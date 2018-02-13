Hoe wij printers testen

Hoe bepalen we de Beste koop printer?

In 2 groepen bepalen we welk product de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft:

alles-in- 1 kleurenprinters, die kunnen scannen en kopiëren

zwart-witprinters die dat niet kunnen

De meeste mensen zoeken een alles-in-1-kleurenprinter. Dat zien we aan het bezoek op onze website, in verkoopcijfers en in de enquêtes die we doen onder ons Consumentenbond Panel. Bij printers die alleen in zwart afdrukken zijn eenvoudiger modellen juist populairder, omdat die goedkoper zijn.

We kijken hierbij naar producten die getest zijn na april 2024.

Zo bepalen we de prijs-kwaliteitverhouding:

Jaarkosten met standaard, losgekochte cartridges of flesjes, inclusief aanschafprijs printer, bij 5 jaar gebruik. Gemiddeld gaan printers zo'n 6 of 7 jaar mee. Om aan de veilige kan te zitten, rekenen we met 5 jaar gebruik.

Weinig printen: 15 pagina's per maand

Kleurenprinter: 70% zwarte tekst en 30% kleurenprints

Zwart-witprinter: 78% zwarte tekst, 22% prints in grijswaarden

Lees meer over ons onderzoek naar onder andere levensduur in het artikel: Printers: goede merken

Hoe worden printers getest?

We vergelijken printers met elkaar, zodat jij de printer kunt vinden die het beste aansluit op jouw wensen. Daarom testen we ieder model op precies dezelfde manier, voor zover mogelijk.

Een ervaren laboratorium test en vergelijkt de printers op allerlei onderdelen. De testonderdelen is samen met onze partners vastgesteld 'onder de vlag' van International Consumer Research & Testing. We houden ons aan de gedragsregels voor vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond.

Met de printermerken delen we resultaten die zij kunnen controleren. Als wij of zij vermoeden dat er iets niet klopt, kunnen we dat nog eens controleren of testen.

Met de beoordelingen en meetgegevens uit het laboratorium berekenen we onze rapportcijfers.

Afdrukkwaliteit & printsnelheid

Je denkt misschien dat iedere printer prima kan afdrukken. Maar als je gaat vergelijken, zie je het verschil.

We printen op A4 formaat:

Een brief

3 verschillende typen kleurendocumenten

5 verschillende foto's, waarvan er 1 ook in zwart-wit wordt afgedrukt

We meten hoe snel dat gaat en beoordelen hoe mooi het wordt. We testen de lichtbestendigheid, omdat je niet wilt dat de inkt door het zonlicht snel vervaagt. En we checken of het goed gaat als je een markeerstift over de tekst haalt of een druppel water op je document laat vallen en die wegveegt.

De afdrukkwaliteit en printsnelheid bepalen voor 32% het totale testoordeel.

Scannen & kopiëren

Als de printer dit kan, scannen en kopiëren we een:

Brief

Tijdschriftpagina

Kleurenfoto

We beoordelen de kwaliteit van elke scan en elk kopietje en noteren hoeveel tijd elke actie kost.

Sinds augustus 2024 testen we ook de automatische documentinvoer (ADF). We scannen en kopiëren de brief en controleren of de letters vervormd zijn. Dit kan gebeuren als het papiertransport niet vloeiend samenwerkt met de scanner.

Het oordelen voor scannen en kopiëren bepalen elk voor 10% het totale testoordeel. Bij printers die niet kunnen scannen & kopiëren, wegen de andere onderdelen zwaarder mee.

Gebruiksgemak

Naast de kwaliteit en snelheid, beoordelen we ook het gebruiksgemak van printen, scannen en kopiëren. Het gemak bepaalt voor 16% het totale testoordeel.

Ingebruikname

We beoordelen of je de printer makkelijk uit de doos krijgt. Natuurlijk kijken we ook hoe makkelijk bedraad en draadloos verbinden gaat. En of je app(s) en software eenvoudig kunt installeren.

Handleiding

Het liefst neem je een product in gebruik zonder de handleiding te bekijken. Bij een printer is het verstandig de stappen in de handleiding netjes te volgen, om problemen (en frustraties) te voorkomen. Wij beoordelen voor jou de snelstartgids, de online handleiding en help-informatie in de software.

Dagelijks gebruik

Bij een printer kun je je aan allerlei dingen ergeren. Wij proberen voor jou op zoveel mogelijk details te letten.

Algemeen : hoe fijn zijn de knoppen, hoe helder is het display, hoe duidelijk is het menu, hoe makkelijk kies je het juiste papiertype en hoe makkelijk plaats je nieuw papier en pak je je printjes uit de printer?

: hoe fijn zijn de knoppen, hoe helder is het display, hoe duidelijk is het menu, hoe makkelijk kies je het juiste papiertype en hoe makkelijk plaats je nieuw papier en pak je je printjes uit de printer? Printen : hoe makkelijk gaat printen vanaf je pc, smartphone, sd-kaart, usb-stick? Hoe vaak moet je cartridges vervangen, gebruikt de printer ook kleur om zwart te printen, kun je doorprinten tot een cartridge helemaal leeg is of als 1 van de kleuren op is?

: hoe makkelijk gaat printen vanaf je pc, smartphone, sd-kaart, usb-stick? Hoe vaak moet je cartridges vervangen, gebruikt de printer ook kleur om zwart te printen, kun je doorprinten tot een cartridge helemaal leeg is of als 1 van de kleuren op is? Scannen : hoe fijn is het deksel van de scanner, hoe makkelijk kun je scanopdrachten geven vanaf pc of smartphone en hoe gaat het scannen naar een usb-stick of sd-kaart?

: hoe fijn is het deksel van de scanner, hoe makkelijk kun je scanopdrachten geven vanaf pc of smartphone en hoe gaat het scannen naar een usb-stick of sd-kaart? Kopieren: hoe makkelijk gaat dat?

Onderhoud

Bij een inkjetprinter is het vooral belangrijk dat er regelmatig inkt door de printkop stroomt, om verstopping door uitdroging te voorkomen.

Daarom kijken we hoe makkelijk het is om de printkoppen te reinigen. Daarbij gaat altijd inkt verloren. Die wordt ergens in de printer opgevangen. Wij kijken of je dat bakje zelf kunt vervangen en hoe makkelijk het lijkt om andere onderdelen te vervangen.

We beoordelen ook:

Of je goed kunt zien hoeveel inkt of toner er nog in de printer zit

Hoe makkelijk het is om cartridges te vervangen of inkttanks bij te vullen

Of je papierstoringen eenvoudig kunt verhelpen

Het risico op lekkage (voor zover mogelijk)

Het gemak van het updaten van de printerdriver

Het verwijderen van de printersoftware van je computer als je de printer weg doet

Inkt- of tonerkosten

Een grote frustratie bij veel printers is het inkt- of tonerverbruik. Bij printers die werken met cartridges kunnen de kosten snel oplopen. Bij de duurdere printers die werken met flesjes is de inkt juist heel goedkoop.

Bij elke testupdate doen we ook een prijspeiling van de bijbehorende navullingen. In combinatie met onze verbruikstest berekenen we een oordeel over de kosten bij gebruik van originele, standaard navullingen.

Ons oordeel voor inkt- of tonerkosten bepaalt 10% van het totale testoordeel.

Mogelijkheden

Is het een printer met uitgebreide mogelijkheden? Je kunt dat natuurlijk zien in de specificaties, maar we geven er ook een rapportcijfer voor. Dat telt niet mee in het Testoordeel.

Een printer kan allerlei extra mogelijkheden hebben. Bijvoorbeeld: een extra papierlade, A3-formaat, randloos printen, automatisch dubbelzijdig printen, automatische documentinvoer (ADF), ethernetverbinding (LAN), printen via internet, via e-mail of vanaf sd-kaart, usb of nas.

Geluid

Beoordeling van het geluid tijdens printen, scannen, kopiëren en in ruststand.

De beoordeling van het geluid bepaalt voor 5% het totale testoordeel.

Materiaalgebruik en kwaliteit

Hoeveel materiaal wordt voor een cartridge gebruikt in verhouding tot het aantal pagina's dat je er mee kunt printen? En is het duidelijk of fabrikant de cartridges echt hergebruikt als je de retourenvelop gebruikt?

Het materiaalgebruik bepaalt voor 4% het totale testoordeel.

We geven een beoordeling hoe degelijk de printer oogt, klinkt en voelt tijdens het gebruik. Ook als aan het eind van de test resten inkt of toner in de behuizing te zien zijn telt dit mee. Of als er onverwachte problemen optreden.

Deze kwaliteit bepaalt voor 3% het totale testoordeel.

Onderdelen

Is het mogelijk om onderdelen te vervangen? Kun je door blijven printen (of scannen) als 1 van de kleuren (bijna) leeg is?

De beoordeling voor onderdelen bepaalt voor 3% het totale testoordeel.

Stroomverbruik

Een inkjetprinter verbruikt nauwelijks stroom. We geven een rapportcijfer voor het stroomverbruik per jaar bij het volgende gebruik:

1 x per dag 5 pagina's printen

1 x per dag een A4 foto scannen

1 x per dag een pagina uit een tijdschrift kopiëren

1 uur per dag in ruststand, verder in stand-by of uit

Het stroomverbruik bepaalt voor 5% het totale testoordeel.

Aandacht voor digitale veiligheid

100% veiligheid kan niemand beloven. We testen de printers op de achtergrond nog steeds op digitale veiligheid. Dit zie je op dit moment niet terug in ons Testoordeel.

Levensduur en merktevredenheid

De levensduur van een printer kunnen we helaas niet voorspellen op basis van onze test. Die duurt weken, geen maanden of jaren.

Wel houden we regelmatig een online enquête onder consumenten. In 2024 en 2025 ondervroegen we zo in totaal meer dan 35.000 leden van consumentenorganisaties uit heel Europa.

In deze grote online enquête gaven de ondervraagden ook hun oordeel over hun printermerk. Per merk en printersoort (inkjet, inkttank, laser) rolt daar een merktevredenheidscijfer uit. Dat algemene oordeel laten we in onze vergelijker bij elke printer zien. Maar het heeft geen invloed op het totale testoordeel.

Lees meer over Printers: goede merken

Hoe volledig is de test?

Wij testen zoveel mogelijk printers. Van alle 100 printertypes die in Nederland goed te koop zijn, proberen wij er minimaal 90 te testen.

Hoe wordt de test betaald?

Onafhankelijk testen van printers kost veel geld. Het grootste deel wordt betaald door consumenten die bij ons een abonnement afsluiten. Ook krijgen we een vergoeding als je bijvoorbeeld een webwinkel aanklikt in het prijzenoverzicht bij een printer.

Lees verder over onze inkomsten.

Testresultaten

Bekijk de testresultaten van de printers. Of lees meer over de Beste Koop en Beste uit de Test.