Wat is een all-in-one-printer?

All-in-one-printer: printen, scannen en kopiëren

De meeste printers zijn all-in-one-printers. Een all-in-one-printer is een combinatie in 1 apparaat van een printer, scanner en kopieerapparaat. De extra functies hebben geen invloed op de kwaliteit van de afdrukken die je ermee maakt.

Bekijk en vergelijk:

Alle all-in-one printers in onze vergelijker

Bedenk wel dat je een scanner of kopieerapparaat niet echt nodig hebt. Je kunt ook met je smartphone heel makkelijk een foto maken van een document. Daarna kun je die foto weer eenvoudig printen door hem draadloos van je telefoon naar de printer te sturen.

Printer met automatische documentdoorvoer (ADF)

Scannen en kopiëren op een glasplaat kent iedereen wel. Een document op de juiste plek leggen, klep sluiten en op de knop drukken. Dat blijft de handigste werkwijze bij verkreukelde bonnetjes, dun glad papier en dikke vellen karton.

Bij meerdere vellen gewoon papier is automatische documentdoorvoer (ADF) handiger. Je voert 1 vel of een stapel papier in, waarna de pagina's 1 voor 1 automatisch op de glasplaat gelegd worden. Handig bij het scannen en kopiëren van een stapel papier.

Bekijk en vergelijk:

Alle all-in-one printers met ADF in onze vergelijker

Dubbelzijdig scannen of kopiëren

Wil je ook dubbelzijdige bedrukte pagina's makkelijk kunnnen scannen of kopiëren? Let er dan op dat de automatische documentdoorvoer daar geschikt voor is. Dat is zeker niet altijd het geval. Met 'dubbelzijdige ADF' (automatische documentendoorvoer) heb je geen problemen met de paginavolgorde.

Bekijk en vergelijk:

Alle printers met ADF en dubbelzijdig scannen

Kleine of grote printer kopen

Een printer die kan scannen en kopiëren hoeft niet groter te zijn dan een printer die dat niet kan. Exemplaren met ADF (automatische documentendoorvoer) én dubbelzijdig scannen zijn meestal wel flink uit de kluiten gewassen.

Bekijk kleine, gemiddelde of grote all-in-one-printers. We filteren op de ingeklapte afmetingen. Maar in onze vergelijker vind je ook hoeveel ruimte de printer in beslag neemt als hij in gebruik is.