Klacht voorleggen aan de Geschillencommissie

Wat is de Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt klachten tussen verkopers of dienstverleners en hun klanten. Dit doen ze onafhankelijk en onpartijdig. Heb je als klant een klacht over de verkoper of dienstverlener? Dan hoef je dus niet altijd naar de rechter. Als de ondernemer is aangesloten bij de Geschillencommissie, kun je daar met je klacht terecht.

De Geschillencommissie bestaat uit veel verschillende afdelingen. Voor klachten over je online aankoop kun je bijvoorbeeld terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Heb je een klacht over een advocaat? Dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie onderzoekt zelf naar welke afdeling je klacht moet.

Wanneer kan ik naar de Geschillencommissie?

De verkoper moet zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. Kijk hiervoor in de algemene voorwaarden van het bedrijf of op de website van de Geschillencommissie. Kom je er niet uit? Dan kan de Geschillencommissie je helpen om te controleren of de ondernemer is aangesloten.

Je moet je klacht eerst hebben gemeld bij de verkoper of dienstverlener. En hij moet een redelijke termijn krijgen om te reageren. Vaak is dit 4 weken.

Je moet je klacht op tijd melden bij de Geschillencommissie. Vaak is dit binnen een jaar nadat je de klacht hebt gemeld bij de verkoper. Controleer bij de Geschillencommissie hoe snel je je klacht moet indienen.

Het is verstandig om voor een procedure juridisch advies te vragen.

Hoe werkt de Geschillencommissie

Zodra je je klacht hebt ingediend, registreert de Geschillencommissie je klacht. De Geschillencommissie bekijkt naar welke afdeling de klacht moet. Is er meer informatie nodig? Dan vraagt de Geschillencommissie dit bij je op. De Geschillencommissie vraagt de verkoper om een reactie. De Geschillencommissie kan hulp vragen van een onafhankelijke deskundige. Er volgt meestal een mondelinge behandeling. Zowel jij als de verkoper kunnen dan meer uitleg geven. Het is niet verplicht om hiernaartoe te gaan. Maar het is vaak wel verstandig. Binnen 4 tot 6 weken na de mondelinge behandeling volgt meestal de uitspraak.

Wat kost de Geschillencommissie

Een procedure bij de Geschillencommissie kost geld. Hoeveel dat is, hangt af van je klacht. Je bent voor de meeste zaken een paar tientjes kwijt aan klachtgeld. Dat is dus veel goedkoper dan een procedure via een rechter.

De klacht wordt pas in behandeling genomen als je hebt betaald. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je dit bedrag van de verkoper terug.

Niet eens met uitspraak Geschillencommissie

Ben je het niet eens met de uitspraak van de Geschillencommissie? Dan kun je de zaak meestal niet opnieuw laten behandelen. Je zit dan aan de uitspraak vast.

Soms kan een rechter de uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken. Maar dan moet hier wel een reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat het niet aanvaardbaar is om je aan de uitspraak te houden. Of als de procedure niet eerlijk was.

Let erop dat je op tijd naar de rechter stapt. Het verschilt per afdeling hoeveel tijd je hebt. Vraag daarom bij de Geschillencommissie hoe lang je de tijd hebt om naar de rechter te gaan.

Andere organisaties waar je met een klacht terecht kunt

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Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij vragen of klachten voor de Geschillencommissie kan de benodigde hulp net anders zijn. Bel daarom onze juridische experts voor advies.