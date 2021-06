Een inkttank printer werkt niet met cartridges, maar met ingebouwde inkttanks die je vult met inkt uit flesjes. Met zo'n 'Ecotank' of 'Smarttank' print je meerdere jaren zonder steeds nieuwe cartridges te kopen. Duur in aanschaf, maar aan inkt geef je bijna niks meer uit. Zo verdien je hem binnen een paar jaar terug.

Wat is een inkttank printer?

Inkttank printers zijn inktjetprinters met een ingebouwde tanks die je vult met inkt uit flesjes. Daarin zit vaak ruim 10 keer zoveel inkt als in een cartridge voor een normale inktjetprinter. Daarmee kunnen de meeste mensen een paar jaar vooruit!

Ze zijn duurder in aanschaf, maar dit verdien je binnen een paar jaar terug, doordat je niet steeds cartridges hoeft te kopen.

Er zijn verschillende soorten inkttank printers: van basis zwart-witprinters tot zeer uitgebreide alles-in-1-printers die ook kunnen scannen en kopiëren.

Inkttank printers zijn relatief nieuw. In 2014 bracht Epson de eerste op de markt, HP en Canon volgden.

Wanneer kies je voor een inkttank printer?

Kijk bij het kiezen van een printer verder dan de aanschafprijs. Bij sommige printers lopen de inktkosten namelijk enorm op. De hoeveelheid afdrukken die je maakt, is zeer bepalend. Wanneer je meer dan 10 pagina's per maand print, kan een inkttank printer al interessant zijn.

De afdrukkwaliteit van inkttank printers was eerder minder dan die van kwalitatief goede inktjetprinters. Dat is veranderd: er zijn nu inkttank printers die zeer scherp foto’s printen.

In onze Vergelijker kun je jouw printgedrag invullen en aangeven wat je belangrijk vindt aan een printer (zoals bijvoorbeeld wifi, scannen of dubbelzijdig printen). Zo kun je zien of een inkttank printer voor jou interessant is.

Merken en series

Wij hebben inttank printers van Canon, HP en Epson getest. Epson noemt deze printers EcoTank (bijvoorbeeld de Epson EcoTank ET2750), HP Smart Tank (bijvoorbeeld de HP Smart Tank Plus 555) en bij Canon staat er een G in de naam voor de Pixma G-serie (bijvoorbeeld de Canon Pixma G4050). Al deze printers hebben navulbare inkttanks.

Wat kost een inkttank printer?

Een goedkope inttank printer heb je vanaf 150 euro voor een basis zwart-witprinter. De duurste modellen kosten meer dan 500 euro. Je krijgt daar een uitgebreide alles-in-1 kleurenprinter voor, die ook kan scannen en kopiëren.

Inkttank printers zijn duurder in aanschaf dan inkjetprinters. Een inktjetprinter koop je al voor een paar tientjes. Maar, verkijk je niet op de kosten voor cartridges.

Uit onze laatste cartridge-prijspeiling van januari 2021 blijkt dat originele cartridges soms meer kosten dan de inktjetprinter zelf.

In onze printertest wegen we de kosten voor inktcartridges mee. Inkttank printers scoren hier goed op.

Navulbare inkttanks: gedoe?

Bij een inkttank printer hoef je niet steeds de cartridge te vervangen wanneer deze leeg is. Deelnemers aan ons merktevredenheidsonderzoek vinden dit een groot voordeel. Van een inkttank printer heb je dus minder ‘gedoe’.

Wanneer de inkttank leeg is – vaak pas na een paar jaar printen – vul je deze bij met inktflesjes. Volgens ons lab is dit niet ingewikkeld. Een navulset van zo’n 260 ml kost rond de 50 euro. Daar zit al snel tien keer zoveel inkt in als in XL-cartridges voor inktjetprinters met een vergelijkbare prijs.

