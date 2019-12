Hoe printermerken goedkope cartridges ontmoedigen

Huismerkinkt en -toner is veel goedkoper dan originele inkt en toner, maar toch ook van prima kwaliteit. Het is dus een goed idee eens zo'n huismerk te proberen. Maar daar willen de printerfabrikanten liever een stokje voor steken. Lees hier over 7 bekende trucs.

De softwareupdate

Grote paniek eind 2014: de populaire Brother-printer DCP-J552DW, nota bene 'Beste koop', accepteert geen klooninkt meer. De schuldige: nieuwe printersoftware.

Remedie: Geen. Het is wachten tot klooninktfabrikanten nieuwe cartridges hebben gemaakt. In het geval van Brother duurde dat een paar maanden.

De afschrikmelding

HP- en Canon-printers schreeuwen moord en brand zodra je er een klooncartridge in plaatst: ‘Gebruikte of namaakcartridge gedetecteerd’ of ‘Wanneer je in deze situatie afdrukt, kan de printer beschadigd raken’.

Remedie: Niets van aantrekken. Je kunt de melding gewoon wegklikken en verder printen.

De eenkennige cartridge

HP biedt het aan als service: ‘cartridge protection’. De originele cartridge kan dan niet meer gebruikt worden in een andere printer. Officieel om cartridgediefstal tegen te gaan. Of zou HP misschien willen voorkomen dat de lege cartridge wordt hergebruikt?

Remedie: Gelukkig is deze bescherming uit te schakelen in de HP-software.

De houdbaarheidsdatum

Op de cartridge staat altijd een datum. Dit is de datum waarop de fabrieksgarantie op de cartridge vervalt. Maar de inkt zou nog prima moeten zijn. Toch zijn er enkele oudere cartridges van HP die dienst weigeren na de houdbaarheidsdatum. Bij nieuwere HP-printers speelt dit gelukkig niet meer.

Remedie: Bij oude HP-printers moet je dan helaas een nieuwe cartridge kopen. Bij andere printers kunt je de datum negeren.

De vervallen garantie

‘Onderhoud en herstellingen als gevolg van het gebruik van andere toner dan die van Samsung vallen niet onder de garantie.’ Fabrikanten laten graag het woord 'garantie' vallen in combinatie met huismerkinkt of -toner. Laat je niet van de wijs brengen: je hebt altijd recht op de wettelijke garantie.

Is de printer kapot? Tot 6 maanden na aankoop moet de verkoper bewijzen dat het jouw schuld is. Na die periode moet je bewijzen dan het niet jouw schuld is.

Remedie: Niets van aantrekken, je hebt altijd recht op een deugdelijk product.

Het controlelampje

Printers van Canon hebben een lampje dat oplicht als de cartridge goed aangebracht is. Handig, maar dit moet dan wel een originele zijn. Zo lijkt het alsof een klooncartridge er nooit goed in zit.

Remedie: Bij Canon is er een trucje waarmee je het lampje weer aankrijgt: druk een paar seconden op de resetknop met het omgekeerde driehoekje. Maar geen nood: ook als het lampje uit is, werkt de alternatieve cartridge gewoon.

De anti-kloonchip

De communicatie tussen de cartridge en de printer verloopt via de chip op de cartridge. Die houdt onder meer het inktniveau bij. Maar het is een publiek geheim dat het vooral een middel

is om kloonfabrikanten een hak te zetten. Want als de chip en de printer niet met elkaar kunnen communiceren, werkt de hele cartridge niet.

Remedie: Kijk of er voor de printer die je wilt kopen al klooncartridges op de markt zijn. Dan hebben kloonfabrikanten dus de tijd gehad om de chips na te maken en heb je de keuze tussen originele en klooninkt.

Geen reactie van fabrikanten

We hebben Brother, Canon, HP en Samsung geconfronteerd met hun trucs. Canon en Samsung gaven aan niet te willen reageren en van Brother en HP hoorden we helemaal niets. De kans is dus klein dat fabrikanten hun trucs wat minderen en het gebruik van klooncartridges makkelijker maken.

Praat mee

Komen deze trucs je bekend voor? En ken je nog andere trucs? Praat mee in onze community.