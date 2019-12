Goedkope printer of goedkoop printen

Zoek je een goedkope printer? Kijk dan verder dan de aanschafprijs, want bij sommige printers lopen de inktkosten de spuigaten uit. De hoeveelheid afdrukken die je maakt, is zeer bepalend. Wat is jouw Beste Koop?

Beste Koop: 15 pagina's per maand

Onze Beste Koop is een advies voor de gemiddelde gebruiker, die maar weinig print. We gaan uit van gemiddeld 15 pagina’s per maand. Maar misschien print jij nóg minder, of juist veel meer. Wat is dan jouw Beste Koop?

Ik print minder

Print je minder dan 15 pagina's per maand, dan is het verleidelijk om een printer van een paar tientjes te kopen. Maar in praktijk is zo’n printer uiteindelijk vaak duurder dan onze Beste Koop. Neem de Epson Expression Home XP-257 (€45). Alleen als je minder dan zo’n 10 pagina’s per maand print, ben je met deze Epson binnen 5 jaar goedkoper uit dan met de Beste Koop.

Kleurenprinters vergelijken we met de Beste Koop alles-in-1-kleurenprinter.

Zwart-witprinters vergelijken we met de Beste Koop alles-in-1-zwart-witprinter.

Tip: wil je een HP-printer? Kijk dan ook eens naar het 15Gratis-abonnement. Dat is voor een HP-printer vaak de goedkoopste oplossing. Lees alles over HP Instant Ink.

Ik print juist meer

Print je duidelijk meer dan 15 pagina's per maand, dan is onze Beste Koop zeker niet de beste aankoop voor jou. Waarschijnlijk ben je uiteindelijk goedkoper uit met een bijvoorbeeld een inkttankprinter zoals de Canon Pixma G-serie of de Epson EcoTanks. Duur in aanschaf, maar aan inkt geef je bijna niks meer uit. Neem de Epson EcoTank ET-2720. Die kost €200, maar als je meer dan zo’n 20 pagina’s per maand print, verdien je dat binnen 5 jaar terug.

Ik weet niet hoeveel ik print

Het is lastig om in te schatten hoeveel je print. Misschien helpt het als je bedenkt hoeveel pakken A4-papier er bij jou thuis doorheen gaan. Meestal wordt A4-papier verkocht in pakken van 500 vel. Verbruik je 1 pak per jaar en print je altijd dubbelzijdig? Dan gaat het om 80 bladzijden per maand. Als je alleen enkelzijdig print zijn het er 40.

Uitgangspunten Beste Koop-printer

De uitgangspunten om onze Beste Koop te bepalen zijn:

Beste prijs-kwaliteitverhouding Kleurenprinters die ook scannen en/of kopiëren Getest na 1 januari 2017

Zo bepalen wij de prijs-kwaliteitverhouding

Jaarkosten inclusief aanschafprijs printer, bij 5 jaar gebruik

Weinig printen: gemiddeld 15 pagina's per maand

70% zwarte tekst, 20% kleurenprints en 10% kleurenfoto's

Levensduur

Op basis van levensduuronderzoek gaan wij er in onze berekeningen van het omslagpunt van uit dat een printer 5 jaar meegaat. Wil je weten waar het omslagpunt ligt als je de printer over een kortere periode afschrijft? Dat is af te lezen in onderstaande grafieken. Zulke grafieken zijn in onze vergelijker terug te vinden bij de productafbeeldingen van alles-in-1 kleurenprinters.

