Printer uitproberen en ruilen

In de winkel en online gelden andere regels

Als je iets in een winkel koopt, heb je geen wettelijk recht om een product te ruilen. Veel winkels bieden dat wel aan als service. Kijk daarvoor in de algemene voorwaarden van die winkel.

Online heb je 14 dagen bedenktijd. In die periode mag je het product thuis bekijken en proberen, net als in een winkel. Gebruik dat verder gaat dan nodig is om te kijken of het product goed werkt, mag de verkoper in rekening brengen als waardevermindering.

Bij printers is het lastig

Bij printers ligt de grens tussen 'bekijken' en 'gebruiken' lastig. Eén of enkele testprints worden meestal als redelijk gezien om de werking te beoordelen.

Bij inkjetprinters met aparte cartridges voor elke kleur blijft er ook na één printje inkt achter in het systeem. Ook als je de cartridges weer verwijdert. Sommige winkels vinden het goed als je thuis een paar testprints maakt. Maar als je uitgebreid print of cartridges leegmaakt, gebruik je de printer meer dan nodig is. De verkoper mag dan een deel van het aankoopbedrag inhouden, dan geldt waardevermindering.

Garantie en kwaliteit

Tegenvallende afdrukkwaliteit valt niet onder garantie. Alleen als de printer kapot is, kun je aanspraak maken op garantie. Want je hebt recht op een goed werkend apparaat.

De regels per winkel

We vroegen verschillende webwinkels of je een printer mag terugsturen als je het apparaat thuis hebt uitgeprobeerd.

Let op: voorwaarden kunnen wijzigen. Voor fysieke winkels van deze webwinkels kunnen andere regels gelden.

Bovenstaande informatie is uit de herfst van 2025. Mocht jij een printer niet ruilen? Bekijk ons stappenplan met al je rechten bij aankoop.

Vraag altijd of je de printer mag uitproberen

Vraag altijd aan de verkoper of je de printer thuis mag testen. Mag dat niet? Vraag dan of er in de winkel een testmodel staat om de afdrukkwaliteit te bekijken. Of koop bij een winkel waar thuis uitproberen wél is toegestaan.

Mag je testen en ruilen, dan is het verstandig om te checken welke algemene voorwaarden de verkoper heeft.