Reviews op websites: Waar moet je op letten?

Wie leest ze niet: reviews die je vertellen welke wasmachine of vaatwasser goed is, welke webwinkel betrouwbaar en waar je lekker kunt eten. Maar voor fabrikanten, winkels en restaurants zijn ze minstens zo waardevol als voor jou als lezer. Het is daarom handig om te weten hoe reviews tot stand komen en waar je op moet letten als je ze leest.

Reviews zijn heel belangrijk voor bedrijven

De belangen van fabrikanten, winkeliers en restaurants bij reviews zijn groot. Positieve reviews zijn goed voor de zaken. Maar ook negatieve reviews hebben nut: een bedrijf komt zo immers betrouwbaarder over dan wanneer hij alleen maar jubelreviews heeft. Bovendien leiden veel reviews tot een grotere naamsbekendheid.

Reviews manipuleren is kinderspel Bijna iedereen leest reviews van andere klanten bij aankopen op internet. Zijn die recensies altijd betrouwbaar? Wij doken in de wereld van de nepreviews. Het blijkt heel simpel om valse positieve reviews te maken en om negatieve weg te frommelen. Lees het gratis gidsartikel (pdf)

Hoe komen reviews tot stand?

Bedrijven kunnen hun klanten of gebruikers na een aankoop of bezoek per e-mail uitnodigen om een review te schrijven. Soms gebeurt dat via een externe partij zoals Trustpilot of The Feedbackcompany. Zonder uitnodiging een review schrijven kan vaak ook.

Het meest betrouwbaar is dat wanneer je hiervoor een account moet hebben of aanmaken en wanneer je een link toegemaild krijgt waarop je moet klikken om de review te plaatsen. Ook controle of je het bewuste product echt hebt gekocht of bij het restaurant hebt gegeten maakt reviews betrouwbaarder.

Het vermelden van de herkomst van reviews is een van de regels waaraan reviews op websites moeten voldoen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) onlangs heeft opgesteld.

Aandachtspunten bij het lezen van reviews

Waar kun je op letten wanneer je reviews leest?

Tips bij het schrijven van reviews

Realiseer je dat, als je een uitnodiging krijgt om je mening te geven, die mening op meerdere websites geplaatst kan worden. Dat kan trouwens ook wanneer je op eigen initiatief een review plaatst.

Veel sites hebben regels waar je review aan moet voldoen, bijvoorbeeld hoe uitgebreid je review minimaal moet zijn, dat je geen scheldwoorden mag gebruiken en geen persoonlijke gegevens moet opschrijven. Als je je niet aan de regels houdt, kan de website jouw review verwijderen.

Wil je zelf je review verwijderen, dan moet dit meestal via een e-mail aan de site.

Realiseer je dat restaurantsite Iens jouw gegevens doorgeeft aan het betreffende restaurant.

Maatregelen van websites tegen nepreviews

Websites kunnen een aantal maatregelen nemen om nepreviews te voorkomen:

Alleen reviews toelaten van echte klanten, dus mensen die een product daadwerkelijk hebben gekocht, een restaurant hebben bezocht of via de webwinkel hebben gekocht.

Een account verplicht stellen om een review te kunnen plaatsen.

Een link naar jouw e-mailadres sturen waar je op moet klikken om de review te kunnen plaatsen.

'Handmatige' controle: alle reviews worden van te voren doorgelezen.

Geautomatiseerde controle: alle reviews door programma's laten doorzoeken op bepaald woordgebruik.

IP-adressen controleren: komen er veel reviews van hetzelfde IP-adres dan kan dat duiden op een actieve fabrikant.

