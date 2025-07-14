Wat is consumentenkoop?

Extra rechten als consument

Een consumentenkoop is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen een consument en verkoper.

Koop je iets in een winkel of webshop? Dan ben je een consument. Als consument heb je extra rechten. Die heb je niet als je een product koopt van een particulier. Je hebt als consument dus extra juridische bescherming.

Soms ben je ook een consument als je een tweedehands product koopt. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een tweedehands auto bij een bedrijf.

Heb je zelf een bedrijf? Als je iets koopt voor het bedrijf, dan ben je geen consument. Koop je iets voor persoonlijk gebruik, dan is dit wel een consumentenkoop.

Recht op een goed product

Als consument heb je recht op een goed (deugdelijk) product. Dat betekent dat je recht hebt op een product dat voldoet aan wat je ervan mag verwachten. Een verkoper kan je ook extra garantie geven. Of hij kan voorstellen dat je extra garantie koopt. Als consument heb je soms recht op schadevergoeding als je schade oploopt door een slecht product.

Koop je een dier? Dan heb je ook recht op een goed product. Dat klinkt wat gek, maar een dier is voor de wet vaak een 'product'. Je hebt dus bepaalde rechten als je bijvoorbeeld een zieke hond kocht.

Kocht je geen product, maar nam je juist een dienst af? Lees dan meer over een klacht over een dienst.

Recht op bedenktijd

Koop je iets online? Dan heb je recht op een bedenktijd. Daarmee kom je kosteloos van een aankoop af. De bedenktijd geldt soms niet. Lees meer over de bedenktijd.

Recht op informatie

Verkopers moeten je goed informeren over het product. Maar ook over wat je rechten zijn. Bijvoorbeeld wanneer je via internet of telefonisch iets koopt. Ook online platforms zijn verplicht je goede informatie te geven. Agressieve en misleidende verkoop zijn oneerlijk. Dat betekent dat verkopers je niet mogen misleiden of onder druk zetten.

Recht op updates

Bij aankoop van digitale producten of diensten heb je recht op updates. De verkoper moet updates aanbieden waarmee producten goed en veilig blijven werken. Je bent zelf verantwoordelijk om de updates uit te voeren.

De kleine lettertjes

In de algemene voorwaarden staan extra rechten en plichten. Dat zijn de 'kleine lettertjes'. Als consument heb je hier niet veel invloed op.

Wanneer geldt de koop?

Koop je een product in een winkel en betaal je hiervoor? Dan heb je een koopovereenkomst. Maar je kunt ook aan een koop vastzitten voordat je ervoor betaald hebt. Bijvoorbeeld als je je handtekening zet onder een bestelling. Of als je iets koopt op afbetaling. Je spreekt dan met elkaar af dat je pas later betaalt.

Problemen oplossen

Heb je een probleem met een verkoper? Ga eerst met elkaar in gesprek. Misschien los je het probleem dan al snel op.

Brievenhulp

Leden van de Consumentenbond kunnen onze Brievenhulp gebruiken. Dat is een keuzehulp waarmee we je stap voor stap naar de juiste brief leiden.

Persoonlijk juridisch advies

Je kunt ook bij ons terecht voor persoonlijk juridisch advies.

Geschillencommissie

Heb je een klacht gemeld bij een verkoper of dienstverlener? En wordt je klacht niet opgelost? Soms kun je dan naar de Geschillencommissie.