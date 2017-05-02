Check de prijs van het product

Is de prijs te mooi om waar te zijn? Dan is de kans groot dat het om een replica gaat: namaak dus.

Vergelijk daarom altijd:

De adviesprijs op de website van het merk of leverancier.

De prijs bij bekende warenhuizen of elekctronicazaken.

De prijs via een vergelijkingssite zoals kieskeurig.nl of tweakers.net.

Wijkt de prijs sterk af? Wees dan extra voorzichting.

Let op de verpakking

Namaakproducten verraden zich soms door de verpakking.

Let bijvoorbeeld op:

Een eenvoudige of goedkope verpakking.

Ontbrekende logo’s of echtheidskenmerken.

Spelfouten op doos of handleiding.

Luxeproducten zitten normaal gesproken in luxe verpakkingen met een logo, niet in simpel plastic. Flessen drank worden zelden per doos aangeboden. In Mozambique zijn er fatale incidenten geweest door namaakalcohol die online werd gekocht. De illegaal gestookte drank werd niet per fles, maar per doos verkocht.

Check reviews over de verkoper of webwinkel

Zoek altijd naar reviews met de verkoper vóórdat je bestelt:

Google op de naam van de verkoper of webwinkel in combinatie met het zoekwoord reviews, ervaring of klacht.

Kijk op internetfora of er over de verkopende partij wordt geklaagd.

Iets kopen op Amazon? Gebruik ReviewMeta.com om onbetrouwbare reviews eruit te filteren.

Lees meer over hoe reviews tot stand komen en waar je op moet letten als je ze leest.

Controleer of een webwinkel is aangesloten bij een keurmerk

Een keurmerk kan iets zeggen over de betrouwbaarheid van een webwinkel. Maar vertrouw niet alleen op het logo op de site. Een logo plaatsen is eenvoudig, maar dat betekent niet automatisch dat de webwinkel is aangesloten.

Controleer altijd:

Of de webshop zegt aangesloten te zijn bij een keurmerk.

Of de webwinkel daadwerkelijk is aangesloten, op de website van het keurmerk zelf.

Let extra op bij marktplaatsen, veilingsites en buitenlandse webwinkels

Wees extra alert bij aankopen via online marktplaatsen, buitenlandse webwinkels of veilingsites. Leveranciers verkopen hun producten (vrijwel) nooit via dit soort websites, maar via officiële verkooppunten.

Bij buitenlandse webwinkels, vooral Chinese webwinkels, kun je voor weinig geld overtuigende imitaties van bekende merken kopen. Denk aan schoenen, kleding, horloges en smartphones. Het is verboden om nepproducten te importeren. Als de douane ze onderschept, worden ze in beslag genomen en vernietigd.

Herken echt van namaak

Het verschil tussen echt en nep is soms moeilijk te zien. Zorg dat je vooraf weet waar je op moet letten.

Doe bijvoorbeeld onderzoek:

Op de website van de fabrikant.

Door te googelen naar echtheidskenmerken.

Via gespecialiseerde websites (bijvoorbeeld hoe je een neppe iPhone herkent via iphone.nl).

Ontvang je toch een namaakproduct? Meld dit bij stopnamaak.nu.

Lees de advertentie goed door

Bekijk de omschrijving van het product goed. Staat er expliciet dat het om een merkproduct gaat? Of wordt er gesproken over een 'replica'? Soms wordt het merk wel genoemd, bijvoorbeeld ‘geschikt voor Apple’, maar er wordt dan niet gezegd dat het om het origineel gaat.

Pas ook op als er alleen een foto van het product bij staat zonder duidelijke omschrijving.

Ken de wet: koopovereenkomst

Koop je een product, dan sluit je een koopovereenkomst met de verkoper. Die moet leveren wat is afgesproken. Kon jij niet weten dat het om namaak ging? Of werd het product als merkproduct verkocht terwijl dat niet zo is? Dan kun je de verkoper aanspreken.

De verkoper moet een passende oplossing bieden. Doet hij dat niet? Dan heb je recht op je geld terug.

Bestel bij een gerenommeerde partij

Wil je zeker weten dat je een origineel product koopt? Bestel dan:

Direct bij de leverancier.

Of bij een bekende, gerenommeerde winkel.

Controleer wel of je op de officiële website zit en niet op een nepwebwinkel.

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