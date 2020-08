Brieventool koop op afstand/koop aan de deur

Soms heb je spijt van je aankoop. De gekochte kleding valt toch tegen of je ziet in een andere winkel een apparaat dat beter is. Kun je dan de koop achteraf ongedaan maken en je geld terug vragen? Dat hangt af van waar je de aankoop hebt gedaan.

Aankoop in een winkel

Bij een aankoop in een winkel zit je in principe vast aan de koop. De verkoper hoeft het product niet terug te nemen. Tenzij in de algemene voorwaarden staat dat je het product toch kunt retourneren. Meestal moet dat binnen een bepaalde tijd. De verkoper mag voor het aankoopbedrag een tegoedbon geven.

Koop op afstand (internet, telefonisch) of verkoop aan de deur (colportage)

Dat is anders bij aankoop van een product op internet, telefonisch of aan de deur (colportage). Daarvoor geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

Binnen die termijn kun je de verkoper laten weten dat je van de koop afziet. Je hebt dan 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Daarna moet de verkoper je binnen 14 dagen het aankoopbedrag en de bezorgkosten terugbetalen. Hij mag retourkosten in rekening brengen. Maar dat moet hij wel vooraf melden, anders hoef je die niet te betalen.

Geen bedenktijd

Voor sommige aankopen geldt er geen bedenktijd. Bijvoorbeeld:

als je iets op maat laat maken (maatpak)

beperkt houdbare producten (groenten of bloemen)

als je iets koopt aan de deur onder de €50, bijvoorbeeld kaarten

een geboekte pakketreis

Let op: Breng je het product binnen 14 dagen terug, omdat er iets mis mee is? Dan voldoet het product niet aan de verwachtingen en moet de verkoper een oplossing bieden. Doet hij dat niet dan heb je recht op je geld terug. Je hoeft geen genoegen te nemen met een tegoedbon.

Lees ook: