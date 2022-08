Schade door een onveilig product

Onveilig product

Een product hoor je op een normale manier te gebruiken. In de gebruiksaanwijzing lees je waar je op moet letten. Heb je het product goed gebruikt? En Is er toch schade ontstaan aan een ander product of persoon? Dan is dat product waarschijnlijk onveilig. Bij een onveilig product kun je de verkoper of fabrikant aansprakelijk stellen. Dat betekent dat je vraagt om de gevolgschade te vergoeden.

Wat mag je van een product verwachten?

Een product is onveilig als het niet de veiligheid bezit die je mag verwachten. Wat je mag verwachten hangt af van onder andere:

Hoe een product wordt gepresenteerd

Denk hierbij aan reclame, verpakkingen gebruiksaanwijzing bij het product. Als in een gebruiksaanwijzing belangrijke veiligheidswaarschuwingen ontbreken, kan een product alsnog onveilig worden.

Waarvoor het product wordt gebruikt

Je mag van een traphekje verwachten dat het gebruikt wordt om kinderen te beschermen.

Wanneer het product werd verkocht

Dit betekent dat er moet worden gekeken naar de veiligheidsnormen van het moment.

Schadevergoeding voor een onveilig product

Is er sprake van een onveilig product en heb je schade? Vraag dan met een brief om een vergoeding van:

De fabrikant: als de schade hoger is dan €500. Of als er sprake is van letselschade. Dat betekent dat je schade hebt aan je lichaam.

De verkoper: als de schade lager is dan €500. Of als de verkoper het kende of had moeten kennen.

De importeur: als het product in het buitenland is gemaakt.

Hulp nodig?

Leden met een lidmaatschap Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd kunnen onze Brievenhulp schade door slecht product gebruiken. Daarmee helpen we je stap voor stap naar de juiste voorbeeldbrief.

Onveilig product melden

Meld een onveilig product bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van producten.

Herstel, vervanging of ontbinding

Of je een onveilig product mag ruilen of terugbrengen, hangt ervan af of het ook een 'ondeugdelijk' product is. Een product is 'ondeugdelijk' als het niet is wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Je hebt namelijk recht op een goed product.

Is het product 'ondeugdelijk'? Vraag de verkoper dan om reparatie. Als dat niet lukt, mag je de verkoper vragen om een vervangend product. Lukt het niet om te repareren of is er geen vervangend product? Dan kun je vragen om ontbinding van de koopovereenkomst. Dat betekent dat je de overeenkomst ongedaan maakt. Lees hierover meer op onze pagina garantie binnen de garantietermijn en garantie buiten de garantietermijn.