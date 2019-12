Online betalen met een eenmalige machtiging

Een eenmalige machtiging online is één van de vele manieren om te betalen in een webwinkel.

Hoe handig de eenmalige machtiging online ook is, hij was tot juni 2015 nooit rechtsgeldig. Toch voerden banken zo'n eenmalige incassomachtiging probleemloos uit. Ze gaan pas iets controleren als een gedupeerde klant zich meldt.

Vanaf juni 2015 kunnen webwinkels wel een rechtsgeldige online machtiging aanbieden; digitaal incassomachtigen. Het verschil tussen het rechtsgeldige incassomachtigen en het niet rechtsgeldige online machtigen is dat je bij de rechtsgeldige variant inlogt in je internetbankieromgeving. Bij de niet rechtsgeldige variant vink je meestal alleen de optie aan en log je nooit in op je eigen internetbankieromgeving.

Misbruik

De niet-rechtsgeldige eenmalige machtiging is een wankel betaalmiddel als het om veiligheid gaat. Een tikfout en het geld kan van de verkeerde rekening worden afgeschreven of een oplichter gebruikt expres een ander rekeningnummer. Misbruik ligt daardoor op de loer.

Om de schade enigszins te beperken, leggen sommige webshops de grens bij €10 of €15 voor betalingen via de eenmalige machtiging online. Wij vinden dat een eenmalige machtiging zonder handtekening niet mogelijk moet zijn. Een incassomachtiging is overigens wel geldig als je een formuliertje uitprint, ondertekent en opstuurt.

Vanaf de invoering van de Europese incasso is misbruik van eenmalige incasso's wel lastiger geworden. Je krijgt nu een waarschuwing voordat een bedrijf voor het eerst geld van je rekening incasseert. Die waarschuwing ontvang je meestal alleen in de berichteninbox van je bank. Bij sommige banken is het mogelijk een pushbericht te ontvangen.

Onterechte incasso

Je kunt weinig doen om te voorkomen dat je rekening misbruikt wordt voor een eenmalige machtiging online. Met een algehele incassoblokkade op een rekening kan geen enkel bedrijf meer geld incasseren van een rekening, ook de goede niet. Laat je de incasso's van je energierekening en sportclub liever doorlopen? Spring dan altijd zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens, zeker op internet. Controleer je rekeningafschriften regelmatig, zodat je een onterechte incasso op tijd kunt terugboeken.

Incasso terugboeken

Er zijn verschillende soorten incasso's:

doorlopende machtiging (van bijvoorbeeld energie, huur of abonnement)

eenmalige machtiging

De manier waarop je een incasso terugboekt hangt af van het soort incasso:

Een doorlopende en eenmalige incasso's hebben een terugboekingstermijn van 56 dagen (8 weken). Teugboeken kan binnen deze termijn eenvoudig via internetbankieren of door contact op te nemen met je bank. Let op: een eventuele betalingsverplichting blijft bestaan.

Een onterechte incasso (als je bijvoorbeeld geen machtiging hebt afgegeven) kun je binnen 13 maanden terug laten boeken. Dit doe je door bij je bank een Melding Onterechte Incasso te doen.

Ook machtigingen voor kansspelen (zoals loterijen) zijn sinds 1 februari 2016 terug te boeken.

Onterechte incasso terugboeken

Is er onterecht een bedrag van je rekening afgeschreven, bijvoorbeeld door een onbekend bedrijf of een verkeerd bedrag? Als het om een doorlopende of een eenmalige machtiging gaat, kun je die binnen 56 dagen terugboeken. Maar ook na deze termijn kan het nog. Je kunt je bank verzoeken een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso) te starten. Dit moet binnen 13 maanden na afschrijving gebeuren. Gaat het echt om een onterechte incasso, dan krijgt je het geld teruggeboekt op je rekening.

