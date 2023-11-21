Online aankopen retour: welke webwinkels betalen terug?

Evelien Mansens Expert online kopenGepubliceerd op:21 november 2023
De uitkomsten zijn teleurstellend. Ruim de helft van de webwinkels (58%) gaat bij minimaal 1 van de bestellingen de fout in. Zij betalen niet, te laat of onvolledig terug. Dit is slechter dan 2 jaar geleden, toen ging 52% de mist in. In 2015 ging het voor het laatst zo slecht.
Webwinkels verwachten van consumenten dat ze op tijd of vooraf betalen, maar zelf nemen ze het niet zo nauw met de regels. Op tijd terugbetalen gaat zelfs slechter dan ooit:
Niet alleen bij kleine webwinkels gaat het mis. Ook bekende webwinkels laten steken vallen, zoals BCC (inmiddels failliet), Kwantum, Marks & Spencer en V&D. Kwantum beloofde 2 jaar geleden al beterschap, maar we moeten nu nog langer - tot wel 9 weken - wachten op ons geld.
Als je een bestelling terugstuurt, hoort de webwinkel ook de eventueel betaalde bezorgkosten terug te betalen. Dat zijn de kosten voor de thuisbezorging van het artikel.
Dit geldt alleen als je de hele bestelling terugstuurt. Als je 2 artikelen bestelt en er 1 houdt en 1 terugstuurt, hoeft de webwinkel de bezorgkosten niet terug te betalen. De (retour)kosten voor het terugsturen betaal je in principe zelf, maar dat moet de webwinkel wel van tevoren aangeven. Sommige webwinkels hebben een gratis retourmogelijkheid.
De resultaten:
Het lijkt misschien niet om zo geld te gaan (zo’n €5 per bestelling), maar alles bij elkaar is het best veel. Op jaarbasis lopen consumenten zo ruim €26 miljoen mis die webwinkels in eigen zak steken.
In de wet staat dat de webwinkel bij een retourzending alles wat de klant heeft betaald, moet terugbetalen. We zien toch nog steeds dat webwinkels de retourkosten verrekenen met de terug te betalen bezorgkosten. Als de webwinkel dit soort rekentrucs gebruikt, is het lastig na te gaan of je wel alles terugkrijgt.
Van de ruim 200 webwinkels die we onderzochten, heeft de helft een keurmerk: het Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. Webwinkels met 1 van deze 2 keurmerken hanteren voorwaarden die wij in het verleden met ze hebben afgesproken. Bij problemen kun je naar een onafhankelijke geschillencommissie stappen.
Vanwege de grote populariteit hebben we ook enkele Chinese webwinkels in het onderzoek opgenomen:
Omdat deze buitenlandse webwinkels zich ook op Nederlandse consumenten richten, moeten ze zich aan dezelfde Europese retourregels houden.
Bij Wish en Shein verloopt de terugbetaling zonder problemen. Bij Wish hoeven we de producten niet terug te sturen en ook bij AliExpress mogen we 2 bestellingen houden. De derde bestelling moeten we wel naar China terugsturen. Dit geldt ook voor de bestellingen bij Fruugo en LightInTheBox.
Terugsturen gaaat moeizaam. Bij Fruugo komt de geretourneerde parfum weer bij ons terug om het om een 'gevaarlijke vloeistof' zoy gaan. En bij LightInTheBox mag de geleverde lamp in eerste instantie niet teruggestuurd worden. Al met al veel gedoe en de retourkosten €20,25) zijn hoger dan wat we voor de aanschaf van de producten hebben betaald.
Ook dropshippers moeten zich aan de Europese regelgeving houden. Daarom hebben we er een aantal in het onderzoek opgenomen:
Naast relatief lange levertijden (enkele weken) maken deze webwinkels het terugsturen zo lastig mogelijk. Bij Finebay en By Colina is het zelfs onmogelijk, omdat nergens een retouradres staat en ze niet op e-mails reageren. Bij Verda Dente ontvangen we wel een Nederlands retouradres, maar wordt in alle 3 de gevallen te laat terugbetaald. Bij Exclusia en Modoo moeten we lang wachten op retourinstructies waaruit blijkt dat we de producten op eigen kosten naar China moeten sturen. Pas na vele herinneringen en het opsturen van bewijsmateriaal betalen ze terug.
Met onze juridische voorbeeldbrief koop op afstand maak je gebruik van je retourrecht. Of vraag onze experts om juridisch advies. Onze brieven en advieslijn zijn speciaal voor leden. Nog geen lid? Geen probleem! Lid worden is eenvoudig.
Voor de 8ste keer hebben we onderzocht of webwinkels zich aan de regels voor terugbetaling houden. We bestelden in totaal ruim 600 artikelen bij meer dan 200 (vooral Nederlandse) webwinkels. Bij iedere webwinkel deden we op 3 verschillende momenten een aankoop. We stuurden iedere bestelling binnen 14 dagen (na herroeping) volledig terug. Webwinkels die niet binnen 14 dagen het hele aankoopbedrag terugbetaalden, stuurden we tot 2 keer toe een herinnering.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.