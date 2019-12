Veilingwebsites: hoe werken ze?

Hoe werkt het?

Producten, uitstapjes, hotelovernachtingen: er valt van alles 'te winnen' op veilingsites. De meeste veilingsites werken op dezelfde manier. De veilingen hebben een 'vaste' loop- en eindtijd. Beiden worden verlengd in het geval van lastminutebiedingen. Dat voorkomt dat bieders er in de laatste seconde van een veiling met de buit vandoor gaan, terwijl eerdere bieders wellicht meer hadden willen bieden.

Commissie

De meeste veilingsites berekenen commissie. Catawiki bijvoorbeeld vraagt per aangeboden object 21,5% commissie: verkopers betalen 12,5%, kopers 9%. Dat is in de meeste gevallen (veel) meer dan bij sites als eBay en Marktplaats, maar beduidend minder dan bij veilinghuizen als Christie’s en Sotheby’s.

Wettelijke bedenktermijn

Veel veilingsites proberen hun bezoekers te doen geloven dat een winnend bod, en daarmee de aankoop, onherroepelijk is. Dat is lang niet altijd waar. In bepaalde gevallen geldt voor internetveilingen een bedenktermijn van 14 dagen in verband met de Wet koop op afstand. Je kunt dan je aankoop herroepen.

Tips voor bieders

Doe onderzoek naar de prijs door het object te googelen.

Controleer de prijzen van uitstapjes of hotelovernachtingen die via de veilingsite worden aangeboden bij de aanbieder, dan weet je wat ze waard zijn.

Check vooraf of ergens anders acties en kortingen zijn die evenveel of zelfs meer voordeel opleveren.

Vergeet de bijkomende kosten niet. Denk hierbij aan veilingkosten, een verplicht ontbijt en diner in geval van een hotelovernachting, toeristenbelasting en weekendtoeslag.

Check met name bij hotelovernachtingen en vakantiebungalows of ze beschikbaar zijn op de gewenste dagen. Vaak zijn schoolvakanties, weekenden en feestdagen uitgesloten.

Bepaal een maximumbedrag en houd daaraan vast.

Breng niet zomaar een bod uit. Bied slim, bijvoorbeeld op een rustig moment, zoals 's nachts of 's morgens vroeg. Breng pas in de laatste seconden een bod uit en bied dan net iets meer dan gebruikelijk. Of bied op het laatst in 1 keer je maximumbedrag.

Hiermee heb je overigens geen gegarandeerd succes: vaak worden de loop- en eindtijd verlengd in het geval van lastminutebiedingen.

Wees geduldig. Lukt het niet, probeer het een andere keer weer. Uitstapjes worden vaak direct erna weer opnieuw aangeboden.

Betaal op tijd. Bij te late betaling brengen de meeste veilingsites voor uitjes en vakanties extra kosten in rekening.

Maak geen gebruik van centenveilingen, die zijn illegaal.

In de Geldgids van november 2015 staat het artikel Bieden vanaf €1 (pdf voor leden) dat gaat over veilingsites als Catawiki.

