht?
Anders: de verkoper van een nieuwe printer is wettelijk verplicht het oude apparaat voor je af te voeren. Dat geldt ook voor webshops. Daarom betaal je bij de aankoop van elk elektrisch apparaat een recyclingsbijdrage.
Lees meer over:
Printer afdanken