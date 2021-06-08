Wat is een inkttank printer?

Wat is een inkttankprinter?

Inkttankprinters zijn inkjetprinters met ingebouwde tanks die je vult met inkt uit flesjes. Daarin zit vaak ruim 10 keer zoveel inkt als in een cartridge voor een normale inkjetprinter. Daarmee kunnen de meeste mensen een paar jaar vooruit.

Ze zijn duurder in aanschaf, maar dit verdien je binnen een paar jaar terug, omdat je niet steeds cartridges hoeft te kopen.

Er zijn verschillende soorten inkttankprinters: van basis zwart-witprinters tot zeer uitgebreide all-in-one-printers die ook kunnen scannen en kopiëren.

Wanneer kies je voor een inkttankprinter?

Kijk als je een printer kiest verder dan de koopprijs. Bij sommige 'gewone' inkjetprinters lopen de inktkosten later namelijk enorm op. Dat hangt af van het aantal afdrukken dat je maakt. Een inkttankprinter kan al interessant zijn bij het printen van meer dan 10 pagina's per maand.

In onze vergelijker kun je jouw printgedrag invullen. Gebruik het filter 'Hoeveel print jij?' En je kunt aangeven wat je belangrijk vindt aan een printer. Zoals bijvoorbeeld wifi, scannen of dubbelzijdig printen. Zo kun je zien of een inkttankprinter voor jou interessant is.

Ingedroogde inkt

Bij alle inkjetprinters bestaat de kans dat de printkopverstopt raakt door uitgedroogde inkt. Dat zorgt voor strepen of ontbrekende kleuren. Die kans is groter als je weinig print. Of als je je printer helemaal uitzet zodat automatisch 'doorspoelen' van de printkop niet mogelijk is. Maar ook als je printer op een warme, droge plek of zelfs in de zon staat.

Wil je dit risico niet lopen, overweeg dan een eenvoudige laserprinter. Met 1 tonercartridge kun je daarmee (meer dan) 6 jaar lang probleemloos 15 tekstpagina's per maand printen.

Merken en series inkttankprinters

Wij hebben inkttankprinters van Canon, HP en Epson getest. Ook van Brother, maar daar is er pas 1 van.

Bij Canon staat er een G in de naam voor de Pixma G-serie (bijvoorbeeld de Canon Pixma G4570).

HP heeft de HP Smart Tank (bijvoorbeeld de HP Smart Tank 5105).

Epson noemt deze printers EcoTank (bijvoorbeeld de Epson EcoTank ET-2860).

Bij Brother staat er een T in de naam (Brother DCP-T780DW).

Wat kost een inkttankprinter?

Inmiddels kun je vanaf ongeveer €150 al een alles-in-1 kleuren-inkttankprinter met wifi vinden.

Inkttankprinters zijn duurder dan veel gewone inkjetprinters. Een gewone inkjetprinter koop je al voor een paar tientjes. Maar, verkijk je niet op de kosten voor cartridges bij zo'n printer. Soms is een set originele cartridges duurder dan de inkjetprinter zelf en moet je om de 5 maanden nieuwe kopen.

In onze printertest wegen we de kosten voor inkt mee. Inkttankprinters scoren hier goed op.

Lees meer over Hoe wij printers testen.

Navulbare inkttanks: gedoe?

Bij een inkttankprinter hoef je niet steeds de cartridge te vervangen wanneer deze leeg is. Deelnemers aan ons merktevredenheidsonderzoek vinden dit een groot voordeel.

De inkttank is vaak pas na een paar jaar printen leeg. Als 1 van de tanks leeg is, dan vul je die bij met inktflesjes. Dit is niet ingewikkeld. De speciale flesjes zijn zo gevormd dat ze precies aansluiten op de vulopening van de inkttank. Niet alle inktflesjes passen op alle inkttankprinters.

Een navulset van 4 keer 70ml kost zo'n €60. Daarin zit al snel 10 keer zoveel inkt als in XL-cartridges voor inkjetprinters van ongeveer dezelfde prijs.

Andere merken inkt

De originele inktflesjes zijn al heel goedkoop in vergelijking met inktcartridges. Inmiddels zijn er vooral voor Epson nog goedkopere inktflesjes van andere merken verkrijgbaar. Als het prijsverschil klein is, adviseren wij om de originele inkt te gebruiken.

Bekijk en vergelijk:

Voor leden: Inkttankprinters waarvoor andere merken inktflesjes te koop zijn

Ook lasertankprinters

Er zijn ook laserprinters die werken met hetzelfde principe. Wel alleen nog in zwart. De toner zit al in de printer als je hem koopt. De navulling zit in een soort tube. Zie afbeelding.

Bekijk en vergelijk:

Lasertankprinters

Merktevredenheid

In 2014 bracht Epson de eerste Ecotank op de markt, HP en Canon volgden en uiteindelijk ook Brother. Inmiddels blijkt uit ons merktevredenheidsonderzoek dat consumenten inkttankprinters fijner vinden dan inkjets met cartridges.

Lees over ons merktevredenheidsonderzoek: Printers: goede merken.