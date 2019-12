Hoe wij printers testen

Vrijwel elke maand testen we de nieuwste printers. We onderzoeken onder meer de afdrukprestaties, stellen het inktverbruik of tonerverbruik vast en beoordelen de netwerkmogelijkheden. Natuurlijk testen we ook het scannen en kopiëren.

Hoe worden printers getest?

Wij vergelijken printers met elkaar, zodat jij de printer kunt vinden die het beste aansluit op jouw wensen. Daarom testen we ieder model op exact dezelfde manier.

Ons vergelijkend warenonderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium. Dat voert namens ons het testprogramma uit dat we samen met onze partners hebben opgesteld. Dit gebeurt onder de vlag van International Consumer Research & Testing. We houden ons daarbij aan de gedragsregels voor vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond.

Vervolgens controleren we de testresultaten. We delen de objectieve resultaten daarbij ook met de bedrijven die printers verkopen of hun persbureaus. Als wij of zij vermoeden dat er iets niet klopt, kunnen we dat nog eens testen.

Als laatste geven we rapportcijfers voor deelaspecten en als Totaal Testoordeel. Hieronder lees je meer over de deelaspecten.

Afdrukprestaties

Je zou misschien denken dat iedere printer prima kan afdrukken, maar bij veel printers is de afdrukkwaliteit onvoldoende. We printen een brief en spreadsheet met kleurige grafieken op gewoon papier, drukwerk op mat inkjetpapier en een foto op glanzend papier. We meten hoe snel dat gaat en beoordelen hoe mooi het wordt. Het is niet verbazend dat niet elke printer mooie foto’s uitdraait, maar dat sommige printers geen fatsoenlijk tekst produceren, verbaast des te meer.

De afdrukprestaties bepalen voor 40% het totale testoordeel.

Afdrukgemak

Naast de kwaliteit en snelheid, beoordelen we ook het afdrukgemak. We doen dat aan de hand van diverse scenario’s, waaronder de ingebruikname, het afdrukken van een document en van een foto en het onderhoud van de printer. We controleren op kritische succesfactoren, zoals de juiste afdrukvolgorde en automatisch dubbelzijdig afdrukken. En we meten hoeveel lawaai de printer maakt en hoe lang het duurt om hem aan te zetten.

Bij dit testonderdeel beoordelen we ook het cartridgegemak. Daarbij kijken we of je nog verder kunt printen als er een cartridge leeg raakt en beoordelen we de frequentie waarmee je cartridges moet vervangen.

Het afdrukgemak bepaalt voor 13% het totale testoordeel.

Scannen

Als de printer ook kan scannen, dan scannen we een brief, een tijdschriftpagina en een foto. We beoordelen de kwaliteit van de scans, de tijd die het kost om te scannen en hoe makkelijk dat gaat. We geven punten voor allerlei mogelijkheden, zoals het aanpassen van de scangrootte en een voorvertoning van de scanopdracht. Ook belonen we een automatische documentdoorvoer en automatisch dubbelzijdig scannen.

Ons oordeel voor scannen bepaalt voor 11% het totale testoordeel. Bij printers die niet kunnen scannen, wegen de andere onderdelen zwaarder mee.

Kopiëren

Als een printer ook kan kopiëren, dan maken we een zwart-wit en een kleurenkopie. We beoordelen de kwaliteit van beide afdrukken, de tijd die het kopiëren in beslag neemt en hoe gemakkelijk het is. Het is irritant als je van één document meerdere kopieën wilt maken en dan voor elke kopie opnieuw moeten scannen. Dat waarderen we af. We geven punten voor allerlei mogelijkheden, zoals het vergroten of verkleinen van de scan voordat hij wordt afgedrukt. Ook belonen we een automatische documentdoorvoer en automatisch dubbelzijdig scannen.

Ons oordeel voor kopiëren bepaalt voor 11% het totale testoordeel. Bij printers die niet kunnen kopiëren, wegen de andere onderdelen zwaarder mee.

Verbruik en verbruikskosten

Een grote frustratie bij het gebruik van printers is het inkt- of tonerverbruik. De kosten kunnen snel oplopen en het kost extra tijd om nieuwe cartridges aan te schaffen en te verwisselen. We beoordelen printers daarom niet alleen op de hoeveelheid inkt of toner die ze verbruiken, maar ook hoeveel dat in euro’s kost. Daarom verzamelen we regelmatig de actuele cartridgeprijzen.

Onze oordelen voor verbruik en kosten bepalen allebei 10% van het totale testoordeel.

Verbindingsmogelijkheden

Het is enorm handig als je kunt printen vanaf ieder apparaat; of dat nou je eigen laptop, tablet of smartphone is, of die van je gezinsleden. Daarom kijken we of je de printer met een ethernetkabel of draadloze wifi-verbinding kunt toevoegen aan het thuisnetwerk, hoe makkelijk dat gaat en of je kunt afdrukken via bijvoorbeeld Apple AirPlay en Google Cloudprinter. Zo druk je af vanaf smartphone of tablet.

Ons oordeel voor netwerkcapaciteiten maakt 5% uit van het totale testoordeel.

Merktevredenheid

Zo’n 3600 mensen gaven in enquête hun oordeel over hun printermerk. We tonen dat algemene oordeel bij iedere printer, maar dat merktevredenheidscijfer is niet van invloed op het totale testoordeel.

Hoe volledig is de test printers?

Wij testen zoveel mogelijk printers. Voor iedere 100 printertypes die in Nederland goed verkrijgbaar zijn, proberen wij er minimaal 90 in onze test op te nemen. Toch kunnen we helaas niet alles testen wat verkrijgbaar is. Lees waarom in het artikel 'Waarom zit mijn product niet in de test?'.

Waarom zit mijn product niet in de test? Als je als consument op zoek bent naar testinformatie, kan het vervelend zijn dat uitgerekend het product waarop jij je oog hebt laten vallen niet in onze test zit. Lees meer over:

Waarom we niet alles kunnen testen

Lange termijn niet getest

Helaas kunnen wij met onze test de levensduur van een printer niet voorspellen. Onze test duurt weken, geen maanden, als dat al betaalbaar zou zijn. Langer willen we ook niet wachten met het publiceren van onze tests.

Op andere manieren verzamelen we informatie over gebruik op de lange termijn: bijvoorbeeld via de gebruikersreviews bij de producten in onze vergelijker en via ons panelonderzoeken. Met behulp van ons panel onderzochten we in 2016 de Levensduur van digitale producten, zoals printers.

Hoe wordt de test bekostigd?

Het onafhankelijk testen van printers kost veel geld en we vertellen graag waarmee we dat betalen. Het grootste deel wordt bekostigd door consumenten die bij ons een abonnement afsluiten of een los testrapport aanschaffen, maar we ontvangen bijvoorbeeld ook een vergoeding als je een webwinkel aanklikt in het prijzenoverzicht bij een printer. Lees verder over onze inkomsten van consumenten en bedrijven.

