Online aankopen retourneren: Hier moet je op letten

Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:12 februari 2026
Als je iets hebt besteld bij een webwinkel, heb je vanaf de dag na ontvangst 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kun je, zonder te vertellen waarom je iets wilt retourneren, afzien van je koop.
Bewaar altijd een kopie van de brief (met het verzendbewijs) of e-mail als bewijs. Bewaar ook altijd het bewijs van retourzending van het product.
Je kunt niet alles wat je online koopt retourneren. Voor sommige producten geldt geen bedenktijd:
Stel, je kiest voor een dienst die je voor langere tijd afsluit (bijvoorbeeld een mobiel abonnement). Wil je deze al tijdens de bedenktijd in laten gaan? Dan kun je nog wel binnen de bedenktijd van de dienst af. De verkoper kan je wel laten betalen voor de periode dat je van de dienst gebruik hebt gemaakt. Hij moet dit wel vooraf melden.
Je moet het product kunnen beoordelen om na te gaan of je het wilt houden. Je moet bijvoorbeeld kleding en schoenen kunnen passen. Je mag de verpakking openmaken om het product te bekijken, zolang je dit netjes doet.
Je mag het product niet gebruiken als je nog niet weet of je het houdt. De verkoper mag een vergoeding vragen als je het product hebt gebruikt terwijl dat niet nodig was om het te beoordelen.
Ook als je online iets bestelt, heb je recht op een goed product. Een product is ondeugdelijk als het bijvoorbeeld niet compleet, beschadigd of kapot is. Ook als je er niet mee kunt doen wat beloofd is, is het product niet goed. Je hebt dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product.
Heb je een ondeugdelijk product ontvangen? Neem dan eerst contact op met de webwinkel en probeer samen een oplossing te vinden. Kom je er niet uit, stuur dan een brief naar de webshop. Je kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken (voor leden met het pakket Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd).
Als de verkoper dan nog niet met een oplossing komt, onderneem dan 1 van de volgende stappen:
Bij een ondeugdelijk product moet je eerst contact opnemen met de webwinkel en niet meteen retourneren. Als de bedenktijd voorbij is, is dat altijd het beste.
Blijkt het product binnen de bedenktijd al niet goed, dan kun je kiezen om het te retourneren. Je hebt namelijk het recht het product zonder opgaaf van redenen te retourneren.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.