Hoe printermerken goedkope cartridges ontmoedigen

Wat is het probleem?

Heel veel mensen kopen inkt of toner van andere merken dan het printermerk. In ons panel is dat bijna de helft. Dat is niet voor niets. Printerfabrikanten doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we alleen hun inkt kopen. En liefst ook dat we meer uitgeven dan nodig, of een abonnement nemen.

Mogen printers een ander merk inkt weigeren?

Ja, dat mag. De rechter heeft gezegd dat printerfabrikanten niet verplicht kunnen worden om hun printers open te stellen voor andere inkt. Dit komt doordat printerfabrikanten nog geen dominante positie hebben op de inktmarkt. Maar waar ligt de grens?

Er zijn maar weinig printermerken. HP heeft in Nederland 50% marktaandeel voor inkjetprinters. Naast HP heb je eigenlijk alleen Epson, Canon en Brother.

Voorlopig zijn er nog altijd veel alternatieve cartridges op de markt. Maar als HP andere cartridgemerken onmogelijk maakt, wordt de machtspositie van HP te groot. Dan kan HP printers en cartridges nog duurder maken. Wij vinden dit wel ongewenst.

Problemen voor huismerkinkt

Meer uitgeven dan nodig

Uitdrogende inkt voorkomen

Printerfabrikanten gebruiken 'trucs' die ervoor zorgen dat jij meer uitgeeft dan nodig is. Ze zijn allemaal te herleiden naar 1 probleem: inkt kan uitdrogen op de plek waar het uit de cartridge komt. De resterende inkt kan er niet meer uit. Door zo'n verstopping kan een cartridge of zelfs de printer onbruikbaar wordt. Maar liefst 1 op de 5 inkjetprinters wordt (mede) om deze reden afgedankt. Bij laserprinters speelt dit niet, want die printen met poeder (toner).

Lees meer over de levensduur op de pagina 'Printers: goede merken'.

Het is dus belangrijk om dit te voorkomen. Stop met printen als de kwaliteit van de prints duidelijk afneemt. Zorg dan zo snel mogelijk voor nieuwe cartridges.

Veel inkjetprinters geven je de kans niet om hier zelf over te beslissen. Printerfabrikanten misbruiken het probleem van uitdrogende inkt. Dat kan flink vervelend zijn.

Dit zijn 5 situaties die je tegen kunt komen:

Deels gevulde cartridges

Ook goed om te weten: als je een printer koopt, zitten er 'starter' cartridges bij. Die zijn even groot als gewone cartridges, maar er zit minder inkt of toner in. Die zijn dus snel leeg. Als je nieuwe gaat kopen, kun je kiezen uit gewone of XL-cartridges. Ook die zijn even groot, maar er zit meer in.

Maar ze kunnen nog beter gevuld worden. Dat zien we bij andere cartridgemerken, maar ook bij de relatief nieuwe 'abonnementscartridges'. Nogmaals: starter, gewone, XL en abonnementscartridges zijn even groot, maar niet even vol.