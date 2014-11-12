Inkjetprinter of laserprinter?

Karen Reijneveld Expert printersBijgewerkt op:3 juni 2026
Inkjetprinters werken met vloeibare inkt. Laserprinters werken met poeder dat we ‘toner’ noemen. Beide typen kunnen alle kleuren van de regenboog maken door 4 kleuren te combineren: cyaan, magenta, geel en zwart.
Natuurlijk zien we in onze test uitzonderingen hierop. Zo is bijvoorbeeld de fotokwaliteit van sommige inkjetprinters heel slecht.
Inkjetprinters spuiten of druppelen de inkt op het papier. De printkop plaatst met elektrische schokjes minuscule druppeltjes op precies het juiste plekje op het papier.
Inkt kan uitdrogen. De openingen van de printkop kunnen daardoor verstopt raken. Als je heel weinig print, zorgt de inkjetprinter zelf voor automatische 'reinigingsbeurten'. Hij spoelt dan wat inkt door de openingen. Die inkt kan niet meer gebruikt worden om te printen.
Extra inkt koop je in flesjes of cartridges, afhankelijk van het type inkjetprinter:
Een laserprinter projecteert het document met een laser op de 'drum'. De drum is een soort ronde koker. De toner blijft plakken op de plekken waar de laser de drum verlicht en plakt niet op de rest van de drum. De drum rolt de toner over het papier. Door verhitting blijft de toner op het papier vastzitten.
Extra toner koop je meestal in cartridges, elke kleur heeft zijn eigen cartridge. Er zijn ook enkele zwart-wit 'lasertankprinters'. Bij zo'n printer zit er al zwart tonerpoeder in de tank in de printer als je hem koopt. Als de toner op is, vul je hem bij vanuit een soort fles. Die is veel goedkoper dan een tonercartridge.
Een variant op de laserprinter is de LEDprinter. Deze werkt grofweg hetzelfde, maar gebruikt LED-lampjes in plaats van een laserstraal. Een LEDprinter heeft meestal minder bewegende onderdelen. De kans op slijtage is daardoor kleiner.
In onze vergelijker vallen de LEDprinters onder de laserprinters, omdat ze zo sterk op elkaar lijken. Je kunt in de specificaties zien welke printtechniek de printer heeft.
De goedkoopste printers zijn inkjetprinters, kleurenlasers zijn het duurst. Maar kijk vooral ook naar de kosten voor inkt of toner.
Bij aanschaf wordt inkt of toner meegeleverd. In de meegeleverde inktflesjes zit meestal dezelfde hoeveelheid inkt als in de flesjes die je later koopt. In de meegeleverde (starter)cartridges zit meestal minder inkt of toner dan in de cartridges die je later koopt.
In onderstaande tabel zie je van de diverse typen inkjet- en laserprinters:
|Set
|standaard
|navullingen
|Aanschafprijs
|Prijs
|Aantal
|pagina's
|uit 1 set*
|tekst
|kleur**
|A4-foto
|Kleureninkjet met combinatiecartridge
|€80
|€40
|140
|140
|8
|Kleureninkjet met losse cartridges
|€180
|
€75
|370
|380
|
25
|Kleureninkjet met losse cartridges pro
|€240
|
€120
|1500
|1000
|50
|Zwart-wit laserprinter
|€230
|€67
|1930
|1170
|nvt
|Kleureninkttankprinter
|€300
|€65
|5200
|5800
|
435
|Kleurenlaserprinter
|€300
|€300
|1970
|1960
|
215
* met 3 sets standaard navullingen: 1 voor tekstpagina's, 1 voor kleurenpagina's, 1 voor A4-foto's.
** kleur: bij een zwart-witprinter printen we een kleurenpagina in grijswaarden.
Een paar voorbeelden op basis van de tabel:
Let op: de aantallen in de tabel zijn aangepast op onze huidige test. Daarin gebruiken we kleurenpagina's met minder kleur dan voorheen. Daar kan je dus meer pagina's mee printen dan de kleurenpagina's die we t/m 2023 gebruikten.
Laat je keuze dus niet alleen afhangen van de printtechniek inkjet of laser. Lees hiervoor ons koopadvies printers en bepaal welke eigenschappen van een printer voor jou belangrijk zijn.
Vergelijk printers en kijk welke modellen voldoen aan jouw wensen en welke het best scoren in onze printertest. Of bekijk direct de beste printers van dit moment.
Koop geen standaard cartridges, maar zogenoemde 'XL-cartridges'. Dat is goedkoper per printje.
Koop cartridges van een ander merk. Lees er meer over op de pagina Goedkope cartridges en in onze test Printerinkt.
Als je met de originele inkt of toner (van het printermerk) wilt printen, kun je met een abonnement flink goedkoper uit zijn. Lees er alles over op de pagina Inktabonnementen.