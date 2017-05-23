Reviews op websites: Waar moet je op letten?

Reviews zijn heel belangrijk voor bedrijven

De belangen van fabrikanten en winkeliers bij reviews zijn groot. Positieve reviews zijn goed voor de zaken. Maar ook negatieve reviews hebben nut: een bedrijf komt zo immers betrouwbaarder over dan wanneer hij alleen maar jubelreviews heeft. Bovendien leiden veel reviews tot een grotere naamsbekendheid.

Hoe komen reviews tot stand?

Bedrijven kunnen klanten of gebruikers na een aankoop of bezoek per e-mail uitnodigen om een review te schrijven. Soms gebeurt dat via een externe partij zoals Trustpilot of The Feedbackcompany. Zonder uitnodiging een review schrijven kan vaak ook.

Het meest betrouwbaar is wanneer je voor het schrijven van review een account moet hebben of aanmaken. Ook wanneer je een link gemaild krijgt waarop je moet klikken om de review te plaatsen. Ook controle of je het product echt hebt gekocht of bij het restaurant hebt gegeten maakt reviews betrouwbaarder.

Het vermelden van de herkomst van reviews is een van de regels waaraan reviews op websites moeten voldoen. Deze regels heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgesteld.

Aandachtspunten bij het lezen van reviews

Waar kun je op letten wanneer je reviews leest?

Tips bij het schrijven van reviews

Krijg je een uitnodiging om je mening te geven? Realiseer dan dat die mening op meerdere websites geplaatst kan worden. Dat kan trouwens ook wanneer je op eigen initiatief een review plaatst.

Veel sites hebben regels waar je review aan moet voldoen. Bijvoorbeeld hoe uitgebreid je review minimaal moet zijn, dat je geen scheldwoorden mag gebruiken en geen persoonlijke gegevens moet opschrijven. Als je je niet aan de regels houdt, kan de website jouw review verwijderen.

Wil je zelf je review verwijderen, dan moet dit meestal via een e-mail aan de site.

Kreeg je een vergoeding voor het schrijven van een review? Vermeld dit bij je review. Hiermee help je het vertrouwen in reviews te vergroten. Want ook jij wilt weten als een reviewer dit heeft gekregen.

Strengere reviewregels

Webwinkels met consumentenreviews moeten zich aan 3 belangrijke regels houden.

Echte ervaringen tonen: consumenten moeten het product echt hebben gebruikt of gekocht.

Klanten informeren hoe de webshop met reviews omgaat. Dus informatie geven over de herkomst van reviews, de omgang met positieve en negatieve reviews, hoe de gemiddelde reviewscore tot stand komt en of er sprake was van een beloning.

Het (laten) plaatsen van nepreviews en aanbevelingen van consumenten – ook in de vorm van likes, views of volgers – is wettelijk verboden.

Maatregelen van websites tegen nepreviews

Nepreviews zijn sinds 2022 wettelijk verboden. Dit betekent dat ook valse reviews die daarvoor al waren geplaatst, weg moeten.

Daarnaast kunnen websites een aantal maatregelen nemen om nepreviews te voorkomen: