Reviews op websites: Waar moet je op letten?

Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:13 februari 2026
De belangen van fabrikanten en winkeliers bij reviews zijn groot. Positieve reviews zijn goed voor de zaken. Maar ook negatieve reviews hebben nut: een bedrijf komt zo immers betrouwbaarder over dan wanneer hij alleen maar jubelreviews heeft. Bovendien leiden veel reviews tot een grotere naamsbekendheid.
Bedrijven kunnen klanten of gebruikers na een aankoop of bezoek per e-mail uitnodigen om een review te schrijven. Soms gebeurt dat via een externe partij zoals Trustpilot of The Feedbackcompany. Zonder uitnodiging een review schrijven kan vaak ook.
Het meest betrouwbaar is wanneer je voor het schrijven van review een account moet hebben of aanmaken. Ook wanneer je een link gemaild krijgt waarop je moet klikken om de review te plaatsen. Ook controle of je het product echt hebt gekocht of bij het restaurant hebt gegeten maakt reviews betrouwbaarder.
Het vermelden van de herkomst van reviews is een van de regels waaraan reviews op websites moeten voldoen. Deze regels heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgesteld.
Waar kun je op letten wanneer je reviews leest?
Webwinkels met consumentenreviews moeten zich aan 3 belangrijke regels houden.
Nepreviews zijn sinds 2022 wettelijk verboden. Dit betekent dat ook valse reviews die daarvoor al waren geplaatst, weg moeten.
Daarnaast kunnen websites een aantal maatregelen nemen om nepreviews te voorkomen:
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.