Goedkope printer of goedkoop printen

Beste Koop-printer: 15 pagina's per maand

De Beste Koop-printer is geschikt voor de gemiddelde gebruiker, die zo'n 15 pagina’s per maand afdrukt. Maar misschien print jij nóg minder, of juist veel meer. Wat is dan jouw Beste Koop?

In onze vergelijker zie je bij elke voordelige printer tot hoeveel pagina's een printer voordelig is. Of vanaf hoeveel pagina's een printer goedkoop wordt. Deze informatie staat in het lijstje voor- en nadelen. Je kunt ook het filter 'Hoeveel print je per maand' gebruiken.

Lees meer over hoe wij printers testen, onze Beste Koop bepalen en berekenen bij hoeveel pagina's een printer voordelig is.

Ik print minder dan 15 pagina's per maand

Print je minder dan 15 pagina's per maand, overweeg dan een eenvoudige laserprinter, die alleen zwart kan printen. Met 1 tonercartridge kun je daarmee (meer dan) 6 jaar lang probleemloos 15 tekstpagina's per maand printen.

Je kunt ook een inkjetprinter van een paar tientjes overwegen. Maar bedenk wel dat als je heel weinig print, de printer (vanuit standby) toch inkt gebruikt. Dat zorgt ervoor dat de boel niet verstopt raakt door uitdrogende inkt. En dat je best vaak nieuwe inktcartridges moet kopen.

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Ik print meer dan 15 pagina's per maand

Print je ruim meer dan 15 pagina's per maand, dan is een goedkope inkjetprinter voor jou niet de beste keuze. Waarschijnlijk ben je uiteindelijk goedkoper uit met bijvoorbeeld een inkttankprinter. Duur in aanschaf, maar aan inkt geef je bijna niks meer uit. Zo verdien je hem binnen een paar jaar terug.

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Ik weet niet hoeveel ik print

Het is lastig om in te schatten hoeveel je print. Misschien helpt het als je bedenkt hoeveel pakken A4-papier je gebruikt. Meestal wordt A4-papier verkocht in pakken van 500 vellen. Verbruik je 1 pak per jaar en print je altijd dubbelzijdig? Dan gaat het om 80 pagina's per maand. En bij enkelzijdig gebruik van het papier is dat 40 pagina's.

Inktabonnement

Een inktabonnement kan heel goedkoop zijn, hoeveel je ook print.

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