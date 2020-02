Onveilige producten bij buitenlandse webshops

Samen met de 5 andere consumentenorganisaties kochten we de afgelopen 2 jaar online 250 producten bij populaire online platforms. Het gaat hierbij om AliExpress, Wish.com, Amazon/Amazon marketplace, Light in the Box en eBay. We checkten of deze producten voldoen aan de veiligheidseisen die zijn vastgelegd in de EU. Dat blijkt in twee derde van de gevallen niet zo te zijn.

Wat is het probleem?

AliExpress, Wish.com, Amazon/Amazon marketplace, Light in the Box en eBay zijn een soort marktplaatsen die opereren als tussenpersoon tussen de buitenlandse verkoper en de consument. Ze bieden dus niet hun eigen spullen aan, maar die van buitenlandse verkopers. De producten worden niet gecontroleerd door de webwinkel maar komen rechtstreeks uit (meestal) China. Hierdoor komen veel producten Nederland en andere Europese landen binnen die lang niet altijd gemaakt zijn voor onze markt. Dus voldoen ze ook niet aan de veiligheidseisen die hier gesteld worden.

Welke producten zijn onderzocht?

We kochten producten uit verschillende categorieën waarin we problemen verwachtte.

66% niet in orde

66% van de producten die we geleverd kregen zou in Europa niet in de winkel mogen liggen. De redenen waarom zijn verschillend en de impact ervan ook.

We troffen verschillende gevaarlijkere afwijkingen van de veiligheidsregels aan:

kinderspeelgoed waarvan eenvoudig stukjes afbreken waarin een klein kind kan stikken

rookmelders die niet afgaan bij brand

koolstofmonoxidemelders die geen waarschuwing geven als er teveel koolstofmonoxide in de lucht zit

sieraden met te hoge concentraties van ingrediënten waarvoor een beperking geldt

tandenbleekmiddelen met een veel te hoge concentratie waterstofperoxide

en electronica die een elektrische schok kunnen geven

In andere gevallen is het minder erg en gaat het bijvoorbeeld om ontbrekende informatie op de verpakking. Vervelend, maar niet altijd direct gevaarlijk.

Weinig verschil tussen winkels

Niet alle webwinkels zijn (even) actief in alle landen die met de test meededen of bieden in alle onderzochte categorieën producten aan. Niet alle producten zijn daarom bij elke webwinkel gekocht. Ook hebben we van de ene winkel veel meer waarnemingen dan bij de ander.

Webwinkel in orde niet in orde aantal producten onderzocht Wish 30% 70% 98 Amazon 47% 53% 76 eBay 31% 69% 52 AliExpress 19% 81% 16 Lightinthebox 12,5% 87,5% 8 Totaal 34% 66% 250

Wat kun je zelf doen?

De volgende producten koop je beter niet via een online platform buiten de EU:

apparaten die op stroom werken (brandgevaar)

kleding (chemische stoffen, verstikkingsgevaar voor kleine kinderen)

sieraden (schadelijke stoffen)

cosmetica (schadelijke stoffen)

speelgoed (chemische stoffen, kleine onderdelen)

