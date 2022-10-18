[...] Het HP Instant Ink abonnement bevalt [...]% de 300 abonnees in ons internetpanel. [....] Gebruikers noemen als voordelen dat [...], dat de nieuwe cartridges[...], dat [...] overzichtelijk zijn en dat het voor [....] zorgt. Voor recycling van oude cartridges kun je een meegeleverde retourenenvelop gebruiken.

Sommigen denken [...] te zijn en vinden het vervelend dat [...] moet zijn. Het is in ieder geval duidelijk dat voor 'weinigprinters' [...] het gunstigste abonnement is.