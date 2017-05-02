Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:20 februari 2026
Is de prijs te mooi om waar te zijn? Dan is de kans groot dat het om een replica gaat: namaak dus.
Vergelijk daarom altijd:
Wijkt de prijs sterk af? Wees dan extra voorzichting.
Namaakproducten verraden zich soms door de verpakking.
Let bijvoorbeeld op:
Luxeproducten zitten normaal gesproken in luxe verpakkingen met een logo, niet in simpel plastic. Flessen drank worden zelden per doos aangeboden. In Mozambique zijn er fatale incidenten geweest door namaakalcohol die online werd gekocht. De illegaal gestookte drank werd niet per fles, maar per doos verkocht.
Zoek altijd naar reviews met de verkoper vóórdat je bestelt:
Lees meer over hoe reviews tot stand komen en waar je op moet letten als je ze leest.
Een keurmerk kan iets zeggen over de betrouwbaarheid van een webwinkel. Maar vertrouw niet alleen op het logo op de site. Een logo plaatsen is eenvoudig, maar dat betekent niet automatisch dat de webwinkel is aangesloten.
Controleer altijd:
Wees extra alert bij aankopen via online marktplaatsen, buitenlandse webwinkels of veilingsites. Leveranciers verkopen hun producten (vrijwel) nooit via dit soort websites, maar via officiële verkooppunten.
Bij buitenlandse webwinkels, vooral Chinese webwinkels, kun je voor weinig geld overtuigende imitaties van bekende merken kopen. Denk aan schoenen, kleding, horloges en smartphones. Het is verboden om nepproducten te importeren. Als de douane ze onderschept, worden ze in beslag genomen en vernietigd.
Het verschil tussen echt en nep is soms moeilijk te zien. Zorg dat je vooraf weet waar je op moet letten.
Doe bijvoorbeeld onderzoek:
Ontvang je toch een namaakproduct? Meld dit bij stopnamaak.nu.
Bekijk de omschrijving van het product goed. Staat er expliciet dat het om een merkproduct gaat? Of wordt er gesproken over een 'replica'? Soms wordt het merk wel genoemd, bijvoorbeeld ‘geschikt voor Apple’, maar er wordt dan niet gezegd dat het om het origineel gaat.
Pas ook op als er alleen een foto van het product bij staat zonder duidelijke omschrijving.
Koop je een product, dan sluit je een koopovereenkomst met de verkoper. Die moet leveren wat is afgesproken. Kon jij niet weten dat het om namaak ging? Of werd het product als merkproduct verkocht terwijl dat niet zo is? Dan kun je de verkoper aanspreken.
De verkoper moet een passende oplossing bieden. Doet hij dat niet? Dan heb je recht op je geld terug.
Wil je zeker weten dat je een origineel product koopt? Bestel dan:
Controleer wel of je op de officiële website zit en niet op een nepwebwinkel.
Ontvang je toch een imitatieartikel?
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.