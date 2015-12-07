Veilingwebsites: hoe werken ze?

Hoe werkt het?

Producten, uitstapjes, hotelovernachtingen: er valt van alles 'te winnen' op veilingsites. De meeste veilingsites werken op dezelfde manier. De veilingen hebben een 'vaste' loop- en eindtijd. Beiden worden verlengd in het geval van lastminutebiedingen. Dat voorkomt dat bieders er in de laatste seconde van een veiling met de buit vandoor gaan, terwijl eerdere bieders wellicht meer hadden willen bieden.

Commissie

De meeste veilingsites berekenen commissie. Catawiki bijvoorbeeld vraagt per aangeboden object 12,5% verkoopcommissie, plus nog een vast bedrag oplopend tot maximaal €10 (exclusief btw). Kopers betalen 9% van het eindbod plus €3 voor kopersbescherming. Dat is in de meeste gevallen (veel) meer dan bij sites als eBay, maar minder dan bij veilinghuizen als Christie’s en Sotheby’s.

Wettelijke bedenktermijn

Veel veilingsites proberen hun bezoekers te doen geloven dat een winnend bod, en daarmee de aankoop, onherroepelijk is. Dat is lang niet altijd waar. In bepaalde gevallen geldt voor internetveilingen een bedenktermijn van 14 dagen in verband met de Wet koop op afstand. Je kunt dan je aankoop herroepen.

Tips voor bieders