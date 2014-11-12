Inkjetprinter of laserprinter?

Verschil inkjetprinter en laserprinter

Inkjetprinters werken met vloeibare inkt. Laserprinters werken met poeder dat we ‘toner’ noemen. Beide typen kunnen alle kleuren van de regenboog maken door 4 kleuren te combineren: cyaan, magenta, geel en zwart.

Verschillen in het kort:

Inkjetprinters zijn goed in foto's op glanzend papier.

op glanzend papier. Laserprinters zijn goed in scherpe teksten en afbeeldingen met scherpe overgangen.

Inkt op papier is minder vochtbestendig dan toner.

dan toner. Uitdrogen van inkt kan verstoppingen in de inkjetprinter veroorzaken.

van inkt kan verstoppingen in de inkjetprinter veroorzaken. Een laserprinter doet het vrijwel altijd en heeft gemiddeld een langere levensduur. Lees ook: Printers: goede merken

Natuurlijk zien we in onze test uitzonderingen hierop. Zo is bijvoorbeeld de fotokwaliteit van sommige inkjetprinters heel slecht.

Hoe werkt een inkjetprinter?

Inkjetprinters spuiten of druppelen de inkt op het papier. De printkop plaatst met elektrische schokjes minuscule druppeltjes op precies het juiste plekje op het papier.

Inkt kan uitdrogen. De openingen van de printkop kunnen daardoor verstopt raken. Als je heel weinig print, zorgt de inkjetprinter zelf voor automatische 'reinigingsbeurten'. Hij spoelt dan wat inkt door de openingen. Die inkt kan niet meer gebruikt worden om te printen.

Inkt in flesjes of cartridges?

Extra inkt koop je in flesjes of cartridges, afhankelijk van het type inkjetprinter:

Goedkope inkjetprinters: werken meestal met 2 duurdere cartridges: 1 zwarte en 1 met 3 kleuren erin. De printkop zit in de cartridges. Reinigen bij weinig printen kost gemiddeld 40% extra inkt.

werken meestal met 2 duurdere cartridges: 1 zwarte en 1 met 3 kleuren erin. De printkop zit in de cartridges. Reinigen bij weinig printen kost gemiddeld 40% extra inkt. Duurdere inkjetprinters: werken meestal met goedkopere, losse cartridges per kleur. De printkop zit in de printer. Reinigen bij weinig printen kost gemiddeld ruim 250 % extra inkt.

werken meestal met goedkopere, losse cartridges per kleur. De printkop zit in de printer. Reinigen bij weinig printen kost gemiddeld ruim 250 % extra inkt. Dure inkttankprinters of ecotankprinters:hebben ingebouwde inkttanks die je vult vanuit flesjes met goedkope inkt. Gebruik van extra inkt is niet meetbaar, maar waarschijnlijk vergelijkbaar met duurdere inkjetprinters

Hoe werkt een laserprinter?

Een laserprinter projecteert het document met een laser op de 'drum'. De drum is een soort ronde koker. De toner blijft plakken op de plekken waar de laser de drum verlicht en plakt niet op de rest van de drum. De drum rolt de toner over het papier. Door verhitting blijft de toner op het papier vastzitten.

Extra toner koop je meestal in cartridges, elke kleur heeft zijn eigen cartridge. Er zijn ook enkele zwart-wit 'lasertankprinters'. Bij zo'n printer zit er al zwart tonerpoeder in de tank in de printer als je hem koopt. Als de toner op is, vul je hem bij vanuit een soort fles. Die is veel goedkoper dan een tonercartridge.

Wat is een LEDprinter?

Een variant op de laserprinter is de LEDprinter. Deze werkt grofweg hetzelfde, maar gebruikt LED-lampjes in plaats van een laserstraal. Een LEDprinter heeft meestal minder bewegende onderdelen. De kans op slijtage is daardoor kleiner.

In onze vergelijker vallen de LEDprinters onder de laserprinters, omdat ze zo sterk op elkaar lijken. Je kunt in de specificaties zien welke printtechniek de printer heeft.

Welke printer is goedkoper?

De goedkoopste printers zijn inkjetprinters, kleurenlasers zijn het duurst. Maar kijk vooral ook naar de kosten voor inkt of toner.

Bij aanschaf wordt inkt of toner meegeleverd. In de meegeleverde inktflesjes zit meestal dezelfde hoeveelheid inkt als in de flesjes die je later koopt. In de meegeleverde (starter)cartridges zit meestal minder inkt of toner dan in de cartridges die je later koopt.

In onderstaande tabel zie je van de diverse typen inkjet- en laserprinters:

De gemiddelde aanschafprijs.

De gemiddelde prijs van een set standaard cartridges of flesjes van het printermerk.

Het gemiddeld aantal pagina's dat wij daarmee in onze test afdrukten.

Set standaard navullingen Aanschafprijs Prijs Aantal pagina's uit 1 set* tekst kleur** A4-foto Kleureninkjet met combinatiecartridge €80 €40 140 140 8 Kleureninkjet met losse cartridges €180 €75 370 380 25 Kleureninkjet met losse cartridges pro €240 €120 1500 1000 50 Zwart-wit laserprinter €230 €67 1930 1170 nvt Kleureninkttankprinter €300 €65 5200 5800 435 Kleurenlaserprinter €300 €300 1970 1960 215

* met 3 sets standaard navullingen: 1 voor tekstpagina's, 1 voor kleurenpagina's, 1 voor A4-foto's.

** kleur: bij een zwart-witprinter printen we een kleurenpagina in grijswaarden.

Een paar voorbeelden op basis van de tabel:

Stel dat je zo'n 15 kleurenpagina's per maand print. Met het goedkoopste soort inkjetprinter moet je dan grofweg na 140/15= ruim 9 maanden alweer een nieuwe cartridge kopen. Of eerder, als vollere pagina's print of 1 kleur op is.

alweer een nieuwe cartridge kopen. Of eerder, als vollere pagina's print of 1 kleur op is. Als je met een zwart-wit laserprinter 15 tekstpagina's per maand print, hoef je pas na ruim 10 jaar een nieuwe cartridge te kopen (1930/15= 128 maanden).

Let op: de aantallen in de tabel zijn aangepast op onze huidige test. Daarin gebruiken we kleurenpagina's met minder kleur dan voorheen. Daar kan je dus meer pagina's mee printen dan de kleurenpagina's die we t/m 2023 gebruikten.

Koopadvies en Vergelijker

Laat je keuze dus niet alleen afhangen van de printtechniek inkjet of laser. Lees hiervoor ons koopadvies printers en bepaal welke eigenschappen van een printer voor jou belangrijk zijn.

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