Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst

Bedrijven doen soms dingen die niet in de haak zijn. We constateren niet alleen zulke misstanden, maar komen ook echt in actie. Veel van dit werk doen we achter de schermen. Zo zijn we continu met bedrijven en politici in overleg voor de verbetering en bescherming van je rechten. En met succes! Want banken gaan slachtoffers van bankoplichting voortaan compenseren. En je hebt tegenwoordig véél meer rechten als je vlucht wordt geannuleerd. Ook zorgen we voor minder misleidende voedselverpakkingen. Wij hebben veel impact. Al sinds 1953. Door de steun van leden kunnen we dit mooie werk blijven doen.