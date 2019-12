Wat is consumentenkoop?

Als je als consument iets koopt bij een verkoper, zowel in een winkel als in een webshop, dan noemen we dat een consumentenkoop. Deze consumentenkoop is een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen jou en de verkoper die voor allebei rechten en plichten met zich meebrengt. Lees hier wat je rechten zijn als koper, zoals je recht op garantie.