Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst
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Heb je een product gekocht en gaat dit eerder kapot dan je mocht verwachten? Dan heb je vaak recht op gratis reparatie of vervanging. Je moet wel aantonen dat het product buiten je schuld kapot ging.
Geef de verkoper eerst een kans om het kapotte product te repareren of vervangen. Gebruik hiervoor een van onze andere voorbeeldbrieven over garantie. Verstuur pas hierna de brief ontbinding koopovereenkomst.
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