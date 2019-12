Inkjetprinter of laserprinter?

Inkjetprinters worden veruit het meest verkocht in ons land. Maar ook de laserprinter kan geschikt zijn voor thuis. Deze heeft onterecht een zakelijk imago. Wat zijn de voor- en nadelen en welke printer is voor jou geschikt?

Kies niet op basis van techniek

Kies liever geen printer simpelweg op basis van de keuze tussen inkjet of laser. De prestaties van individuele printermodellen kunnen namelijk sterk uiteenlopen.

Laserprinters krijgen bijvoorbeeld vaak een onvoldoende voor de afdrukkwaliteit van foto’s. Als je daarvan uitgaat, zou je beter een kleureninkjetprinter kunnen kopen. Maar zo simpel is het niet, want er zijn genoeg inkjetprinters met een superslechte fotoafdrukkwaliteit, slechter nog dan sommige laserprinters.

Alleen de printtechnologie inkjet of laser is dus niet genoeg om je keuze op te baseren. Lees daarom ons koopadvies printers en bepaal welke eigenschappen van een printer voor jou belangrijk zijn. Vergelijk printers daarna om te zien welke modellen aan jouw wensen voldoen en welke het best scoren in onze printertest. Of bekijk direct de beste printers van dit moment.

Verschil inkjetprinter en laserprinter

Inkjetprinters en laserprinters hebben allebei cartridges. Bij inkjetprinters zijn die gevuld met vloeibare inkt en bij laserprinters met poeder dat we ‘toner’ noemen.

Hoe werkt een inkjetprinter?

Inkjetprinters spuiten of druppelen de inkt op het papier. Met elektrische schokjes zorgen ze ervoor dat de cartridge op precies het juiste plekje een druppel inkt laat vallen.

De printkop met spuitmondjes wordt met automatische reinigingsbeurten regelmatig schoongemaakt door de printer. Daarvoor wordt extra inkt verbruikt. Als je weinig print, zal de printer relatief meer schoonmaken.

Hoe werkt een laserprinter?

Bij laserprinters wordt het document of de foto met een laser geprojecteerd op de 'drum'. De drum is een soort ronde koker. Op de plekken waar de drum verlicht wordt door de laser, blijft de toner plakken. Op de rest van de drum niet. Door de drum vervolgens over het papier te rollen, wordt de toner op het papier overgedragen. Door verhitting blijft de toner op het papier vastzitten.

Wat is een LEDprinter?

Een variant op de laserprinter is de LEDprinter. Deze werkt grofweg hetzelfde, maar maakt gebruik van LED-lampjes in plaats van een laserstraal. Een LED-printer heeft in principe minder bewegende onderdelen, dus de kans op slijtage is kleiner en de printer gaat minder snel kapot.

Inkjetprinter: voordelen en nadelen

Voordelen

Goedkoop in aanschaf

Kan printen in kleur, scannen en kopiëren

Nadelen

Zijn duur, waardoor de gebruikskosten hoog kunnen oplopen

Kleine cartridges die snel leeg zijn.

Laserprinter: voordelen en nadelen

Voordelen

Kan uitstekend scherpe letters afdrukken

Voordeliger dan inkt

Cartridges zijn groot en gaan lang mee

Nadelen

Duurder in aanschaf

Kan niet zo goed mooie foto’s en afbeeldingen printen

Verkijk je niet op de prijs

Vooral inkjetprinters zijn soms al voor een paar tientjes te koop. Maar door het inktverbruik kun je meer dan €100 uitgeven aan nieuwe inktcartridges.

Wij testen daarom het inkt- of tonerverbruik en de totale verbruikskosten bij een gemiddeld gebruik.

Vergelijk printers op de kosten voor het afdrukken van:

een brief;

een spreadsheet;

een foto;

de gemiddelde afdrukhoeveelheid voor 1 jaar.

Opvallende uitzonderingen

Bijzonder zijn de inkjetprinters met grote inkttanks, zoals de Epson EcoTank en de Canon PIXMA G-serie, zoals de Canon PIXMA G3500. De inkttanks zitten vol met spotgoedkope inkt, maar de aanschafprijs van de printer is juist hoog.

Een bijzondere manier om inkt te kopen is het HP Instant Ink abonnement. Dat is een abonnement voor een vast bedrag per maand, zoals we dat van mobieltjes kennen. Uiteraard niet met belminuten, maar met 50, 100 of 300 afdrukken per maand. HP levert je de benodigde cartridges en recyclet de oude.

Ook Epson biedt een inkt-abonnement aan: Epson ReadyInk. Epson houdt bij hoeveel inkt je verbruikt en stuurt je een nieuwe cartridge zodra je huidige cartridge bijna leeg is. Deze dienst is duurder dan zelf cartridges bestellen, maar met Epson ReadyInk kom je nooit zonder inkt te zitten.

