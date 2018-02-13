Hoe wij printers testen

Karen Reijneveld Expert printersBijgewerkt op:3 juni 2026
In 2 groepen bepalen we welk product de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft:
De meeste mensen zoeken een alles-in-1-kleurenprinter. Dat zien we aan het bezoek op onze website, in verkoopcijfers en in de enquêtes die we doen onder ons Consumentenbond Panel. Bij printers die alleen in zwart afdrukken zijn eenvoudiger modellen juist populairder, omdat die goedkoper zijn.
We kijken hierbij naar producten die getest zijn na april 2024.
Zo bepalen we de prijs-kwaliteitverhouding:
Lees meer over ons onderzoek naar onder andere levensduur in het artikel: Printers: goede merken
We vergelijken printers met elkaar, zodat jij de printer kunt vinden die het beste aansluit op jouw wensen. Daarom testen we ieder model op precies dezelfde manier, voor zover mogelijk.
Een ervaren laboratorium test en vergelijkt de printers op allerlei onderdelen. De testonderdelen is samen met onze partners vastgesteld 'onder de vlag' van International Consumer Research & Testing. We houden ons aan de gedragsregels voor vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond.
Met de printermerken delen we resultaten die zij kunnen controleren. Als wij of zij vermoeden dat er iets niet klopt, kunnen we dat nog eens controleren of testen.
Met de beoordelingen en meetgegevens uit het laboratorium berekenen we onze rapportcijfers.
Je denkt misschien dat iedere printer prima kan afdrukken. Maar als je gaat vergelijken, zie je het verschil.
We printen op A4 formaat:
We meten hoe snel dat gaat en beoordelen hoe mooi het wordt. We testen de lichtbestendigheid, omdat je niet wilt dat de inkt door het zonlicht snel vervaagt. En we checken of het goed gaat als je een markeerstift over de tekst haalt of een druppel water op je document laat vallen en die wegveegt.
De afdrukkwaliteit en printsnelheid bepalen voor 32% het totale testoordeel.
Als de printer dit kan, scannen en kopiëren we een:
We beoordelen de kwaliteit van elke scan en elk kopietje en noteren hoeveel tijd elke actie kost.
Sinds augustus 2024 testen we ook de automatische documentinvoer (ADF). We scannen en kopiëren de brief en controleren of de letters vervormd zijn. Dit kan gebeuren als het papiertransport niet vloeiend samenwerkt met de scanner.
Het oordelen voor scannen en kopiëren bepalen elk voor 10% het totale testoordeel. Bij printers die niet kunnen scannen & kopiëren, wegen de andere onderdelen zwaarder mee.
Naast de kwaliteit en snelheid, beoordelen we ook het gebruiksgemak van printen, scannen en kopiëren. Het gemak bepaalt voor 16% het totale testoordeel.
Ingebruikname
We beoordelen of je de printer makkelijk uit de doos krijgt. Natuurlijk kijken we ook hoe makkelijk bedraad en draadloos verbinden gaat. En of je app(s) en software eenvoudig kunt installeren.
Handleiding
Het liefst neem je een product in gebruik zonder de handleiding te bekijken. Bij een printer is het verstandig de stappen in de handleiding netjes te volgen, om problemen (en frustraties) te voorkomen. Wij beoordelen voor jou de snelstartgids, de online handleiding en help-informatie in de software.
Dagelijks gebruik
Bij een printer kun je je aan allerlei dingen ergeren. Wij proberen voor jou op zoveel mogelijk details te letten.
Onderhoud
Bij een inkjetprinter is het vooral belangrijk dat er regelmatig inkt door de printkop stroomt, om verstopping door uitdroging te voorkomen.
Daarom kijken we hoe makkelijk het is om de printkoppen te reinigen. Daarbij gaat altijd inkt verloren. Die wordt ergens in de printer opgevangen. Wij kijken of je dat bakje zelf kunt vervangen en hoe makkelijk het lijkt om andere onderdelen te vervangen.
We beoordelen ook:
Een grote frustratie bij veel printers is het inkt- of tonerverbruik. Bij printers die werken met cartridges kunnen de kosten snel oplopen. Bij de duurdere printers die werken met flesjes is de inkt juist heel goedkoop.
Bij elke testupdate doen we ook een prijspeiling van de bijbehorende navullingen. In combinatie met onze verbruikstest berekenen we een oordeel over de kosten bij gebruik van originele, standaard navullingen.
Ons oordeel voor inkt- of tonerkosten bepaalt 10% van het totale testoordeel.
Is het een printer met uitgebreide mogelijkheden? Je kunt dat natuurlijk zien in de specificaties, maar we geven er ook een rapportcijfer voor. Dat telt niet mee in het Testoordeel.
Een printer kan allerlei extra mogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld: een extra papierlade, A3-formaat, randloos printen, automatisch dubbelzijdig printen, automatische documentinvoer (ADF), ethernetverbinding (LAN), printen via internet, via e-mail of vanaf sd-kaart, usb of nas.
Beoordeling van het geluid tijdens printen, scannen, kopiëren en in ruststand.
De beoordeling van het geluid bepaalt voor 5% het totale testoordeel.
Hoeveel materiaal wordt voor een cartridge gebruikt in verhouding tot het aantal pagina's dat je er mee kunt printen? En is het duidelijk of fabrikant de cartridges echt hergebruikt als je de retourenvelop gebruikt?
Het materiaalgebruik bepaalt voor 4% het totale testoordeel.
We geven een beoordeling hoe degelijk de printer oogt, klinkt en voelt tijdens het gebruik. Ook als aan het eind van de test resten inkt of toner in de behuizing te zien zijn telt dit mee. Of als er onverwachte problemen optreden.
Deze kwaliteit bepaalt voor 3% het totale testoordeel.
Is het mogelijk om onderdelen te vervangen? Kun je door blijven printen (of scannen) als 1 van de kleuren (bijna) leeg is?
De beoordeling voor onderdelen bepaalt voor 3% het totale testoordeel.
Een inkjetprinter verbruikt nauwelijks stroom. We geven een rapportcijfer voor het stroomverbruik per jaar bij het volgende gebruik:
Het stroomverbruik bepaalt voor 5% het totale testoordeel.
100% veiligheid kan niemand beloven. We testen de printers op de achtergrond nog steeds op digitale veiligheid. Dit zie je op dit moment niet terug in ons Testoordeel.
De levensduur van een printer kunnen we helaas niet voorspellen op basis van onze test. Die duurt weken, geen maanden of jaren.
Wel houden we regelmatig een online enquête onder consumenten. In 2024 en 2025 ondervroegen we zo in totaal meer dan 35.000 leden van consumentenorganisaties uit heel Europa.
In deze grote online enquête gaven de ondervraagden ook hun oordeel over hun printermerk. Per merk en printersoort (inkjet, inkttank, laser) rolt daar een merktevredenheidscijfer uit. Dat algemene oordeel laten we in onze vergelijker bij elke printer zien. Maar het heeft geen invloed op het totale testoordeel.
Lees meer over Printers: goede merken
Wij testen zoveel mogelijk printers. Van alle 100 printertypes die in Nederland goed te koop zijn, proberen wij er minimaal 90 te testen.
Onafhankelijk testen van printers kost veel geld. Het grootste deel wordt betaald door consumenten die bij ons een abonnement afsluiten. Ook krijgen we een vergoeding als je bijvoorbeeld een webwinkel aanklikt in het prijzenoverzicht bij een printer.
Lees verder over onze inkomsten.
Bekijk de testresultaten van de printers. Of lees meer over de Beste Koop en Beste uit de Test.
Beste uit de Test
Deze producten hebben de beste kwaliteit.
Beste Koop
Deze producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de door ons genoemde richtprijs.
Afrader
Deze producten hebben een slecht e kwaliteit.
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