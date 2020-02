Buitenlandse webshops: onveilige ballonnen

Je komt met je mond in contact met ballonnen wanneer je ze opblaast. Kinderen kunnen er ook mee gaan spelen en er soms aan gaan likken. Dat is niet altijd zonder risico. Uit een onderzoek van onze Deense collega’s blijkt dat de kans groot is dat je in aanraking komt met schadelijke stoffen.