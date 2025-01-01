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Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst

Heb je de verkoper eerder gevraagd om een kapot product te repareren of vervangen? Met onze voorbeeldbrief ontbind je de koopovereenkomst en vraag je je geld terug.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de verkoper sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
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  • Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst

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Vraag eerst om reparatie of vervanging

Heb je een product gekocht en gaat dit eerder kapot dan je mocht verwachten? Dan heb je vaak recht op gratis reparatie of vervanging. Je moet wel aantonen dat het product buiten je schuld kapot ging.

Geef de verkoper eerst een kans om het kapotte product te repareren of vervangen. Gebruik hiervoor een van onze andere voorbeeldbrieven over garantie. Verstuur pas hierna de brief ontbinding koopovereenkomst.

 

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