Wat is een all-in-one-printer?

Met een all-in-one printer kun je niet alleen afdrukken, maar ook scannen en kopiëren. Alles-in-1 kleurenprinters zijn niet per se duurder in aanschaf. Bij zwart-wit printers betaal je wel meer als je een alles-in-1 wilt.

All-in-one-printer: printen, scannen en kopiëren

De meeste printers zijn all-in-one-printers. Dit is een combinatie van een printer, scanner en kopieerapparaat in één. De extra functionaliteiten hebben geen invloed op de afdrukkwaliteit.

Printers die alleen kunnen afdrukken zie je minder vaak en het zijn meestal laserprinters.

Automatische documentdoorvoer (ADF)

Maak je regelmatig meerdere scans of kopieën? Dan is een printer met automatische documentdoorvoer (ADF) heel handig. Dat werkt een stuk sneller dan elke pagina los scannen of kopiëren.

Wil je ook dubbelzijdige originelen scannen of kopieren? Let er dan op dat de automatische documentdoorvoer daar geschikt voor is. Zonder 'dubbelzijdige ADF' wordt dat al gauw een gedoe met de paginavolgorde.

Bekijk alle printers met ADF en dubbelzijdig scannen

Kleine of grote printer

Een printer die kan scannen en kopiëren is niet per se groter dan een printer die dat niet kan. Exemplaren met ADF én dubbelzijdig scannen zijn meestal wel flink uit de kluiten gewassen. In onze vergelijker kun je filteren op 'Benodigde ruimte':

Bekijk kleine, gemiddelde of grote alles-in-1 printers.

Draadloos afdrukken

Vrijwel alle printers hebben wifi voor draadloos printen. Een kabel tussen computer en printer is dan overbodig. Heel handig voor laptops die niet op een vaste plek staan. En je kunt printen vanaf een smartphone of tablet. Zo print je vanaf een smartphone of tablet.