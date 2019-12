Het is op internet soms lastig nagaan of een product echt of namaak is. Wij geven je 8 tips waarop je kunt letten voordat je een bestelling plaatst.

Check de prijs van het product

Is de prijs te mooi om waar te zijn? Grote kans dat je te maken hebt met een replica; namaak dus. Om erachter te komen of de prijs van het product aannemelijk is, loont het om prijzen te vergelijken:

Bekijk op de website van het merk of de leverancier wat de adviesprijs is van het product.

Ga na wat de gerenommeerde warenhuizen of elektronicazaken voor het product rekenen.

Gebruik een vergelijkingssite en vind uit wat het product bij andere webwinkels kost. Bijvoorbeeld kieskeurig.nl of tweakers.net voor elektronische producten.

Check reviews over de verkoper of webwinkel

Zoek op internet naar reviews over de verkoper of de webwinkel voordat je een bestelling plaatst:

Google op de naam van de verkoper of webwinkel in combinatie met het zoekwoord reviews, ervaring of klacht.

Kijk op internetfora of er over de verkopende partij wordt geklaagd. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld ons platform Klachtenkompas.nl.

Lees meer over hoe reviews tot stand komen en waar je op moet letten als je ze leest.

Controleer of een webwinkel is aangesloten bij een webwinkelkeurmerk

Een keurmerk kan iets zeggen over de service van een webwinkel. Vermelding van een keurmerklogo op de site van de verkopende partij is niet voldoende. Check op de website van het keurmerk of de webwinkel daadwerkelijk is aangesloten.

Ga na of de webwinkel is aangesloten bij een keurmerk.

Check op de website van het keurmerk of de webwinkel daadwerkelijk is aangesloten.

Let extra op als je koopt via online marktplaatsen, veilingsites of bij buitenlandse webwinkels

Wees op je hoede als je een aankoop wilt doen bij een aanbieder op een online marktplaats of veilingsites. Leveranciers verkopen hun producten (vrijwel) nooit via dit soort websites, maar via officiële verkooppunten.

Bij buitenlandse webwinkels, vooral Chinese webwinkels, kun je voor weinig geld overtuigende imitaties van bekende merken kopen, zoals schoenen, kleding, horloges en smartphones. Het is verboden om nepproducten te importeren. Als de douane ze onderschept, worden ze in beslag genomen en vernietigd.

Herken echt van namaak

Het is soms lastig om namaak van echt te onderscheiden. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van de echtheidskenmerken van een product, voordat je een bestelling plaatst. Doe hiervoor onderzoek, bijvoorbeeld:

via de website van de fabrikant;

door te googlen;

via het particuliere initiatief echtofnamaak.nl;

via iphone.nl: hoe herken je een neppe iPhone.

Krijg je toch ongewild te maken met de levering van een namaakproduct? Meld het ook bij stopnaam.nu.

Lees de advertentie aandachtig door

Bekijk de omschrijving van het product aandachtig. Staat er dat het om een merkproduct gaat? Of staat er dat het een replica is van een merkproduct? Soms wordt het merk wel genoemd - bijvoorbeeld ‘geschikt voor Apple’ - maar wordt er niet gezegd dat het om het origineel gaat.

Wees argwanend als er alleen een foto van het product bij staat, maar geen omschrijving.

Ken de wet: koopovereenkomst

Koop je een product, dan sluit je een koopovereenkomst met de verkoper. De verkoper moet jou het product leveren dat hij beloofd heeft. Kon jij niet weten dat het product een namaakproduct is? Of gaf de verkoper aan dat het een merkproduct was terwijl dit niet het geval is? Dan kun je de verkoper aanspreken.

De verkoper moet een goede oplossing bieden. Hij moet leveren wat je met hem hebt afgesproken. Kan of wil hij dit niet? Dan heb je recht op ‘je geld terug’.

Bestel bij een gerenommeerde partij

Hij ligt voor de hand, maar wil jij er 100% zeker van zijn dat het om een merkproduct gaat? Bestel dan uitsluitend bij de leverancier of een gerenommeerde partij. Let er wel op dat je met de officiële website te maken hebt en niet met een nepwebwinkel.

