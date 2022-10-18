Karen Reijneveld Expert printersBijgewerkt op:9 augustus 2023
We hebben de printabonnementen van de 4 grote printermerken HP, Canon, Epson en Brother uitgeprobeerd:
De abonnementen van de laatste 3 merken zijn nog relatief nieuw. HP Instant Ink is al jaren op de markt. 300 van onze panelleden deelden hun ervaringen met ons.
Originele inktcartridges kosten al gauw zo'n €12 per stuk. Voor die prijs heb je een jaar lang HP Instant Ink. We vertellen je of HP-gebruikers tevreden zijn over de kosten. In ons abonnementenoverzicht zie je wat het kost als je te veel pagina's print. En hoeveel pagina's je mag bewaren.
Je wil niet onverwacht zonder inkt zitten. Wat zijn de ervaringen van ons panel? Stuurt HP nieuwe cartridges op tijd op?
Als je een abonnement hebt, moet de printer verbonden zijn met internet. Anders werkt hij niet. En als je het abonnement stopzet, werken de cartridges niet meer. Je moet dan weer gewone cartridges plaatsen.
[...] Het HP Instant Ink abonnement bevalt [...]% de 300 abonnees in ons internetpanel. [....] Gebruikers noemen als voordelen dat [...], dat de nieuwe cartridges[...], dat [...] overzichtelijk zijn en dat het voor [....] zorgt. Voor recycling van oude cartridges kun je een meegeleverde retourenenvelop gebruiken.
Sommigen denken [...] te zijn en vinden het vervelend dat [...] moet zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat voor 'weinigprinters' [...] het gunstigste abonnement is.