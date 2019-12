Printer uitproberen en ruilen

Na het maken van een paar printjes kom je erachter dat de afdrukkwaliteit van je nieuwe printer niet zo goed is als verwacht. Je besluit je printer daarom binnen de retourtermijn om te ruilen. Bij de ene winkel mag dit wel, bij andere niet. We zochten het voor je uit.

Ruilen mag soms, maar niet altijd

Als je iets in een winkel koopt heb je wettelijk gezien geen recht om het product te ruilen. Veel winkels bieden dit wel aan als service. Kijk daarvoor in de algemene voorwaarden.

Wettelijke zichttermijn

Wanneer je een printer online koopt geldt een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. Daarin mag je de printer uitproberen, maar niet gebruiken.

En daar zit de crux: de ene verkoper ziet de printer met cartridges installeren als uitproberen. De ander als gebruik, omdat de printer dan vol zit met inkt en niet meer als nieuw te verkopen is. Informeer daarom voor aankoop goed naar de mogelijkheden.

Waar mag je wel testen?

Wij hebben aan verschillende webwinkels gevraagd of je een printer mag retourneren na het (thuis) testen.

Let op! Vraag altijd of je thuis mag testen want de voorwaarden kunnen wijzigen. Voor de fysieke winkels van onderstaande ketens kunnen andere voorwaarden gelden.

Winkel Printer thuis uitproberen en omruilen binnen zichttermijn? 123inkt.nl Nee BCC Nee Bol.com Nee Coolblue Ja Expert Ja, maar er wordt een percentage afgetrokken voor gebruikskosten MediaMarkt Ja, maar niet als er al veel mee is geprint

Bovenstaande informatie hebben we gekregen via de klantenservice van de bedrijven in juli 2019. Heb je het idee dat je onterecht een printer niet mag ruilen? Bekijk ons stappenplan met al je rechten bij aankoop.

Vraag of je de printer mag uitproberen

Vraag expliciet aan de verkoper of je de printer thuis mag testen. Mag dit niet? Vraag dan of er een testmodel in de winkel staat om de afdrukkwaliteit en afdruksnelheid te beoordelen. Of kies voor een winkel waar dit wel mag.

Mag je wel testen en ruilen? Vraag dan of er voorwaarden zijn verbonden aan het uitproberen en lees de algemene voorwaarden van de verkoper.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke printers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste printer

