Schade door een onveilig product

Onveilig product

Een product hoor je op een normale manier te gebruiken. In de gebruiksaanwijzing lees je waar je op moet letten. Heb je het product goed gebruikt? En ontstaat er toch schade aan een ander product of persoon? Dan is dat product waarschijnlijk onveilig. Bij een onveilig product kun je de verkoper of fabrikant aansprakelijk stellen. Dat betekent dat je vraagt om de gevolgschade te vergoeden.

Wat mag je van een product verwachten?

Een product is onveilig als het niet de veiligheid bezit die je mag verwachten. Wat je mag verwachten hangt af van onder andere:

Hoe een product wordt gepresenteerd.

Denk hierbij aan reclame, de verpakking en de gebruiksaanwijzing bij het product. Als in een gebruiksaanwijzing belangrijke veiligheidswaarschuwingen ontbreken, kan een product alsnog onveilig worden.

Denk hierbij aan reclame, de verpakking en de gebruiksaanwijzing bij het product. Als in een gebruiksaanwijzing belangrijke veiligheidswaarschuwingen ontbreken, kan een product alsnog onveilig worden. Waarvoor het product wordt gebruikt.

Je mag van een traphekje verwachten dat het gebruikt wordt om kinderen te beschermen.

Je mag van een traphekje verwachten dat het gebruikt wordt om kinderen te beschermen. Wanneer het product werd verkocht.

Dit betekent dat er moet worden gekeken naar de veiligheidsnormen van het moment.

Schadevergoeding voor een onveilig product

Is er sprake van een onveilig product en heb je schade? Dan kun je met een brief vragen om een vergoeding van de fabrikant of verkoper.

Fabrikant

Vraag om een vergoeding van de fabrikant als:

de schade hoger is dan €500, of

als er sprake is van letselschade. Dat betekent dat je schade hebt in of aan je lichaam. Je bent bijvoorbeeld ziek geworden door een slecht product.

Verkoper

Vraag om een vergoeding van de verkoper als:

de schade lager is dan €500, of

als de verkoper het probleem kende of had moeten kennen, of

de fabrikant of leverancier niet bekend is

Koopovereenkomst

Met de verkoper heb je een koopovereenkomst. Dat betekent ook dat de verkoper producten moet leveren die geschikt zijn voor normaal gebruik. Je mag dus verwachten dat producten veilig zijn. Is dat niet zo, dan kun je de verkoper hierop aanspreken. Je vraagt dan naast herstel, vervanging of ontbinding om een schadevergoeding. Dat is handig als je bijvoorbeeld een product uit een supermarkt kocht.

Herstel, vervanging of ontbinding

Of je een onveilig product mag ruilen of terugbrengen, hangt ervan af of het ook een 'ondeugdelijk' product is. Een product is 'ondeugdelijk' als het niet is wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Je hebt namelijk recht op een goed product.

Is het product 'ondeugdelijk'? Vraag de verkoper dan om reparatie. Als dat niet lukt, mag je de verkoper vragen om een vervangend product. Lukt het niet om te repareren of is er geen vervangend product? Dan kun je vragen om ontbinding van de koopovereenkomst. Dat betekent dat je de overeenkomst ongedaan maakt. Lees hierover meer op onze pagina Wettelijke garantie en je rechten.

Onveilig product melden

Meld een onveilig product ook bij een officiële instantie. Kocht je het product bij een Nederlandse verkoper of werd het gemaakt door een Nederlandse fabrikant? Als je een melding doet via de productenmeldwijzer, word je doorgestuurd naar de juiste instantie. Dat is meestal de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van producten. Meer hierover lees je op onze pagina Onveilig product, wat nu?